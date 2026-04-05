Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este domingo 5 de abril: las provincias afectadas

Tras un fin de semana marcado por la inestabilidad y el posterior descenso de la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarillo por tormentas para este domingo 5 de abril que afectan a 10 provincias por posibles “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en el centro de Santa Fe y el noroeste de Entre Ríos. En esas zonas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

El mapa de las alertas para este domingo. SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas abarca un sector del oeste de la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, el resto de Entre Ríos, el sudoeste de Corrientes, el norte y sur de Santa Fe, toda la frontera norte, el este y noroeste de Córdoba, Santiago del Estero y Chaco. En estas áreas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Permanecer en construcciones cerradas.

Evitar salir si no es necesario.

Alejarse de zonas inundables o calles anegadas.

Desconectar electrodomésticos ante el ingreso de agua.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

Contar con un kit de emergencia con elementos básicos.

El tiempo en el AMBA

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

El organismo nacional también emitió el pronóstico del tiempo para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se espera que las condiciones se mantengan similares a las del sábado, con cielo parcialmente despejado y temperaturas frescas.

Según el parte del SMN, en la Ciudad de Buenos Aires la temperatura, cuya mínima comenzó en 14°C, se extenderá hasta una máxima de 21 grados. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche se espera mayor nubosidad. No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada y los vientos podrían alcanzar hasta 22 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se anticipa un panorama similar, con una mínima que arrancó en 11°C y una máxima de 19 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado durante la primera parte del día y luego mayormente nublado, con lluvias previstas a partir del mediodía del lunes y una probabilidad de precipitación que podría alcanzar el 70% hacia la tarde.

En tanto, se prevén máximas y mínimas de 18°C y 13°C en Córdoba; 20°C y 15°C en Tucumán; 20°C y 15°C en Santa Fe; 20°C y 15°C en Entre Ríos; 22°C y 14°C en Jujuy; y 23°C y 14°C en Salta. Además, se esperan 33°C de máxima y 22°C de mínima en Misiones; 18°C y 13°C en La Rioja; 24°C y 17°C en Santiago del Estero; 17°C y 11°C en San Luis; 22°C y 12°C en San Juan; 17°C y 8°C en Mendoza; 19°C y 11°C en Río Negro; 16°C y 12°C en Chubut; y 13°C y 5°C en Santa Cruz.