Las mejores imágenes: un concurso fotográfico busca captar la belleza de los paisajes nocturnos de la Argentina

Con el propósito de buscar captar paisajes y escenas urbanas de nuestro país, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) organiza un concurso fotográfico que tiene como tema la “Argentina nocturna: la otra luz del territorio”.

El concurso -que cuenta con una trayectoria de 13 años consecutivos- otorga a los ganadores una visibilidad de alcance federal y el prestigio de formar parte de esta iniciativa que retrata al país. En esta edición, el objetivo de la convocatoria es capturar paisajes naturales o urbanos dentro del territorio argentino que se transforman bajo la luz de la luna, la iluminación artificial o las sombras de la noche, que revelan nuevas formas de percibir y representar la geografía nacional.

La convocatoria estará abierta hasta el 5 de octubre próximo, inclusive, y el envío de las obras se realizará exclusivamente de forma digital a través del formulario oficial de inscripción que se encuentra en la página del IGN, www.ign.gob.ar.

La inscripción es gratuita y está abierta a fotógrafos profesionales y aficionados de todo el país. Se seleccionarán 12 imágenes que ilustrarán el calendario 2027 del Instituto Geográfico Nacional.

Dimensión particular

La propuesta busca explorar la noche como una dimensión particular del territorio argentino. Los participantes podrán retratar desde montañas, lagos y desiertos, hasta ciudades, pueblos, rutas, espacios públicos y lugares donde la actividad humana continúa durante la noche, ofreciendo una mirada original sobre la diversidad geográfica y cultural del país.

El concurso está abierto a mayores de 18 años, argentinos o extranjeros residentes en el país. Cada obra debe incluir su ficha técnica (título, año, ubicación) y las coordenadas geográficas aproximadas del lugar de la toma para su posterior georreferenciación.

Las 12 obras seleccionadas obtendrán una destacada visibilidad federal, ya que serán publicadas en el prestigioso Calendario IGN 2027, diseñado y producido por el organismo.

La convocatoria está abierta desde el 1° de septiembre hasta el 5 de octubre inclusive, y el envío de las obras se realizará exclusivamente de forma digital a través del formulario oficial de inscripción. Para conocer las bases completas y acceder al formulario de inscripción, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del IGN: www.ign.gob.ar.