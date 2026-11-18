NUEVA YORK.- Las prohibiciones de teléfonos celulares en las escuelas están empezando a mejorar modestamente el rendimiento académico de los estudiantes, según el primer gran análisis nacional que comparó los puntajes de los exámenes antes y después de la implementación de esas restricciones.

Las escuelas con prohibiciones estrictas, que obligan a los estudiantes a guardar sus teléfonos en fundas con cierre durante toda la jornada escolar, registraron mejoras en los puntajes de matemáticas y lectura equivalentes a sumar entre una y dos semanas más de clases al año, según el estudio. El trabajo fue publicado el martes por el Centro de Investigación de Políticas Educativas de Harvard.

Los puntajes de los exámenes en Estados Unidos comenzaron a caer hace más de una década. Esa caída coincidió con el auge de los teléfonos inteligentes, lo que generó interrogantes sobre su papel en ese deterioro. La evidencia disponible hasta ahora sobre los efectos académicos de las prohibiciones había sido mixta. Sin embargo, el nuevo estudio indica que están empezando a tener impacto.

“Los estudios anteriores sobre las prohibiciones de teléfonos celulares habían sido descartados porque mostraban impactos pequeños, y muchos concluyeron que el uso de celulares en la escuela no desempeñaba un papel importante en esta caída”, dijo Thomas Kane, profesor de la Escuela de Educación de Posgrado de Harvard y uno de los autores del trabajo. “Pero creemos que eso es un error”.

El estudio analizó a 3,3 millones de estudiantes entre 2021 y 2026. Los alumnos cursaban entre tercer y décimo grado y asistían a 4600 escuelas de Estados Unidos. Utilizando los resultados de las pruebas MAP, que miden la evolución académica entre el otoño y la primavera, los investigadores compararon el desempeño de estudiantes de escuelas con prohibiciones estrictas de teléfonos con el de alumnos de establecimientos similares que no tenían esas restricciones.

Las ganancias anuales lograron revertir aproximadamente la mitad de la pérdida anual que experimentaba un estudiante promedio en los años previos a la pandemia. (Durante los cierres por Covid-19, los alumnos perdieron todavía más terreno).

Dos estudios anteriores habían llegado a conclusiones mixtas. Uno, realizado en un único distrito de Florida en 2025, encontró pequeños aumentos en los puntajes para el segundo año de vigencia de la prohibición. Otro, basado en los puntajes promedio de escuelas de todo el país, no halló incrementos estadísticamente significativos.

El nuevo estudio es diferente porque evalúa los puntajes individuales de los estudiantes en una misma prueba y analiza la evolución a lo largo del año lectivo, en todo el país y hasta el ciclo 2025-2026.

Los hallazgos no necesariamente contradicen los estudios anteriores, según señalaron investigadores de los tres trabajos. Todos encontraron pequeñas mejoras en algunos puntajes de exámenes, algunas más significativas que otras, y evidencias de que ese crecimiento aumenta con el tiempo. Eso tiene sentido, sostuvieron, ya que, del mismo modo que las caídas se acumularon gradualmente año tras año, las mejoras también podrían hacerlo.

Brian A. Jacob, profesor de la Universidad de Michigan y autor del estudio nacional previo sobre prohibiciones de teléfonos, señaló que el nuevo trabajo mostró efectos bastante similares a los que encontró su equipo de investigación. En su estudio, los efectos positivos fueron demasiado pequeños como para resultar estadísticamente significativos; en el nuevo análisis, en cambio, sí lo fueron.

El especialista advirtió que no conviene mostrarse demasiado optimista respecto de estas mejoras relativamente modestas en el rendimiento académico. Sin embargo, agregó que si se acumulan con el tiempo, año tras año, podrían terminar siendo muy importantes y significativas.

Los puntajes de los exámenes en Estados Unidos, que habían aumentado desde 1990, comenzaron una marcada caída a mediados de la década de 2010.

Los investigadores señalan que probablemente existan varias razones, entre ellas el final de la ley federal de rendición de cuentas escolares llamada Que Ningún Niño Se Quede Atrás, seguido por los cierres escolares durante la pandemia y un aumento del ausentismo. La masificación de los teléfonos inteligentes es otra de las hipótesis: para 2018, casi todos los adolescentes tenían uno y la mayoría afirmaba que los utilizaba diariamente en la escuela.

Actualmente, 46 estados cuentan con prohibiciones o restricciones para el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Las normas varían entre los estados y también según cada establecimiento, lo que dificulta evaluar con precisión sus efectos. Mientras algunas instituciones obligan a los estudiantes a guardar los teléfonos bajo llave, otras les permiten conservarlos consigo, y algunas autorizan su uso durante el almuerzo o entre clases.

El estudio indicó que las prohibiciones estrictas, que impiden físicamente que los estudiantes accedan a sus teléfonos, produjeron los mayores efectos sobre el crecimiento académico.

Las mejoras se registraron tanto en matemáticas como en lectura y alcanzaron a estudiantes de todos los niveles de rendimiento. El resultado sorprendió a los investigadores, que esperaban observar mayores beneficios entre los alumnos con rendimiento más bajo, debido a que las pérdidas académicas habían sido más pronunciadas en ese grupo.

“Creo que es muy interesante y útil saber que no hay diferencia”, afirmó Jacob.

En lectura, las prohibiciones también redujeron el retroceso: menos estudiantes vieron caer sus puntajes durante el ciclo lectivo. Los investigadores señalan que la lectura parece verse más afectada por el uso de pantallas porque requiere una concentración sostenida y porque las pantallas suelen desplazar tiempo que podría haberse dedicado a leer.

El estudio también analizó políticas menos estrictas, como confiar en que los estudiantes no utilicen los teléfonos durante las clases. Se descubrió que esas medidas también estuvieron asociadas con mejoras académicas, aunque los investigadores señalaron que tienen menos confianza en esos resultados porque las escuelas con y sin esas restricciones diferían en otros aspectos.

Prohibir los teléfonos probablemente no sea suficiente, por sí solo, para revertir la caída de los puntajes de los exámenes. Las investigaciones muestran que las escuelas más exitosas implementan muchas intervenciones al mismo tiempo y que la forma de ejecutarlas también importa. Aun así, incluso si los efectos académicos resultan modestos, las prohibiciones representan una solución relativamente económica.

La presencia constante de pantallas, tanto dentro como fuera de la escuela, podría diluir parte del efecto de las prohibiciones. En entrevistas realizadas el año pasado, varios docentes señalaron que los alumnos recurrían a las computadoras portátiles entregadas por la escuela para enviarse mensajes o navegar por internet durante las clases. El tiempo frente a dispositivos fuera del horario escolar también podría estar afectando el rendimiento académico, según plantearon los investigadores.

“Una parte importante del impacto de los teléfonos probablemente se produce fuera de la escuela: la disminución de la calidad del sueño, los cambios en la salud mental, la distracción y el desplazamiento del tiempo que podría haberse dedicado a la tarea”, afirmó David Figlio, profesor de la Universidad de Rochester y autor del estudio realizado en Florida.

Docentes e investigadores señalaron que los puntajes de los exámenes representan solo uno de los posibles beneficios de las prohibiciones de teléfonos celulares. Estas medidas también podrían mejorar el bienestar de los estudiantes, por ejemplo, al reducir el ciberacoso, fortalecer las habilidades sociales o fomentar una mayor participación en las discusiones dentro del aula.

“La teoría es que las prohibiciones de teléfonos no tienen que ver solamente con el tiempo de instrucción, sino también con la autoestima, la salud mental y la conexión con otros chicos”, sostuvo Sarah Novicoff, investigadora de educación K-12 del Instituto de Políticas Públicas de California. “Esas son las preguntas cuyas respuestas todavía no conocemos del todo en la literatura científica, y son tan importantes como los puntajes de los exámenes”.

Antes de que la escuela de Jill Anderson prohibiera los dispositivos, sus alumnos de tercer grado, en el condado de Westchester, Nueva York, enviaban mensajes de texto a sus padres durante la clase o hacían sonar los teléfonos mientras ella enseñaba.

Sin ellos, la docente observó beneficios que iban más allá del rendimiento académico: cuando los chicos no tienen dispositivos encima, pasan más tiempo socializando, conversando y jugando.