“Lo que estamos pidiendo es un acto de humanidad. Que esperen una generación. A lo mejor, la siguiente ya se adapta más a usar un QR, pero hoy las personas mayores de 70 años están muy complicadas si les saca el prospecto en papel del medicamento que tienen que tomar. Se sienten perdidos y les falta una información que es vital”. Quien habla es Luis Adrián Roger, presidente de la Asociación Civil Jubilados y Pensionados Plaza Bernardo Ader, de Villa Adelina, Vicente López, que cuenta con más de 240 socios activos.

Se refiere a un cambio que está comenzando a ocurrir en las farmacias. A partir de una resolución de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), denuncian que ya hay medicamentos que se entregan sin prospecto en papel.

Ocurre que, hace seis meses, la agencia regulatoria publicó una disposición que obliga a los laboratorios de medicamentos a incorporar un código QR en las cajas de sus productos, a la vez que habilita de manera indirecta la posibilidad de decidir si incluyen o no el prospecto en papel que hasta ahora acompañaba a los medicamentos, con indicaciones sobre uso, dosis, precauciones, efectos adversos, entre otras cuestiones.

"Hoy las personas mayores de 70 años están muy complicadas si les saca el prospecto en papel del medicamento", sostiene Roger Rodrigo Néspolo

Para frenar la medida, esta asociación de jubilados de Vicente López y diversas organizaciones defensoras de consumidores y de acceso a la información iniciaron una acción legal colectiva contra la Anmat.

La demanda, que ya fue rechazada en primera instancia, debe resolverse en la Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. Se pide que se garantice que todos los medicamentos se sigan entregando con su prospecto físico.

La disposición cuestionada es la 2891/2026, publicada en mayo pasado en el Boletín Oficial. En el texto de la disposición se lee: “La incorporación del código bidimensional -QR o Data Matrix- establecida en el artículo precedente, podrá coexistir con la versión impresa, si el titular de la especialidad medicinal optase por ello”. Esa aclaración es, a criterio de quienes presentaron la demanda, lo que habilita a los laboratorios a retirar el prospecto impreso.

Desde el Ministerio de Salud se explica que la disposición no habla de sacar los prospectos en papel, sino que indica que los dos sistemas pueden convivir. En cambio, sí obliga a que tengan un QR, lo que permite que siempre estén actualizados. “Es importante aclarar que el marco regulatorio vigente prevé que el prospecto en papel pueda coexistir con el formato digital”, señaló la Anmat en un comunicado.

La disposición fue publicada en mayo pasado en el Boletín Oficial John Hanna - AP

Del texto de la disposición surge que un sistema convivirá con el otro. Sin embargo, las organizaciones denunciantes entienden que esto habilita a descontinuar los prospectos de papel. Y agregan que, tal como certificaron ante escribano público y presentaron la documentación ante el juez, ya hay laboratorios que están vendiendo sus medicamentos únicamente con código QR. También apuntan a que certificaron que, en distintos casos, el QR no generaba un link válido, dejando al paciente sin la información necesaria desde el punto de vista médico y legal.

Una brecha “enorme”

“La brecha digital en las personas mayores es enorme”, aseguran los impulsores de este reclamo. Y en la demanda incluyen estadísticas: “Según el dossier estadístico del INDEC sobre personas mayores, elaborado con datos del cuarto trimestre de 2024, casi 12 de cada 100 personas de 60 años o más no utilizan celular. Entre quienes tienen 75 años o más, la proporción asciende a casi 38 de cada 100. En este último grupo, sólo el 57% utiliza Internet y apenas el 11% usa computadora. Además, entre las personas de 65 años o más que no utilizan Internet, casi 39 de cada 100 declaran no saber cómo hacerlo”, señalan.

LA NACION consultó a las autoridades de Anmat sobre la implementación de esta medida, pero hasta el momento no hubo respuestas oficiales. También se consultó a las cámaras que nuclean a los laboratorios, pero prefirieron no pronunciarse sobre el tema. Según denuncian las asociaciones, no son la mayoría, pero sí algunos laboratorios ya están vendiendo sus productos sin prospecto.

Las organizaciones denunciantes entienden que la resolución habilita a los laboratorios a descontinuar los prospectos de papel

Hasta ahora, la normativa de la Anmat exigía que los prospectos tuvieran un cuerpo de letra mínimo de tipografía Arial 6 para los medicamentos de venta bajo receta y de Arial 8 para medicamentos de venta libre. El texto debe ser completamente legible sin necesidad de usar lupas u otros instrumentos ópticos. Sin embargo, para la mayoría de la población, esa tipografía resulta muy pequeña. La incorporación del QR permitiría que esa información resulte más visible y accesible, aseguran desde el Ministerio de Salud.

“La preocupación es que el acceso a información sanitaria esencial, como dosis, contraindicaciones, interacciones, efectos adversos y condiciones de conservación, no dependa exclusivamente de contar con un teléfono inteligente, conexión a internet y conocimientos para utilizar estas tecnologías”, apunta Roger.

“Nosotros, en el centro de jubilados, solemos tener talleres de uso del celular, que le pedimos al municipio (de Vicente López) que los dé, y tienen realmente mucha demanda. Viene gente mayor de 65 años. La mayoría ni siquiera sabe usar la cámara de su celular. Sin embargo, es frecuente que al mes muchos se olviden de gran parte de lo que aprendieron. Es algo que ocurre. Entonces, es importante que toda esa información esté disponible”, agrega.

“La Ley de Defensa del Consumidor establece que quien comercializa un producto debe ofrecer la información certera sobre su contenido. Y aquí, en cambio, se habilita a que el laboratorio decida si lo incluye o no. No puede funcionar así. Esto dejaría a miles de personas mayores sin acceso a información clave”, explica Jorge Filipini, de la Fundación Transparencia Activa, abogado especialista en Acceso a la Información, que patrocina la demanda colectiva.

Según explica, cuando tomaron conocimiento de la medida, las agrupaciones consultaron a distintos centros de jubilados para conocer cómo los afectaría la modificación. La Asociación de Jubilados Bernardo Ader decidió sumarse al reclamo legal.

También con electrodomésticos

Filipini cita un antecedente: el año pasado, el Gobierno nacional adoptó una medida similar con los fabricantes de electrodomésticos: se les autorizó a no incluir el manual de instrucciones en formato físico. Filipini participó de la demanda judicial, junto con la Asociación de Consumidores Libres, que finalmente logró que la Secretaría de Defensa del Consumidor diera marcha atrás con la medida. Sin embargo, al presentar hace cuatro meses el reclamo ante la Justicia, el juez de primera instancia falló a favor del Gobierno. Por eso, se decidió ampliar el reclamo e insistir ante la Cámara de Apelaciones.

Los impulsores de la medida cautelar que ahora busca frenar el fin del prospecto de papel aseguran que esta normativa vulnera la Ley de Defensa del Consumidor y convenciones internacionales, ya que traslada la obligación de informarse a las plataformas digitales, sin considerar que muchos adultos mayores no poseen o no saben utilizar esa tecnología o no se sienten cómodos con formatos digitales.

Ahora están a la espera de la definición judicial sobre la medida cautelar presentada ante la Cámara de Apelaciones del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 1. La demanda también cuenta con el patrocinio de Isabel Lovrincevich, abogada y gerontóloga, de Plataforma Mayor, organización que acompaña el reclamo.

“La medida implementada por la Anmat compromete los derechos reconocidos a nivel constitucional y por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que mediante la ley N° 27.700 tiene rango constitucional. Asimismo, el artículo 4 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor establece de manera expresa y categórica que la información al consumidor debe proporcionarse en soporte físico y únicamente admite su reemplazo por otro medio cuando el propio consumidor hubiera optado expresamente por dicha modalidad”, explica Filippini

La disposición de Anmat invierte ese esquema legal, advierte el abogado, al permitir que sea el laboratorio quien decida prescindir o no del prospecto impreso.

“El derecho a la información sanitaria no puede depender de herramientas tecnológicas a las que una parte de la población no tiene acceso o no sabe cómo utilizar. La brecha digital es una barrera real y, para muchos adultos mayores, difícil de superar, atravesada por dificultades económicas, falta de dispositivos, dificultades de conectividad y escasas capacidades digitales”, expresa Lovrincevich

Y agrega: “Reemplazar el prospecto impreso por un código QR no representa una modernización accesible para todos, sino que puede dejar a miles de personas sin la posibilidad concreta de consultar información esencial para el cuidado de su salud”.

La disposición de Anmat cita un plazo de seis meses, que se cumple en diciembre, para el cambio, que podrá ser progresivo, según la disponibilidad de medicamentos.

Por su parte, el abogado Filippini sostiene: “No se busca impedir la modernización del sistema sanitario. Los códigos QR pueden facilitar el acceso a versiones actualizadas de los prospectos y brindar información complementaria. El planteo es que esa innovación no elimine el formato papel”.