Elizabeth Gasaro, abogada de Lázaro Báez, reconoció esta mañana que están evaluando "un plan B " para el domicilio donde el empresario cumplirá la prisión domiciliaria una vez que consiga la excarcelación, como consecuencia de la manifestación de vecinos del barrio privado de Pilar donde tenía previsto alojarse.

En declaraciones a Radio Continental, la letrada dijo en relación a la vivienda ubicada en el barrio privado Ayres del Pilar: "Esa es su propiedad. Lázaro no tiene otro domicilio adonde ir. Me asombró la manifestación de anoche . Está bien porque estamos en democracia y la gente se puede expresar como quiera. Lo que sí vi es que violaron la cuarentena porque esas reuniones están prohibidas."

Más tarde, Gasaro cuestionó: " Evidentemente se filtró de un tribunal la información de un plan B, que tendría que haber sido reservada . Pero algunos medios tienen ciertos privilegios. En Pilar está su propiedad para cumplir el arresto domiciliario. Pero después de lo que se vio anoche, estamos viendo alternativas."

Según dispuso ayer el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Guillermo Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini, en cumplimiento de un fallo de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, Lázaro Báez, detenido con prisión preventiva desde hace más de cuatro años, dejará la cárcel previo pago de una fianza de 632,5 millones de pesos.

Una vez cubierta esa "caución real", Báez cumplirá prisión domiciliaria con una tobillera electrónica mediante la cual será monitoreado satelitalmente, con un radio de 100 kilómetros. Además, deberá presentarse cada 15 días ante el Tribunal que lo investiga.

Gasaro consideró hoy "ridículo" el monto establecido para la fianza. "Desde el día 1 de la detención de Lázaro se apropiaron de todas sus empresas. Es imposible pagar la fianza. No puede manejar un peso de sus empresas. No tiene ingresos . Acá estamos nuevamente ante otro impedimento más que hace la Justicia para que él no obtenga la libertad. El plazo máximo para que alguien esté en prisión preventiva es de dos años, y puede extenderse hasta un año más , para el cual los jueces deben explicar por qué piden esa ampliación. Lázaro lleva más de un año detenido de forma ilegal. Por eso ayer presentamos un escrito pidiendo la reducción de la fianza, y la sustitución del pago de esa fianza por una caución. Hace cuatro años y cuatro meses que está detenido."

Por último, Elizabeth Gasaro habló de tortura emocional para su defendido. " A Báez lo torturaron emocionalmente , iban personas de Inteligencia de la sección 50 del servicio penitenciario, bajo amenazas, tratando de que se arrepienta. Pero esto ya lo denunciamos, pero nunca pudieron avanzar. Lo mismo el tema de las escuchas, porque violentaron su derecho a la defensa."