Tragedia de Once: De Vido se entregó a la Justicia y quedó detenido

El exministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido se entregó este jueves a la mañana en los tribunales de Comodoro Py y quedó formalmente detenido para comenzar a cumplir su condena en la causa por la tragedia ferroviaria de Once. Minutos después de las 8, el exfuncionario arribó al edificio judicial a bordo de un Volkswagen Nivus y evitó hacer declaraciones ante la prensa. Fue casi media hora antes de lo previsto: lo habían citado para las 8.30.

La entrega se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el miércoles un último recurso presentado por su defensa para evitar la prisión.

Con esa decisión, el máximo tribunal dejó firme la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 4 —integrado por los jueces Ricardo Basílico, Fernando Canero y Guillermo Costabel—, que lo había condenado en 2018 a cinco años de prisión por administración fraudulenta, pena que luego la Cámara de Casación redujo a cuatro años.

Ahora, el TOF 4 debe todavía definir si aceptará el pedido del exministro para cumplir la pena en su casa.

El exministro Julio de Vido llegando a los tribunales de Retiro, a las 8 de la mañana. Enrique García Medina

El hall del sexto piso, donde está ubicado el ingreso al tribunal, se encuentra parcialmente cerrado por un operativo especial de las fuerzas de seguridad, que combina agentes del Servicio Penitenciario, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal.

El exfuncionario, que quedó formalmente detenido, está dentro del tribunal. A las 9.30 debe conectarse de manera virtual a la segunda audiencia del juicio por los cuadernos de las coimas, en el que está acusado como miembro y organizador de una asociación ilícita.

El tribunal afirmó ayer, en un escrito ampliatorio, que arbitraría las medidas necesarias para garantizar la conexión de De Vido. Para ello, de hecho, adelantó el horario de la detención, previsto originalmente para las 10.

El exministro De Vido en el subsuelo de Comodoro Py, junto a uno de sus abogados, Maximiliano Rusconi Enrique García Medina

El fraude al Estado por la tragedia ferroviaria de Once es la primera de las tres condenas que pesan sobre el exfuncionario en quedar firme.

Tiene otra condena por fraude a cuatro años de prisión, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal; y otra, también por fraude, por la compra de gas natural licuado, en un expediente que forma parte del caso ampliado de los cuadernos.

El exministro Julio de Vido al llegar a Comodoro Py Enrique García Medina

La causa

El exfuncionario fue hallado culpable como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por el manejo de los subsidios al ferrocarril Sarmiento, cuya deficiente administración derivó en el choque ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos.

Tras el rechazo de la Corte, la defensa de De Vido, encabezada por Maximiliano Rusconi, presentó un recurso de reposición in extremis, alegando que aún resta resolver un planteo de prescripción de la acción penal. Pero los jueces del TOF desestimaron ese intento al señalar que “los motivos esgrimidos no encuadran en ninguno de los supuestos legales” para suspender una condena firme.

“El cumplimiento de la sentencia es una obligación de esta judicatura, que no puede ser sorteada sin sustento legal”, advirtieron los magistrados en su resolución, y subrayaron: “Por consiguiente, reiteramos que la prosecución de la ejecución penal es una obligación que compete a esta judicatura, y cuyo cumplimiento no puede ser sorteado sin el debido sustento legal”.

Así fue la tragedia de Once Leonardo Zavattaro - Télam

Pedido de domiciliaria

De Vido, de 75 años, solicitó cumplir la condena en su domicilio, alegando su edad y problemas de salud. El TOF deberá resolver si le concede ese beneficio una vez que el exministro sea trasladado a un penal federal.

En paralelo, la defensa anunció que presentará una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el mismo organismo que en 2016 se pronunció a favor de Milagro Sala, para intentar revertir la detención.

En un comunicado, Rusconi cuestionó con duras críticas a la Corte Suprema por haber rechazado uno de sus recursos de queja y haber dejado firme la condena a cuatro años de prisión ordenada en 2018 por el TOF 4, que lo consideró partícipe del delito de administración fraudulenta.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente -dice el comunicado-, en contra de sus propios antecedentes y en un absoluto exceso de jurisdicción, ha rechazado, sin siquiera tratarlo, un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal”.

Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, llega a los tribunales de Comodoro Py Enrique García Medina

Según Rusconi, el máximo tribunal “no tenía jurisdicción” para pronunciarse sobre el caso, puesto que aún se encontraba pendiente de resolución un planteo de prescripción de la acción penal.

Ayer, luego de que la Corte rechazara la queja, el juez del TOF encargado de ejecutar la pena, Ricardo Basílico, convocó al exministro a presentarse ante el tribunal para ser detenido. Primero se lo convocó a las 10 de la mañana, pero el horario coincidía con el inicio de la segunda audiencia del juicio por los cuadernos de las coimas, por lo que se adelantó para las 8.30. “Se arbitrarán los medios necesarios —decía la rectificación— para garantizarle la conexión al debate referido.”

Antes de la decisión de la Corte, De Vido se encontraba en libertad.