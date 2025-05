Le robaron el celular a un cronista de LN+ durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza

En el marco del cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Parque Mitre de cara a las elecciones legislativas le robaron el celular a un cronista de LN+ mientras realizaba la cobertura. Ocurrió durante la llegada del presidente Javier Milei al evento, mientras el mandatario circulaba en medio de los militantes del partido.

“Dame el celular”, se escuchó en la transmisión en vivo a las 19:19, mientras la cámara transmitía a Milei ingresando al parque. Segundos más tarde, el cronista Nicolás Edwin explicó con desesperación: “Me robaron el celular. No lo puedo creer, era mi herramienta de trabajo. Lo sigo pagando. Me lo sacaron del bolsillo, acá hay mucha gente así que es imposible. Se lo pasaron de una mano a la otra muy rápido”.

🔴 Le robaron al cronista de LN+ en plena cobertura de la llegada de Milei.



A Nicolás Edwin le robaron el celular cuando una multitud rodeaba al Presidente durante el cierre de campaña de Adorni pic.twitter.com/eayEoIWFL1 — La Nación Más (@lanacionmas) May 14, 2025

Al momento del hurto, Edwin estaba cubriendo la llegada de Milei y se encontraba muy cerca del titular del Poder Ejecutivo. Desde el estudio, Cristina Pérez y su equipo lamentaron el robo y pidieron ayuda a quienes están en el acto para encontrar el celular: “Hacemos un llamado desde acá. Si alguien puede hacer algo con este tema. No lo puedo creer, qué desastre. Es un riesgo”.

Minutos después, Edwin estuvo en el piso de LN+ para explicar con más detalles la secuencia y relató: “Lo tenía en el bolsillo de adelante. Fue muy rápido. El Presidente estaba saliendo de la camioneta y agarré el celular para avisar en el grupo del canal para cubrirlo”.

“La custodia se acercaba y había militantes con la pechera violeta que, a medida que Milei salía, se iban acercando. En lo que menos pensé en ese momento fue en el teléfono. Sabía que en este tipo de actos podía haber tumultos. Tenía un pantalón muy ajustado, así que, si me lo sacaron, realmente me lo arrancaron del bolsillo”, sostuvo y añadió: “Fue cuando el Presidente estaba cerca y le quería preguntar sobre el número de la inflación. Después me di cuenta que ya no lo tenía más. Es muy probable que haya sido en ese momento porque había muchos empujones. Es gente que va a eso”.

