Le robaron en el Lollapalooza, “escrachó” al ladrón por redes sociales y pasó algo insólito

Un insólito episodio se desató la semana pasada en el festival Lollapalooza luego de que un joven, oriundo de Misiones, denunciara por redes sociales la pérdida de su celular y el robo de casi 40 mil pesos de su cuenta de Mercado Pago.

César Ezequiel Hnatiuk contó que viajó de Posadas, Misiones, a la Ciudad de Buenos Aires, para asistir al festival. Lametablemente, durante el encuentro realizado en el Hipódromo de San Isidro, el joven perdió su celular y quien lo encontró utilizó el dispositivo para acceder a su cuenta de Mercado Pago y vaciarla, según denunció.

Cuando el joven quiso sacar dinero de su cuenta, rápidamente se percató de que alguien la había vaciado y le había robado 38 mil pesos.

Sin embargo, Mercado Pago le brindó varios datos que lo ayudaron a dar con la indentidad de quien le había robado. Después, Hnatiuk decidió publicar un descargo en redes sociales.

“Qué lindo encontrar un celular en el ‘lolla’. No me pasó pero eso habrá dicho A. C. de Lanús cuando encontró el mío y se transfirió plata facilitándome su cuil, y con 3 clicks obtuve su domicilio, lugar de trabajo”, expresó Hnatiuk por Twitter.

En poco minutos, el mensaje se viralizó e incluso varios medios locales, entre ellos el sitio el El Bonaerense, publicaron lo sucedido. A raíz de la exposición, sucedió algo inesparado: el denunciado se contactó con el joven para devolverle la plata.

El hombre denunciado por Hnatiuk lo contactó por Twitter y le explicó que alguien le había ofrecido su celular y que como el teléfono se encontraba desbloqueado, pudo acceder a Mercado Pago.

“No me pudo devolver el celular porque lo vendió, pero hizo la devolución del dinero por el mismo medio por el cual me robó, por miedo a ser escrachado y perder su trabajo”, precisó Hnatiuk sobre lo ocurrido.

De los más de 300.000 asistentes que estuvieron en la edición 2022 del festival en el Hipódromo de San Isidro, cientos radicaron denuncias por el robo de sus teléfonos.

El tema tomó visibilidad en las redes sociales, donde muchos usuarios relataron que tuvieron que esperar un buen rato en las compañías para conseguir un nuevo chip, ya que se acumularon muchos clientes con la misma problemática.

Quienes denunciaron el robo se acercaron a comisarias de la localidad bonaerense de San Isidro, donde tenían celulares recuperados durante el fin de semana. Allí pudieron reconocerlos, como si se tratara de una oficina de objetos perdidos.

Así lo confirmaron fuentes de la Municipalidad de San Isidro a LA NACION, que reconocieron que algunos que hicieron la denuncia por robo, luego se dirigieron a las dependencias policiales para ver si sus teléfonos se encontraban ahí y los consiguieron de regreso.