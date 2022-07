Le robaron la moto y sorteará su celular para volver a trabajar: “No tenía fuerzas para salir adelante”

Leonardo Montillo tiene 20 años y es padre de una pequeña llamada Bianca. Con mucho esfuerzo, logró comprarse una moto que utiliza para trabajar como delivery. Sin embargo, y fruto de la inseguridad reinante en la Argentina, sufrió el robo de su vehículo. Lejos de quedarse con las manos cruzadas, el joven tomó la decisión de rifar su celular y el de su pareja para recaudar el dinero necesario y comprar una nueva. “No quiero quedarme con los brazos cruzados”, comentó en diálogo con LA NACION.

El miércoles 29 de junio, se encontraba con su familia en su hogar ubicado en el barrio Belisario Roldán, en la ciudad de Mar del Plata. En la hora del almuerzo, Leonardo escuchó ruidos en el exterior y el ladrido de los perros lo alertó inmediatamente. Ante la situación, salió a la vereda y se llevó una desagradable sorpresa: su herramienta de trabajo ya no estaba ahí. “Salí a mirar y observé que tenía el portón de mi casa abierto, comencé a correr, pero la moto no estaba más. Hace 5 meses estoy viviendo acá”, relató angustiado.

Hace poco más de tres semanas, Montillo era ayudante de plomería y también gasista, pero ante la falta de oportunidades laborales se abrió una cuenta en la popular aplicación Rappi. A partir de ahí, comenzó a realizar las entregas a domicilio de los productos que los clientes compran en la plataforma. “Trabajo gracias eso, no me quedó otra y no surgió nada más. Y ahora sufrí este robo, de mal en peor”, sostuvo.

A pesar del enojo y la frustración que le generó el hecho que vivió, organizó una rifa y la divulgó por su cuenta de Facebook. “Pensé que era la única opción para salir a flote, es lo único que se me ocurrió. Con mi pareja tenemos dos celulares de alta gama, y creo que era interesante para que las personas se sumen al sorteo y pueda juntar el dinero. El mío sigue con la garantía, lo terminé de pagar hace un mes y medio”, explicó.

Su objetivo en la actualidad es conseguir un medio en el que pueda trasladarse por las calles de su ciudad: “Al menos busco una bicimoto, tan solo quiero seguir con mi trabajo”. Respecto de la denuncia, comentó que ya la realizó en la comisaría de su barrio y que espera novedades al respecto. “Ayer estaba viendo por las redes sociales que se hizo un operativo de tránsito y secuestraron una moto con pedido de captura. Hoy voy a ver si era la mía, realmente la necesito”, relató.

Por último, y en relación con los sentimientos que recorren por su cuerpo tras vivir una situación de esta índole, aseveró: “Hasta hace tres días estaba tirado en la cama, no tenía fuerzas como para salir adelante, pero me levanté por mi hija. Mucha gente de mi familia y desconocidos me hablaron por Facebook, me dijeron que voy a tener suerte, me puse en campaña y dije: ‘lo material va y viene, tengo mucho por perder’. No quiero quedarme con los brazos cruzados”.

El joven habló con medios locales sobre lo sucedido y también compartió los detalles del sorteo en su cuenta de Facebook Captura Telefe

En la actualidad, Leonardo apela a la solidaridad de la comunidad para volver a recuperar su herramienta de trabajo y retomar su rutina diaria. No obstante, su ejemplo es una muestra de lucha y una energía que sorprende, por lo que sufrió y por la desesperante decisión que tomó. Los detalles del sorteo:

Se participa por transferencia, y en la opción referencias las personas deben poner un teléfono.

las personas deben poner un teléfono. En caso de no vivir en Mar del Plata, se les enviará el premio por encomienda.

El número saldrá $500 o 2 por $900.

Cuáles serán los premios que sortearán

Además de sus celulares, la pareja recibió la ayuda de diversos emprendimientos que se enteraron de la situación y decidieron aportar su granito de arena:

Samsung a 12 con caja completo y garantía por rotura de pantalla

Xiaomi Redmi 8

Aceite de 4 litros para autos y un juego de tuercas antirrobo

Tres conjuntos de lencería

Un mes de gimnasio con boxeo

Un lavado de interiores

Extensiones soft gel

Sesión de masajes

Corte de pelo en barbería

Semipermanente y lifting de pestañas

Lavado completo con pulida de óptica y acondicionamiento de plásticos, tanto interior como exterior.

Para colaborar se pusieron a disposición los siguientes medios: