Le envió un tierno mail a su esposa para avisarle que se le apagó el celular y se volvió viral

Hoy en día estamos disponibles prácticamente todo el tiempo. Llevamos el celular con nosotros a todos los lugares y eso hace que los demás crean que pueden localizarnos sin importar nada. Pero puede haber un inconveniente, por ejemplo, que el teléfono se quede sin batería. Aunque siempre hay otras tecnologías a las que se puede recurrir, tal como hizo un hombre para comunicarse con su esposa.

Son muchas las plataformas a través de las cuales nos podemos mantener en contacto con nuestros seres queridos. Si no funciona WhatsApp podemos recurrir a Telegram, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones viven en nuestro celular y, si este se queda sin batería, ¿qué podemos hacer? Pues recurrir al correo electrónico.

A todos les pasó no tener batería en el celular Unsplash

Que nadie te diga que no tenía manera de comunicarse contigo, este hombre hizo lo necesario para comunicarle a su esposa que su celular no tenía batería.

Para muchos este puede ser un claro ejemplo de una relación un poco tóxica, pero antes de juzgar es importante leer el mail que un hombre le envió a su esposa para que decidas si fue un buen gesto o una señal de que su relación no es la más sana.

De acuerdo con lo que se dio a conocer en redes sociales, al hombre se le agotó la batería de su celular y, sin una plataforma de mensajería instantánea disponible, decidió enviar un correo electrónico a su esposa para decirle que aún estaba trabajando y que llegaría más tarde.

Con el título, “Se me apagó el cel”, el hombre le escribió a su esposa: “Buenas tardes, hermosa mujer y amada esposa mía, por este medio le informo que me quedé sin batería en mi celular, favor de no ponerse chuki o mortificarse, sigo en mi área de trabajo. Saludos, esposo sugey, el chido”.

El mail que se volvió viral en las redes sociales El Universal

Tras la publicación del mail en la cuenta de Facebook Oierichardshow, muchos tomaron con humor la acción del hombre con comentarios como: “Que romántico un E-Mail como en los viejos tiempos y con estructura correcta”; “Te vendo una power Bank pila recargable portátil, para que no te vuelva a suceder”; “Así deberías de hacerle hombre, no que luego está uno preocupado”, “Si no es así no quiero nada”.

Muchos también señalaron que siempre hay maneras de estar contacto si hay amor y ganas. Pero claro que también hubo opiniones negativas: “No, no es romántico y no, no puede justificarse. Este hombre vive casado con una niña berrinchuda que se sulfura y seguramente explota en una rabieta si le habla y él no contesta. No entiendo cómo han normalizado y ven hasta chistoso, comportamientos y actitudes inmaduras y tóxicas”.

¿Cómo hacer que la batería de tu celular dure más tiempo?

Si estás en una situación como la anterior, hay algunos trucos que podés utilizar para maximizar la duración de tu batería.

La mayoría de los celulares cuentan con una configuración específica de ahorro de energía que, automáticamente, restringe una serie de funciones y hasta te notifica cuánto tiempo estará encendido tu dispositivo. Esta se encuentra en el menú de configuración y dentro de la opción batería.

Pero si no quieres activar esa herramienta Google señala que puedes realizar estas acciones para que la batería de tu celular dure un poco más: