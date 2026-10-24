León XIV en la Argentina: cómo se prepara la familia agustiniana para recibirlo, qué regalo le harán y un lema para el futuro

La visita de León XIV a la Argentina marcará un hecho histórico en el país: luego de 39 años un Papa volverá a pisar suelo argentino. Y si bien el acontecimiento movilizará a millones de fieles, la llegada del Sumo Pontífice tendrá un sabor especial para la familia agustiniana, congregación religiosa a la que pertenece Robert Francis Prevost, el primer agustino en dirigir la Iglesia Católica.

A pocos días de la visita del obispo de Roma, referentes de la Orden de San Agustín (OSA) y de los Agustinos Recoletos detallaron a LA NACION los preparativos y las actividades que prevén compartir con el Papa, y revelaron el obsequio que le entregarán a la máxima autoridad del Vaticano.

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La previa y un obsequio especial

“La familia agustiniana está preparando una serie de actividades que se extenderán del 7 al 12 de noviembre”, anticipa desde Buenos Aires Juan Antonio Gil Solórzano, superior mayor de la OSA en la Argentina. Asimismo explica que durante esos días se realizarán encuentros de jóvenes y una asamblea entre la fraternidad agustiniana junto con los laicos que acompañan sus apostolados.

Gil Solórzano señala que las actividades pastorales estarán atravesadas por el debate sobre la inteligencia artificial. “Llevaremos a cabo espacios de reflexión en nuestros colegios sobre la encíclica Magnifica Humanitas [primer documento pontificio de León XIV], que trata de cuidar a la persona humana en la era de la IA”, afirma el responsable del Vicariato San Alonso de Orozco. Y añade: “Miraremos sus aspectos positivos y también sus peligros. Es decir, cuando se olvida a la persona y sus necesidades más urgentes”.

La llegada a la Argentina del jerarca de la Iglesia Católica está prevista para el 8 de noviembre FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Aunque los integrantes de esta orden siguen los lineamientos de San Agustín, obispo de Hipona en el siglo IV, la congregación agustina fue fundada oficialmente en 1244 con la aprobación del papa Inocencio IV. La OSA se convirtió en la primera orden religiosa de la Iglesia Católica romana en combinar el estatus clerical con una vida comunitaria plena. Su desembarco en la Argentina quedó oficializado en abril de 1901.

En la actualidad, el ideario agustiniano pone el acento en su misión de construir comunión y promover la verdad y la caridad, junto al fomento de la educación y el trabajo parroquial. En ese marco, el vademécum que orienta la vida de sus fieles destaca la vida en comunidad, basada en la amistad y la caridad mutua; la oración y la contemplación, alimentadas por la Biblia y la liturgia; y el discernimiento compartido a través de la escucha de Dios y del prójimo.

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Al igual que Gil Solórzano, Ricardo Daniel Medina, vicario de los Agustinos Recoletos en la Argentina, asegura que, por estos días, “se suspendieron todas las actividades pastorales que no estén centradas en la visita del Papa”. Según relata, la medida no responde solo a cuestiones organizativas sino también a cuidar el bolsillo de los fieles. “Desde el punto de vista económico, evitamos otras actividades porque preferimos que se pueda concentrar el esfuerzo en este acontecimiento histórico”, resalta el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA.

Facsímil del cuadro que le entregarán al Sumo Pontífice

Además, Medina valora la oficialización del feriado nacional del 9 de noviembre. “Eso agilizará mucho las tareas de los colaboradores que serán de la partida en las actividades del Papa. Y sobre todo en la coordinación de los traslados y las estadías, que son los aspectos más complejos”, sostiene.

Respecto del encuentro personal que León XIV mantendrá con los agustinos argentinos, sobre el que aún no se conocen mayores detalles, Gil Solórzano señala que le entregarán un obsequio “para que recuerde siempre su paso por esta tierra”. “Será un cuadro elaborado por una pintora de Buenos Aires con el rostro del Papa y, de fondo, la Catedral de Chiclayo”, indica. En ese templo peruano, el Santo Padre ejerció como obispo entre 2015 y 2023.

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Por aire y por tierra, al encuentro del Papa

“Tuvimos un dilema”, cuenta el padre Julio Ríos, representante agustino de Mendoza, y explica que la cercanía con Córdoba llevó a muchos fieles a ofrecer sus autos particulares para viajar y participar de las actividades del Papa en esa ciudad. “Pero finalmente surgió la posibilidad de hospedarnos en el Colegio San Agustín de Buenos Aires, que está bastante cerca de los actos centrales que el Santo Padre tendrá en la ciudad, y eso terminó de convencernos”, indica.

El colegio San Agustín será el epicentro de recepción de la mayoría de los fieles que hagan base en Buenos Aires tadeo bourbon

Al referirse al viaje desde Mendoza, Ríos precisa: “Desde acá vamos a viajar con 20 chicos. En un principio íbamos a ir en colectivo, pero luego surgió la posibilidad de financiar esos pasajes a un mejor costo en avión, así que tenemos esa esperanza”. Aunque destaca la importancia de la planificación, el sacerdote también deja margen para lo inesperado: “La historia está abierta y todo puede suceder. Por eso no descartamos la posibilidad de sorprendernos y que alguna circunstancia nos coloque cerca del Papa. Ojalá así sea”.

Además de Mendoza, la familia agustina tiene presencia en Salta y Catamarca, a través de comunidades que desarrollan su tarea pastoral bajo la órbita de la Prelatura de Cafayate, en los Valles Calchaquíes.

El padre Nicanor Juárez, fraile presbítero de la OSA, ejerce su ministerio en el departamento catamarqueño de Santa María. Desde allí explica: “En nuestra parroquia vamos a sacar un micro para presenciar las actividades del Papa en Buenos Aires”. En sintonía con lo expresado por Julio Ríos, Juárez agrega que los fieles de su provincia se alojarán en los establecimientos educativos que la orden posee en la ciudad.

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León XIV, un lema para el futuro y una huella marcada por Francisco

Pese a que la visita del Sumo Pontífice obligó a reorganizar las actividades pastorales y litúrgicas de la OSA en distintos puntos del país, todas confluyen en el lema elegido para su llegada a la Argentina: “Bienvenidos todos: vayan y anuncien”.

“A partir de ese llamado queremos acercar el rostro más humano de León XIV. Que la gente conozca el liderazgo que propone”, afirma Gil Solórzano y dice: “Porque en su estilo está presente una de las grandes inquietudes de San Agustín: la búsqueda de la verdad que nos hace libres”. A su vez, Medina propone que dicho slogan funcione como una invitación a la introspección: “Queremos que esa consigna no sea vivida como un espectáculo. O que el centro sea ‘ver al Papa’, sino que el ‘ver’ al obispo de Roma sea un momento evangelizador. Un acercamiento a la fe”.

El papa León XIV llegará al país luego de visitar Uruguay Michael Kappeler - dpa DPA

“La elección de un Papa agustino fue para nosotros algo inédito, inaudito y a la vez interpelante. Nos llena de preguntas, porque son signos de los tiempos. Pero creo que su paso por nuestra tierra nos invitará a hacer una Iglesia más comunitaria”, plantea Ríos sobre lo que debería dejar la visita del Papa en la Argentina. Gil Solórzano, por su parte, suma: “Ni grandes fórmulas ni proyectos especiales. Simplemente seguir cuidando de nuestras comunidades, querernos más como hermanos y trabajar hombro a hombro”.

El recuerdo de Jorge Mario Bergoglio, Francisco I, aparece como el hilo conductor que une el sentimiento de los referentes agustinos ante la visita de la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Para rastrear el origen del vínculo entre Prevost y el religioso argentino fallecido en abril del año pasado, hay que remontarse a 2004. Fue entonces cuando el actual papa León XIV visitó por primera vez la Argentina y mantuvo un encuentro con quien era arzobispo de Buenos Aires. Casi una década después, en 2013, regresó al país para participar de la ordenación episcopal de Alberto Bochatey como obispo auxiliar de La Plata. Aquella visita tuvo lugar poco antes de la elección del Papa nacido en el barrio porteño de Flores.

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Prevost y Bergoglio supieron protagonizar diversos momentos de complicidad

“Es muy probable que el Papa haya sentido cierta urgencia por visitar la tierra a la que Francisco jamás pudo regresar”, reflexiona el fray Juárez.

En tanto Medina expresa su deseo: “Que el mensaje de León XIV haga que todos los argentinos se animen en la fe. Que finalmente todos los cristianos reconozcamos de una vez por todas la necesidad de una Iglesia ‘en salida’, tal como soñaba Francisco”.