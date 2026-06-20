Llega el invierno: las estrategias de los centros de esquí de Mendoza para iniciar la temporada mientras la nieve se demora

MENDOZA.– Llega el invierno y, a falta de precipitaciones, buenas son las máquinas. Así, los centros de esquí de esta provincia se preparan para dar batalla y algunos ya comenzaron a fabricar nieve artificial, sabiendo que la meteorología puede hacer su trabajo a destiempo, quizá más sobre el final de la temporada, según advierten los especialistas.

Por este motivo, los complejos pusieron manos a la obra para cubrir el terreno de blanco, poder inaugurar un nuevo año –aunque sea por etapas– y estar listos para lo que venga, siempre y cuando acompañen al menos las bajas temperaturas que permitan crear artificialmente el vital recurso que demandan los amantes del deporte blanco.

LA NACION consultó a los principales operadores del sector en la montaña mendocina y fueron coincidentes en la necesidad de trabajar en ese sentido y disponer de servicios básicos para atraer a los visitantes, mientras cruzan los dedos para que las nevadas lleguen con abundancia en el algún momento.

“Ahora estamos esperando las temperaturas necesarias para poder fabricar nieve en forma abundante. Hemos tenido algunas noches donde pudimos generar algunos manchones. Estamos con expectativas, pero no se están dando precipitaciones demasiado significativas. Hay que aclarar que la nieve artificial no cubre toda la montaña, es para la base y sectores medios, de relleno, por eso necesitamos nevadas importantes”, expresó Fernando Passano, gerente de actividades de montaña de Las Leñas, quien apuesta a que en los próximos días las temperaturas bajo cero durante las noches permitan fabricar cada vez más nieve artificial, a la par del fenómeno natural. De igual forma, no hay todavía una día específico acordado para iniciar la temporada, que tendrá un precio promedio del pase diario, con medios de elevación, por encima de los 150.000 pesos.

Las Leñas, en agosto de 2025

“Queremos abrir cuanto antes, pero depende de las nevadas. Estamos con un pronóstico bastante errático para predecir cuándo abrir el complejo para todos”, aclaró el directivo de Las Leñas, que el año pasado, con una merma del 40% en las precipitaciones, estuvo abierto desde fines de junio hasta el 20 de septiembre, en sectores base, gracias a la fabricación de nieve.

El sistema que permite obtener el recurso de manera artificial consiste en cañones que funcionan a temperatura bajo cero, en los cuales se mezcla agua y aire a máxima presión, y y producen cristales de hielo, superando los 100 metros cúbicos por hora. Por tal motivo, frente a las condiciones climáticas indeseadas, se los suele utilizar durante la noche, cuando se registran las marcas térmicas más bajas.

En tanto, el centro invernal Los Puquios, uno de los más pequeños del país, ubicado sobre la ruta 7 camino a Chile, ya está listo para recibir a los amantes de la montaña, gracias a la fabricación del recurso bajo el lema “La nieve es ahora”. Enclavado en Puente del Inca, a casi 200 kilómetros de la capital provincial, abrió sus puertas el viernes 12 pasado con promociones especiales, con un valor de ingreso al predio de 40.000 pesos por persona que incluía el uso del Estadio de Trineos, los medios de elevación Magic Carpet y la playa de estacionamiento. “Mientras comienza la actividad recreativa, continuaremos trabajando en la fabricación de nieve y el acondicionamiento de nuevas áreas para habilitar progresivamente otros sectores del parque, acompañando la evolución de las condiciones de clima y nieve”, indicaron a LA NACION desde el complejo, que ofrece por estos días otra promoción similar, que incluye el alquiler de un trineo y el almuerzo a 60.000 pesos por persona.

Eduardo Soler, uno de los dueños del parque, explicó la apuesta que realizaron en la empresa frente a la incertidumbre climática de los últimos años. “Con una importante inversión, el parque puso en marcha un sistema que permite producir nieve artificial cuando las condiciones climáticas son aptas, garantizando así una apertura más temprana y una mayor previsibilidad para visitantes, agencias de viaje y escuelas”, indicó el empresario. Y agregó: “Gracias a esta incorporación tecnológica, Los Puquios ya se encuentra operativo durante la temporada 2026, posicionándose entre los primeros espacios de nieve abiertos de América del Sur”.

Penitentes Park busca mantener actividades todo el año

Muy cerca de Los Puquios, el tradicional complejo Los Penitentes –que de a poco volverá a las pistas de esquí tras años de parates y disputas por la concesión– arrancó como un parque de montaña con variedad de atracciones. En diálogo con LA NACION, desde el centro invernal, hoy denominado Penitentes Park, se entusiasman con la propuesta para la inminente temporada, si bien busca sostener actividades y servicios durante todo el año. Adelantaron que el complejo pondrá en marcha todos los medios de elevación de su parte inferior. “La gran novedad es la telesilla Pircas, que vuelve a estar operativa, tras superar con éxito la exigente auditoría de ‘gran inspección’ realizada por profesionales del INTI, lo que garantiza estándares internacionales de seguridad”, indicaron desde el parque. A ello se suman los medios de arrastre Baby y Borer, una pista de trineos exclusiva y un completo rental de indumentaria y equipamiento para que la experiencia en la nieve sea completa y accesible para toda la familia, con un ticket promedio con medios de elevación de 70.000 pesos por persona, dependiendo las edades y las fechas.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos del parque, con opciones que se adaptan a todos los gustos. Así, al clásico restaurante “La Herradura” –que ofrece comidas rápidas y cafetería durante todo el año– se suman para este invierno “Lombardo”, una propuesta de cocina regional de fuegos, y los food trucks “Cono Creps” y “Verde Pistacho”. Además, los amantes del vino podrán disfrutar de “Wine House”, una vinoteca que combinará una selecta variedad de etiquetas con propuestas de tapeo y maridajes perfectos para el clima de montaña.

Desde la empresa apuestan a la continuidad de Penitentes Park más allá del invierno. En este sentido, señalaron que durante todo el año, los visitantes podrán disfrutar del ya tradicional paseo panorámico en Telesilla, al que se incorporan recorridos en vehículos UTV, circuitos de senderismo, carreras de enduro y ultra trail de nivel internacional y el desarrollo de un Bike Park. “Con esta diversidad de actividades de aventura y servicios, el complejo asegura que siempre haya un motivo para subir y conectar con la naturaleza mendocina”, expresaron. Ellos no cuentan con cañones para fabricar nieve, pero son optimistas respecto del clima. “Las expectativas de nevadas son buenas, en especial con los pronósticos relacionados al ”súper El Niño” que aportaría bastante nieve. Dependemos de este factor para poder habilitar todos los servicios”, completaron.