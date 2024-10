Lluvias, tormentas y ráfagas: alerta meteorológica por posibles “fenómenos intensos” en 11 provincias

Escuchar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por fenómenos intensos que tendrán lugar este miércoles sobre varias regiones del territorio nacional, y que incluyen lluvias, tormentas y ráfagas fuertes. A su vez, informó el pronóstico para la jornada de hoy y adelantó que el clima se mantendrá similar durante lo que queda de la semana.

De esta forma, en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones rige un aviso nivel amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes. Además, se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas , con valores de precipitación acumulada de entre 40 y 90 mm.

Ante esto, se recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, en Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego rige una alerta amarilla por lluvias persistentes de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 mm. A esto se suma que en Santa Cruz y Tierra del Fuego hay un aviso por vientos y ráfagas del sector oeste con velocidades de entre 50 y 100 km/h.

Frente a estos fenómenos -que pueden tener “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”- el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomienda quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas y asegurar los elementos que puedan volarse.

El clima en la Ciudad

El SMN informó el pronóstico para este miércoles 9 de octubre: el que el cielo estará mayormente nublado durante las primeras horas del día y la temperatura rondará los 19 grados.

De acuerdo al parte oficial, el clima se presentará sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con una humedad del 75% y buena visibilidad. Además, se prevé que para después del mediodía el cielo esté mayormente nublado y los vientos del sector este tengan velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/, con una máxima que rondará los 22 grados.

Finalmente, por la noche el mercurio estará en unos 17 grados, mientras que los vientos serán del Este e irán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

LA NACION