Lo confirmó el Gobierno porteño: Estas son las cinco calles que cambian de sentido desde el 15 de septiembre en Caballito y Almagro

Este martes 15 de septiembre tiene la particularidad de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comienza a regir un nuevo esquema de circulación para cinco tramos ubicados entre los barrios de Caballito y Almagro.

Así será el cambio de sentido de las calles de Caballito y Almagro

La información oficial indica que la Ciudad implementará cambios de sentido de circulación en cinco calles en Caballito y Almagro, como parte de las obras y adecuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la primera línea del Trambus.

Los cambios que se implementan desde este martes forman parte de la primera etapa de las tres que se pondrán en marcha de manera progresiva y permitirán adaptar la circulación a las características del nuevo sistema, facilitar los giros de las unidades y mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en los barrios.

Estas modificaciones de sentido, además, implicarán cambios en la normativa de estacionamiento en algunos de los tramos intervenidos.

Estas son las cinco calles que cambian de sentido desde el martes 15 de septiembre

A partir del martes 15 de septiembre rigen los siguientes cambios:

Av. La Plata, entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia : pasa a sentido único sur-norte.

: pasa a sentido único sur-norte. José Mármol, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen : pasa a sentido único norte-sur.

: pasa a sentido único norte-sur. Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y José Mármol : pasa a doble sentido.

: pasa a doble sentido. Quito, entre Av. La Plata y Muñiz: pasa a sentido único oeste-este.

pasa a sentido único oeste-este. Pringles, entre Lezica y Av. Rivadavia: pasa a sentido único norte-sur.

Cómo cambia el recorrido de los colectivos

En esta instancia también se modificará el recorrido de la línea 2 de colectivos.

Actualmente, en sentido hacia Lomas del Mirador, circula por Quito, Av. La Plata y Av. Rivadavia. Con el cambio de sentido de Quito, la línea circulará por Quito, Quintino Bocayuva y Av. Rivadavia.

Cuáles son los cambios en el estacionamiento en Caballito y Almagro

El Gobierno porteño informó, también, que habrá modificaciones en los lugares para estacionar:

Av. La Plata : quedará prohibido estacionar las 24 horas en ambos lados.

: quedará prohibido estacionar las 24 horas en ambos lados. Quito : se podrá estacionar del lado par y estará prohibido estacionar y detenerse del lado impar, donde se encuentra la ciclovía.

: se podrá estacionar del lado par y estará prohibido estacionar y detenerse del lado impar, donde se encuentra la ciclovía. José Mármol y Pringles: mantendrán la normativa vigente.

Cómo funcionará el Trambus

El Trambus será un nuevo sistema de transporte público que conectará Nueva Pompeya con la Costanera Norte y Aeroparque a través de una traza de 20 kilómetros. El recorrido unirá ocho barrios y permitirá combinar y tendrá boleto integrado con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y cuatro líneas de trenes metropolitanos.

Además, contará con 11 paradores considerados estratégicos por su ubicación, que funcionarán como puntos de combinación con otros medios de transporte, incluidos colectivos y la red de bicicletas públicas.

El Trambus unirá Nueva Pompeya con Aeroparque Valeria Rotman

Cuáles son los futuros cambios de sentido en otras calles porteñas

En una segunda etapa, todavía sin fecha informada, se modificarán otros seis sectores. Honorio Pueyrredón, entre Ángel Gallardo y Neuquén, pasará a tener sentido único hacia el sur; Acoyte, entre Neuquén y Díaz Vélez, hacia el norte; Juan B. Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, hacia el sur; y Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, hacia el norte. La calle de convivencia paralela a Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y Avellaneda, cambiará su sentido hacia Neuquén, mientras que Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, tendrá doble sentido.