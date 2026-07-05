Qué se sabe de la avenida de Caballito que cambiará de sentido por las obras del nuevo Trambus: a partir de cuándo será

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires empezó con la construcción de paradores y carriles exclusivos para el Trambus. Se trata de una incorporación al sistema de transporte público que funciona con energía eléctrica. La medida apunta a conectar el sur y el norte de la Capital Federal, con la intención de que circule a finales de este año.

En el barrio de Caballito se ubicará uno de los puntos estratégicos, precisamente sobre la avenida Honorio Pueyrredón, donde se instalarán dos paradores laterales sobre el parque lineal.

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El primer parador será instalado entre la avenida Gaona y Franklin. El restante será entre Méndez de Andes y Aranguren. La intención es que este diseño se integre al entorno y sea de fácil acceso para los vecinos.

Esta modificación conllevará un cambio de dirección en la circulación vehicular. Así, la avenida Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y Gaona, cambiará de sentido hacia la primera calle mencionada a partir de octubre, según informaron a LA NACION desde el gobierno porteño.

El Trambus conectará el Sur y el Norte de la Ciudad (Foto: GCBA)

La implementación del Trambus va de la mano con la agilización del tránsito, principalmente en hora pico, entre la zona sur y norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta obra contará con carriles exclusivos que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos estipulados de viaje. Además, se prevé que este sistema de transporte urbano —que contará con semáforos inteligentes— tenga un servicio cada cuatro minutos, con 50 vehículos en operación.

Así será el recorrido de la primera línea del Trambús en CABA

Cuál será el recorrido del nuevo Tambus

El recorrido del Trambus comenzará en Nueva Pompeya y seguirá por otros barrios como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Palermo y finalizará su trazado en el Aeropuerto Jorge Newbery.

En su desplazamiento, el sistema eléctrico recorrerá las arterias más concurridas de la Ciudad, como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, avenida Rivadavia y Honorio Pueyrredón.

Así quedarán los sentidos de las avenidas (Foto: GCBA)

Dónde estarán los paradores del Trambus con sus respectivas conexiones

Estas serán las ubicaciones de los nuevos paradores del Trambus, con los medios de transporte con los que se conectarán: