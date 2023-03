“¡Lo conseguimos!”: era el único barrio porteño que no tenía plaza... hasta hoy

escuchar

Hasta hoy, era el único barrio de la ciudad que no tenía una plaza. Por eso, los vecinos de Villa Santa Rita, una zona que alguna vez fue parte de Villa del Parque, se pusieron al hombro una cruzada titánica: hacerle justicia al área y conseguir algo de verde para sus habitantes. Esta mañana, después de años de reclamos, finalmente, la Legislatura porteña aprobó el proyecto de ley que crea la primera plaza allí.

Un grupo de vecinos, entre ellos Guillermina Bruschi, se apostaron en las sillas del fondo del recinto y festejaron cuando los 55 diputados presentes dieron su voto. “Estamos refelices. Esto es una lucha de muchos años, que tuvo sus idas y vueltas. Pero finalmente lo conseguimos”, cuenta, mientras organiza por los grupos de WhatsApp de vecinos para reunirse a las 18 en el predio de la avenida Álvarez Jonte que les dará el tan esperado espacio verde. Para festejar. “Este es un reclamo que lleva varias generaciones”, dice.

“Ya no vamos a tener que ir en colectivo a la plaza ni a tener que caminar varios kilómetros para llevar a nuestros hijos para que jueguen. Igual, no bajamos la guardia. Hay que esperar que la ley se reglamente y se implemente. De todas formas, todavía pedimos más, ya que los 1600 metros cuadrados que va a tener no alcanzan para suplir la necesidad de verde de todos estos vecinos. Por eso, nosotros pedimos que sean varias las plazas, ya que ninguna será de toda la manzana, sino que ocuparán lotes disponibles a mitad de manzana”, explica Bruschi.

Este es solo un paso. Esta plaza va tener áreas de juego, verde y espacio para que grandes y chicos se reúnan. Fue justamente durante la pandemia cuando el reclamo histórico se hizo más fuerte, porque los vecinos, imposibilitados de alejarse de casa durante los primeros tiempos del aislamiento, ni siquiera podían ir a la plaza sin tener que cruzar las fronteras de su barrio.

Alejandra Hernández tiene 66 años y es una de los residentes que se unió a la lucha. “Yo ya no llevo a mis hijos, que son grandes, pero hace años los llevaba a la plaza de Villa del Parque. Pero no solo las madres y los chicos necesitan espacios verdes, también los adultos mayores los necesitamos para disfrutar un árbol, un lugar de encuentro, un espacio de recreación. Me uní al reclamo porque este tema nunca se terminaba de solucionar. Finalmente ahora se dio. Estamos muy contentos con este espacio verde que necesitamos”, cuenta.

Años de espera

Comenzaron a organizarse y retomaron un proyecto que había ingresado varias veces a la Legislatura sin haber prosperado. Siguieron visitando despachos de diputados de todos los sectores políticos, llevaron fotos de los predios que habían relevado durante las bicicleteadas que se organizaban en el barrio, toda la documentación que lograron conseguir y a fin de año, antes de que cerraran las sesiones legislativas, la propuesta se convirtió en proyecto. Y esta mañana, finalmente, en ley.

Después de años de insistir con el pedido, de haber conformado un colectivo muy activo en las redes sociales (#Unaplazaparavillasantarita) consiguieron que la Legislatura autorizara la expropiación de un lote sobre la avenida Álvarez Jonte.

Ocurre que cada vez que quieren llevar a sus hijos a una plaza o ir ellos mismos a tomar aire fresco a un espacio verde tienen que salir literalmente del barrio. Esto implica caminar entre uno y dos kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que todos los vecinos de la ciudad tengan un espacio verde a no más de 300 metros de distancia.

“Nosotros proponemos que haya varios lotes que sean plazas, porque para alcanzar la recomendación de la OMS se requiere más cantidad de metros. Así, esperamos que sea equitativo con todos los vecinos, que todos tengan algún espacio verde cerca”, explica Bruschi.

El texto aprobado hoy declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación” el predio de los lotes situados en la avenida Álvarez Jonte, del 3222 al 3232, para crear allí un espacio verde. “Expropiar” significa en términos urbanístico comprar y dar otro uso. Ese predio de unos 1600 m², que hoy está abandonado, hace más de dos décadas fue un complejo de canchas de paddle y tenis. Y antes, un lavadero. Se encuentra en ruinas desde hace años. Por eso, los vecinos lo reclaman para uso social y recreativo. Ahora, el gobierno porteño comprará a sus dueños el terreno a valor del mercado y lo convertirá en una plaza.

Sin embargo, el proyecto no contempló el cambio en el tipo de urbanización, como pedían los vecinos, que buscaban que el texto determinara urbanización parque para garantizar que allí no se le pudiera dar otro uso.

El que prosperó es un proyecto que fue presentado por el propio gobierno porteño. En junio del año pasado, los propios vecinos presentaron su propia iniciativa. En ella, además de asignarle urbanización parque, proponían que no se cree solo un espacio verde, sino varios, justamente para cubrir la demanda que tiene el barrio.

Los vecinos piden que varios de los terrenos abandonados que relevaron en la zona se conviertan finalmente en plazas, entre ellos, además del de Álvarez Jonte al 3200, un predio que hay en San Blas y Emilio Lamarca, otro en Nazca al 1500 y un cuarto en Concordia y Toay.