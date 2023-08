escuchar

El mundo de las citas en línea puede ser abrumador.

Primero hay que deslizar y hacer match, antes de que tengas que preocuparte por conocer a la persona o que te haga ghosting.

No obstante, puede ser especialmente complicado si has experimentado un suceso que te cambió la vida, como un tratamiento contra el cáncer.

Natalie no consideraba que el cáncer fuera gran parte de su identidad cuando decidió usar aplicaciones de citas después de que terminó su tratamiento.

“Realmente me sorprendió que lo primero que la gente viera fueran las cicatrices en mi cuello”, dijo la joven de 22 años a la BBC.

“A las 24 horas de haber entrado en una aplicación, recibí unos 10 mensajes que decían algo así como: ‘Veo que tienes muchos chupetones en el cuello’”.

“Fue frustrante haber tenido la intención de hacer borrón y cuenta nueva. Estoy en un lugar nuevo, donde nadie me conoce como la chica con cáncer. Y fue lo primero que la gente vio”.

Natalie, quien se sometió a un tratamiento para el cáncer de tiroides, dijo que aprendió a ser menos sensible a los comentarios. Sin embargo, este episodio arruinó su experiencia con las citas.

“Tengo un sentido del humor oscuro sobre mi cáncer y creo que muchos jóvenes lo hacen como un mecanismo para afrontarlo”, explica.

“El hecho de que a la gente no le importara el impacto de sus palabras me frustró. Las citas deben ser divertidas y me quitaron la diversión”.

Natalie decidió eliminar las aplicaciones después de unos meses y le gustaría que la gente pensara mejor cómo hablar con alguien que ha tenido cáncer.

Mattie comenzó a salir nuevamente cuando se mudó a Londres después de su tratamiento MATTIE CARR

Una conversación inevitable

Mattie Carr, de 24 años, está de acuerdo con Natalie.

Le diagnosticaron linfoma de Hodgkin en etapa 4, un tipo raro de cáncer de la sangre, cuando tenía 23 años.

“De una manera extraña, recibir un diagnóstico fue un gran alivio para mí porque los médicos no habían podido decirme durante años qué estaba mal”, explicó Mattie.

Una vez que su tratamiento fue exitoso, Mattie se mudó a vivir con amigos en Londres y decidió comenzar a tener citas.

Pero sintió que no podía evitar hablar sobre su cáncer porque ocupaba gran parte de su vida.

“Estaba un poco cohibida porque tenía un dispositivo en mi pecho que sobresale mucho”, contó.

“Incluso cuando caminaba por las calles, personas al azar se me acercaban y me preguntaban qué era.

“Y cada vez que tenía una cita, alguien me preguntaba al respecto”.

Mattie tenía 23 años cuando le diagnosticaron un tipo raro de cáncer de sangre MATTIE CARR

Mattie tuvo problemas para responder preguntas en la primera cita, como qué hace para divertirse, sin que surgiera la conversación.

“No podía socializar en lugares grandes, así que fue muy difícil responder muchas preguntas sin tocar el tema del cáncer”.

“No soy diferente a los demás”

Al igual que Mattie, Serena Sahota decidió comenzar a salir unos cinco meses después de cumplir un tratamiento contra el cáncer en la boca.

Recibió el diagnóstico cuando tenía 19 años y tuvo una operación de 12 horas para extirparle algunos ganglios linfáticos del cuello, así como parte de su boca, lengua y muelas del juicio.

“Estaba un poco ansiosa con la idea de tener citas porque no sabía cómo ni cuándo mencionar el tema del cáncer”, afirmó Serena.

“Pero luego pensé: ‘¿Por qué no debería tener citas? No soy diferente a los demás’”.

“No lo mencionaba a menos de que estuviera hablando con esa persona durante mucho tiempo porque no quería que todas las citas trataran sobre mi cáncer”.

Serena considera que las aplicaciones de citas deberían hacer más cuando las personas envían comentarios desagradables SERENA SAHOTA

Consejos para tener citas después del cáncer

Natalie, Mattie y Serena recibieron el apoyo de la organización Teenage Cancer Trust.

Hannah Jackson, quien es una de las coordinadoras de apoyo a la juventud de la organización benéfica con sede en Glasgow, dice que su prioridad es ayudar a las personas a desarrollar su confianza después del tratamiento.

“Es realmente importante que se sientan empoderados para vivir su vida de la manera que quieran y salir con quien quieran salir”, indica.

Así que les pedimos a las chicas sus mejores consejos cuando se trata de tener citas después del cáncer:

Sé tú mismo: puede dar miedo si has pasado por algunos cambios físicos, pero si se trata de la persona adecuada, no le importará.

puede dar miedo si has pasado por algunos cambios físicos, pero si se trata de la persona adecuada, no le importará. Ten una red de apoyo: hay que hablar con personas que comprendan el espectro completo de emociones que conllevan las citas.

hay que hablar con personas que comprendan el espectro completo de emociones que conllevan las citas. Comparte sólo lo que quieras: sé abierto acerca de tu experiencia contra el cáncer una vez que hayas establecido una relación con alguien. Compartirlo podría ayudar a filtrar a las personas que no te apoyan.

sé abierto acerca de tu experiencia contra el cáncer una vez que hayas establecido una relación con alguien. Compartirlo podría ayudar a filtrar a las personas que no te apoyan. Prepárate para el rechazo: nos sucede a todos y es poco probable que se deba al diagnóstico, así que ármate con una lista de cualidades positivas sobre ti.

¿Qué están haciendo las aplicaciones de citas?

Serena regresará a la universidad en septiembre, por lo que pondrá su vida amorosa en pausa hasta entonces. Considera que las aplicaciones deben asumir más responsabilidad por los comentarios hirientes.

“Recibí algunos comentarios difíciles a través de las aplicaciones y no se ha hecho nada al respecto”, dijo.

La BBC le pidió a Hinge, Bumble y Tinder más información sobre sus políticas para reportar mensajes perjudiciales.

Hinge dijo que dispone de una función de reportes en la aplicación que le permite tomar “acciones inmediatas” y usa tecnología que escanea perfiles en busca de lenguaje peligroso.

Bumble advirtió que usa tecnología de inteligencia artificial para monitorear perfiles e identificar violaciones, incluidas el acoso y el discurso de odio en más de 100 idiomas.

Tinder alienta a las personas a utilizar la herramienta de self-reporting en todos los perfiles, para que sus equipos puedan investigar la queja, lo que puede incluir la eliminación del perfil.

Por Iqra Farooq

BBC Mundo