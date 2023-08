escuchar

Emilia Santillán tiene 20 años y fue vista por última vez el domingo a la noche, cuando salió de su casa del barrio porteño de Constitución. Con el transcurso de las horas y ante la falta de novedades, su familia radicó la denuncia ante la Policía de la Ciudad y desde entonces se inició la búsqueda que hasta el momento no arrojó datos sobre su paradero.

La preocupación crece ante el temor de que la desaparición esté vinculada con un caso de trata de personas ya que, según relató la madre, la chica estaba en pareja con un hombre de alrededor de 40 años con quien había vivido situaciones conflictivas durante los últimos días, incluso, “el jueves trató de llevársela por la fuerza a su casa”.

En tanto, la sospecha se basa también en que, presuntamente, el novio le había hablado de la posibilidad de hacer un viaje. “El martes, la mamá de Emilia recibió mensajes del teléfono de ella diciendo que estaba bien, pero que no podía recibir llamadas ni enviar audios, por lo que no hay manera de saber que los mensajes efectivamente hayan sido de ella. Uno de los mensajes decía que se quería ir de donde estaba, pero no dio indicaciones de dónde se encontraba”, describieron quienes acompañan la búsqueda.

Con el objetivo de visibilizar el caso, este jueves a las 18.30 habrá una concentración en la esquina de Entre Ríos y Caseros, donde repartirán volantes con la imagen de Emilia.

“La familia de Emilia, sus docentes y compañeros de la escuela estamos sumamente preocupados, hemos realizado la denuncia correspondiente y necesitamos que la Justicia se expida con mayor celeridad ya que entendemos que en estas situaciones cada minuto cuenta”, expresaron.

La última vez que la vieron, la chica tenía puesto un buzo negro con lentejuelas de colores en forma de ave fénix y calzas negras. Mide 1.53, tex trigueña, cabello largo con rulos y ojos marrones oscuros.

Las personas que puedan aportar algún tipo de información, pueden comunicarse al 911, al 134 o al 1158214001.

