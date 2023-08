escuchar

Dos camiones que circulaban a alta velocidad en la ciudad de La Plata protagonizaron el miércoles por la madrugada un brutal choque y un tercer auto, que se encontraba estacionado en la vereda, se vio involucrado. En las últimas horas se difundieron las imágenes del impacto, por el que tres personas resultaron heridas.

A través de las cámaras de seguridad la Policía intenta determinar las causas de la colisión. Todo sucedió alrededor de las 3 de la mañana del pasado miércoles, en la intersección de las calles 44 y 197 en la localidad platense de Lisandro Olmos, en la provincia de Buenos Aires. Dos conductores se cruzaron justo en la esquina y provocaron un fuerte choque.

El momento exacto del brutal choque entre dos camiones

Según se observa en el registro audiovisual de las cámaras de la zona, un camión se desplazaba sobre la calle 44 con intenciones de doblar a la derecha sobre 197. Sin embargo, en el preciso momento en que se prestaba a realizar el giro, otro camionero embistió el rodado a gran velocidad y lo sacó de la carretera.

Ambos quedaron incrustados sobre la vereda, con la parte delantera del vehículo completamente destruido. En el medio, un Ford Focus también resultó con severos daños en la carrocería.

Milagrosamente, ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad: uno de ellos manejaba el camión que excedió el límite de velocidad permitido, mientras que los otros dos se trasladaban en el camión que quiso doblar, según consignó el medio local 0221.

Otra de las cámaras de seguridad del choque entre los camiones

Pese a no mostrar lesiones importantes, al lugar se presentó tanto la Policía local como el SAME, que trasladó a los damnificados al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. En tanto, la causa fue caratulada como “lesiones culposas”.

Hasta el momento trascendieron las imágenes de dos cámaras que grabaron el choque desde dos ángulos diferentes. Además, circuló un clip de cuando los servicios de emergencia sacaban a los conductores de los camiones y los subían a la ambulancia.

Así fueron rescatados los conductores de los camiones

Antecedente: una mujer se salvó de milagro en un choque

Una mujer se salvó de milagro de ser arrastrada por dos vehículos que habían chocado entre sí, impactante colisión que tuvo lugar en el centro platense. El siniestro fue captado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, cuyas imágenes procedió a divulgar la Municipalidad de La Plata.

La filmación muestra cómo un auto modelo Peugeot 206 cruza el semáforo en rojo por la Avenida 55, al mismo tiempo que una camioneta Jeep hace lo propio pero sobre la 7, en dirección a Plaza San Martín. Producto del fuerte impacto, ambos vehículos pierden el control y pasan a centímetros de una mujer que esperaba pacientemente en el cantero central. La camioneta Jeep terminó por llevarse la peor parte ya que chocó a su vez contra un colectivo Oeste.

El momento en el que un peatón se salva de ser impactado por un choque en La Plata

Los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), según detalló El Día de La Plata, solicitaron la presencia del SAME y una ambulancia arribó al lugar de los hechos en pocos minutos. Sin embargo, tras revisar el estado de ambos conductores y de la mujer que se salvó de milagro, el personal de salud constató que no era necesario trasladarlos al hospital más cercano.

