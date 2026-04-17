ATE-ANAC convoca a un paro nacional para el 21 de abril tras el fracaso paritario

Los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) irán a un paro nacional el próximo martes 21 de abril. La medida impactará en la operatoria aérea de la Argentina durante toda la jornada.

La protesta es impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en rechazo a los recortes en la estructura estatal y ante el fracaso de las negociaciones paritarias en la administración pública. A su vez, habrá una movilización hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

El reclamo de ATE ANAC en el paro nacional ATE

La decisión fue confirmada por la Coordinación Nacional de ATE en la ANAC, que ratificó su adhesión al paro nacional convocado por el sindicato. Desde el gremio advirtieron que profundizarán el plan de lucha “ante la falta de voluntad política para resolver el conflicto salarial en el sector”.

En un comunicado publicado en su sitio oficial, la Coordinación Nacional de ATE-ANAC sostuvo: “Avanzaremos con las medidas de fuerza, ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro plan de lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores”.

La movilización será el martes 21 de abril hacia el Aeroparque Jorge Newbery. La concentración está convocada para las 12 en la intersección de la avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero.

ATE anunció una movilización a Aeroparque en el contexto de un paro aéreo nacional Instagram

El reclamo central de los trabajadores es de carácter salarial. Desde ATE-ANAC sostuvieron que el Gobierno “nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”.

La medida se da luego de que venciera el plazo de la conciliación obligatoria, que había sido dictada tras un primer anuncio de paro en marzo. Según señalaron desde el sindicato, durante ese período el Gobierno “intentó cercenar con una normativa el derecho a la protesta”.

En ese contexto, el gremio retoma el camino de la lucha para lograr una solución a sus reclamos, entre ellos el cumplimiento del acuerdo de pago de una suma no remunerativa y su actualización según la última paritaria.

Y concluyeron: “Desde nuestra organización hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones”.