Conseguir un empleo o mejorar las oportunidades laborales no siempre requiere una carrera universitaria. En la Argentina, los oficios vinculados al mantenimiento del hogar representan una alternativa para quienes buscan insertarse en el mercado de trabajo o desarrollar una actividad independiente. Sin embargo, saber reparar una instalación eléctrica, solucionar una pérdida de agua o realizar tareas de mantenimiento no es lo único que se necesita para destacarse profesionalmente.

La puntualidad, la comunicación y el buen trato con los clientes son algunas de las habilidades que adquieren cada vez más importancia en un sector donde los trabajadores deben ingresar a los hogares y resolver problemas que, muchas veces, requieren una respuesta inmediata.

En diálogo con LA NACION, Tomás García Laredo, CEO de Iké Asistencia Argentina, identificó cuatro oficios que se destacan por su demanda dentro de los servicios de mantenimiento domiciliario: plomería, electricidad, gas y climatización o aire acondicionado.

La atención de un profesional puede marcar la diferencia a la hora de ser recomendado (Foto: FreeP¡CK)

Aunque cada uno requiere conocimientos específicos y, según la actividad, habilitaciones profesionales, todos comparten una característica: la necesidad de combinar la preparación técnica con la capacidad de generar confianza en las personas que solicitan el servicio.

“La calidad del servicio de asistencia que recibe una familia argentina depende, antes que nada, de la formación del técnico que llega a su puerta. Cuando un plomero, un electricista o un gasista tiene conocimiento, herramientas y capacidad profesional, se puede brindar un servicio de excelencia”, sostuvo García Laredo.

Las seis habilidades que debe tener todo profesional para generar confianza con el cliente

Para el especialista, uno de los principales desafíos de quienes se dedican al mantenimiento del hogar es comprender que su tarea no termina cuando solucionan un desperfecto. La manera de relacionarse con el cliente también influye en la calidad del servicio y en las posibilidades de recibir nuevas oportunidades laborales. En ese sentido, García Laredo identificó seis habilidades fundamentales que deberían desarrollar los trabajadores, independientemente del oficio que desempeñen.

Comunicación clara: Explicar cuál es el problema detectado, evitar tecnicismos innecesarios y acordar con el cliente qué tareas se realizarán antes de comenzar.

Explicar cuál es el problema detectado, evitar tecnicismos innecesarios y acordar con el cliente qué tareas se realizarán antes de comenzar. Escucha activa y empatía: Comprender la situación de la persona que solicita asistencia, sobre todo cuando atraviesa una urgencia y necesita una solución rápida.

Comprender la situación de la persona que solicita asistencia, sobre todo cuando atraviesa una urgencia y necesita una solución rápida. Respeto por el hogar: Identificarse antes de ingresar, cuidar los espacios, trabajar de manera ordenada y dejar limpio el lugar una vez finalizada la tarea.

Identificarse antes de ingresar, cuidar los espacios, trabajar de manera ordenada y dejar limpio el lugar una vez finalizada la tarea. Puntualidad y cumplimiento: Respetar los horarios acordados y avisar con anticipación si surge algún inconveniente que pueda provocar una demora.

Respetar los horarios acordados y avisar con anticipación si surge algún inconveniente que pueda provocar una demora. Honestidad y transparencia: Presentar las alternativas disponibles y explicar con claridad los costos y los tiempos que demandará cada solución.

Presentar las alternativas disponibles y explicar con claridad los costos y los tiempos que demandará cada solución. Manejo de situaciones difíciles: Mantener la calma frente a un cliente molesto o un imprevisto y buscar una respuesta adecuada sin agravar el conflicto.

Estas capacidades, conocidas como habilidades blandas, complementan la formación técnica y pueden convertirse en un diferencial para quienes buscan consolidarse en el mercado laboral. Por ejemplo, un electricista puede identificar correctamente una falla, pero si no explica qué ocurrió, cuánto costará la reparación o qué precauciones debe tomar el cliente, la experiencia puede generar desconfianza. Lo mismo sucede cuando un plomero llega fuera del horario acordado o no informa sobre los trabajos que realizará. Por eso, la confianza se construye tanto con la calidad de la reparación como con el comportamiento del profesional.

Las habilidades blandas son las que pueden ayudar a destacar a un profesional del resto (Foto: FreeP¡CK)

¿Cómo capacitarse en los oficios con mayor demanda laboral?

Frente a este escenario, la formación continua aparece como una herramienta para mejorar las oportunidades de empleo y profesionalizar actividades que cumplen un papel fundamental en la vida cotidiana. Con ese objetivo, Iké Argentina impulsa la Academia Iké, una iniciativa orientada a fortalecer los conocimientos de los técnicos y prestadores de su red de asistencia domiciliaria. La propuesta incluye contenidos vinculados con reparaciones y emergencias en el hogar, atención al cliente y herramientas de gestión profesional.

Además, mediante un convenio con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, la compañía busca ampliar el alcance de las capacitaciones a personas que ya cuentan con conocimientos en distintos oficios y desean perfeccionarse. “Este acuerdo nos permite ampliar ese impacto: seguir formando a nuestra red y, al mismo tiempo, abrir las puertas de la Academia a todos aquellos que ejercen un oficio y merecen la oportunidad de profesionalizarse”, explicó García Laredo.

Entre las actividades desarrolladas durante 2026 se encuentran talleres de plomería y electricidad, mientras que también se contemplaron instancias de formación vinculadas con instalaciones de gas. Las capacitaciones combinan conocimientos prácticos con herramientas destinadas a mejorar la comunicación y el trato con los clientes. La iniciativa forma parte de un trabajo que la compañía viene realizando desde 2025 mediante encuentros presenciales y virtuales para técnicos y empresas proveedoras de distintas provincias.