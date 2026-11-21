La madre del niño de ocho años que murió ahogado en el canal Cacique Guaymallén, en Luján de Cuyo, Mendoza, publicó un video en redes sociales para despedirlos a él y a su expareja —padre del menor—, quien también falleció al tirarse al agua para intentar salvarlo después de que cayera al cauce.

Tras confirmarse la muerte de ambos, Leonela Lizardi publicó un video que reúne fotos y escenas cotidianas de ella con su hijo, Alexis José Gelvez, quien estaba dentro del espectro autista, y recibía terapias y cuidados especiales.

Además, acompañó la publicación con una canción de Abel Pintos cuya letra incluye frases como “mi ángel de la eternidad” y “tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza”. Junto a este contenido, la mujer expresó: “Te amo mi pequeño regalo de Dios. Él te llamó antes, pero esperame, yo iré”.

El video posteado por la madre del niño

En otro posteo, Lizardi sumó una imagen del padre, José Gelvez, junto al chico y le dedicó mensajes de despedida. “Sos el mejor papá, a pesar de todo, te perdono”, escribió en una publicación y en otra agregó: “A pesar de todo, te perdono. Cuidá a nuestro hijo, ya que yo no voy a poder”.

La mujer vivía junto a su hijo en la localidad mendocina de San Martín y trabajó como enfermera en el Hospital Español de Mendoza durante 15 años, al igual que el hombre fallecido.

Que ocurrió en el accidente

El episodio tuvo lugar este miércoles en el barrio Cacique de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, donde el menor viajaba de forma esporádica para pasar unos días con su padre. Según el relato de las personas que estuvieron presentes durante el accidente, Gelvez se dio cuenta que el menor había caído al cauce, se metió al agua para intentar rescatarlo y la fuerza de la corriente arrastró a los dos.

El padre, José Gelvez, y su hijo Alexis - Diario Uno

Tras el aviso, dotaciones de bomberos, personal de Policía Científica y otros equipos armaron un operativo de búsqueda a lo largo del cauce con base en Carrodilla. La corriente dificultó las tareas hasta que los rescatistas encontraron primero el cuerpo de José en un callejón junto al canal y, una hora después, el del niño a pocos metros.

Tras confirmarse la muerte del empleado del Hospital Español de Mendoza, la delegación y los compañeros del centro de salud publicaron una historia en Instagram para despedirlo y acompañar a su entorno. “Con profundo dolor despedimos a José Gelvez, camillero de nuestro hospital. Lamentamos el fallecimiento de José y de su hijo. Acompañamos a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros en este momento tan difícil”, escribieron.