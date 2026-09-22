Los expertos en psicología coinciden: quienes escuchan música mientras esperan tienden a buscar estimulación mental

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Toma en cuenta lo que dicen los profesionales de psicología sobre el hábito de esperar mientras se escucha música en este artículo informativo
- 2 minutos de lectura'
Esperar en una fila o para recibir un pedido suele ser muy aburrido para una gran cantidad de personas, ya que se considera que se “pierde mucho tiempo”. Si bien la mayoría sienten impaciencia, existen casos específicos que realizan una acción para apaciguar esa incomodidad, tal como escuchar música.
Sin lugar a duda, la música suele ser esa herramienta capaz de cambiar nuestro estado de ánimo en cuestión de segundos. Sucede que es capaz de despertar emociones debido a que mezcla varios elementos, tales como el ritmo, el tono, entre otras cosas.
Entonces, funciona como una opción ideal cuando debes esperar por muchos minutos en una sala de espera o en una fila. Pese a ello, la psicología considera que este hábito tiene un significado interesante que es necesario prestar atención.
Qué dice la psicología de las personas que escuchan música mientras esperan
Se realizaron distintos estudios sobre este hábito, los cuales brindaron conclusiones interesantes. Como primer punto, se trataría de una técnica que aplica la persona para regular emociones negativas, tales como aburrimiento, nervios o, en el peor de los casos, irritación.
Seguramente experimentaste esta situación; cuando escuchas tu música preferida al encontrarte en una sala de espera, disfrutas más de ese momento y posiblemente cambia esa sensación negativa en positiva.
Otro rasgo sumamente valioso de estas personas es que presentan una buena tolerancia a la frustración. De acuerdo al portal Gaceta UNAM, se entiende como la capacidad que presenta el individuo para resistir la frustración de las tareas difíciles.
No pierden la paciencia rápidamente ante una situación que les genera incomodidad, al contrario, buscan acciones para afrontar esa molestia. Entonces, escuchar música mientras esperan se interpreta como una excelente forma de aceptar la frustración.
Los especialistas en psicología añaden también que este hábito demuestra una búsqueda de estimulación. Hay personas que les cuesta esperar por varios minutos u horas sin realizar nada, entonces, recurren a la música para sentirse concentrados o comenzar a cantar en voz baja.
- 1
La plaza que conserva los palacios más deslumbrantes del país y cuenta las historias de cinco aristócratas porteñas
- 2
Con explosivos y detonación dinamitaron una montaña en La Rioja: así avanza la megaobra de un túnel de 250 metros en la ruta nacional 75
- 3
Gabriel Rolón, psicoanalista: “Es válido reconocer momentos felices del pasado, pero lo que fue ya está perdido”
- 4
Cita del día, Stephen Hawking, físico: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”