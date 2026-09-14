Los expertos en psicología coinciden: quienes vuelven a leer un mensaje antes de responder activan un control para evitar malos entendidos

Por un lado están los que teclean y borran o los que no dudan ni un instante y escriben inmediatamente, mientras que otros se toman su tiempo para releer un mensaje. Y es que, de seguro te pasó, que respondiste rápidamente y luego te arrepentiste de lo que pusiste y por tu cabeza pasó un “¿por qué no volví a leer?”.

Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que sí lo hacen y los expertos coinciden en que esto puede servir para reconstruir el contexto, interpretar el tono y elegir mejor una respuesta. De esta manera de activa un control para evitar malos entendidos y no necesariamente significa inseguridad.

Volver a leer un mensaje antes de responder ayuda a frenar la impulsividad

¿Qué dice la psicología de quienes vuelven a leer un mensaje antes de responder?

Según la psicología, volver a leer un mensaje (ya sea el que recibiste o el que escribiste) antes de responder funciona principalmente como un mecanismo de regulación emocional y control para evitar malos entendidos.

Para muchos, esta acción es un intento de cuidar el vínculo

¿Qué hay detrás de las personas que vuelven a leer un mensaje antes de responder?

Los expertos coinciden en que hay razones principales para este comportamiento: