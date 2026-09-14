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LA NACION

Los expertos en psicología coinciden: quienes vuelven a leer un mensaje antes de responder activan un control para evitar malos entendidos

La segunda lectura no solo es para comprender mejor qué se dijo exactamente, sino para elaborar una mejorar respuesta y evitar una interpretación equivocada

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El Comercio (Perú)
Hay quienes antes de escribir una respuesta vuelven hacia arriba en la conversación y la leen otra vez
Hay quienes antes de escribir una respuesta vuelven hacia arriba en la conversación y la leen otra vez

Por un lado están los que teclean y borran o los que no dudan ni un instante y escriben inmediatamente, mientras que otros se toman su tiempo para releer un mensaje. Y es que, de seguro te pasó, que respondiste rápidamente y luego te arrepentiste de lo que pusiste y por tu cabeza pasó un “¿por qué no volví a leer?”.

Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que sí lo hacen y los expertos coinciden en que esto puede servir para reconstruir el contexto, interpretar el tono y elegir mejor una respuesta. De esta manera de activa un control para evitar malos entendidos y no necesariamente significa inseguridad.

Volver a leer un mensaje antes de responder ayuda a frenar la impulsividad
Volver a leer un mensaje antes de responder ayuda a frenar la impulsividad

¿Qué dice la psicología de quienes vuelven a leer un mensaje antes de responder?

Según la psicología, volver a leer un mensaje (ya sea el que recibiste o el que escribiste) antes de responder funciona principalmente como un mecanismo de regulación emocional y control para evitar malos entendidos.

Para muchos, esta acción es un intento de cuidar el vínculo
Para muchos, esta acción es un intento de cuidar el vínculo

¿Qué hay detrás de las personas que vuelven a leer un mensaje antes de responder?

Los expertos coinciden en que hay razones principales para este comportamiento:

  • Regulación emocional: ayuda a frenar la impulsividad. Evita que respondas desde el enojo, la frustración o la prisa.
  • Análisis del tono: releer el mensaje recibido permite interpretar de forma correcta la intención del otro y el contexto de la charla.
  • Evitar conflictos: al repasar tu propio texto antes de enviarlo, buscas comprobar que no suene demasiado frío o agresivo. Es un intento de cuidar el vínculo.
  • Miedo al rechazo o juicio: las personas con alta autocrítica o ansiedad social revisan varias veces para asegurarse de ser aceptadas y no generar situaciones hostiles.
  • Perfeccionismo: muestra un rasgo de personalidad detallista o con necesidad de control sobre cómo los demás perciben su mensaje.
El Comercio (Perú)
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