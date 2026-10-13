Saltar al contenido principal
LA NACION

Los expertos en psicología de pareja coinciden: quienes no pueden soltar y se aferran a una relación que causa dolor tienen miedo al vacío

Para muchos, fingir que todo sigue igual puede parecer más fácil que enfrentar la realidad, pero esto no solo prolonga el sufrimiento, sino que impide crecer

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La falta de amor propio y una autoestima debilitada son factores clave en quienes no pueden soltar o dejar ir
La falta de amor propio y una autoestima debilitada son factores clave en quienes no pueden soltar o dejar ir

En muchas ocasiones queremos que las cosas sean de cierta manera y, cuando todo se vuelve diferente, cuesta aceptarlo. ¿Tienes en mente cuándo fue la última vez que una de las amigas de tu grupo cercano habló de ese ex que siempre regresa por más que las cosas estén mal y no cambia de actitud o eres tú quien no deja ir y sigues estancada en algo que no te ayuda a crecer? La psicología de pareja analizó por qué hay personas que no pueden soltar y se aferran a una relación que les causa dolor. Los expertos coinciden en que no solo estamos hablando de una dependencia emocional, sino también de un miedo al vacío y la soledad. Aquí te cuento más detalles.

El miedo a la soledad un factor que puede influir en el hecho de aferrarse a una pareja que ya no muestra interés
El miedo a la soledad un factor que puede influir en el hecho de aferrarse a una pareja que ya no muestra interés

No poder soltar y aferrarse no alivia el dolor

Para algunos existe la creencia irracional de que no se puede vivir sin la otra persona, acompañada de una baja autoestima o falta de amor propio, algo que se conoce como dependencia emocional. Esto no es todo ya que el cerebro intenta aliviar el dolor recordando momentos idealizados de la relación o imaginando una reconciliación. Esa fantasía libera dopamina (un neurotransmisor del placer), lo que crea una especie de adicción temporal a la esperanza de que el otro cambie.

Es aquí donde también aparece el miedo a la soledad y al vacío ya que soltar no solo implica perder al otro, sino enfrentarse al vacío interno, a la incertidumbre del futuro y a la necesidad de reconstruir la propia identidad.

Existen diversas razones por las que una persona puede seguir aferrándose a una relación que ya ha dejado de ser saludable como la falta de amor propio o miedo a la soledad
Existen diversas razones por las que una persona puede seguir aferrándose a una relación que ya ha dejado de ser saludable como la falta de amor propio o miedo a la soledad

Patrones de apego en la infancia

Los expertos en psicología de pareja también destacan que, en muchos casos, no duele tanto la persona en sí, sino la pérdida de la historia construida, el tiempo invertido y la versión de uno mismo proyectada en ese futuro compartido.

Además, salta a la luz lo que se conoce como patrones de apego de la infancia que es la forma en que se aprendió a recibir afecto o a sentirse “digno de amor” en los primeros años de vida. Esto suele repetirse, confundiendo el sufrimiento con amor o seguridad.

ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. ¿Se dice Día de la Raza o de la Diversidad Cultural?
    1

    ¿Día de la Raza o de la Diversidad Cultural? Cuál es la forma correcta de nombrar a la efeméride

  2. Por qué El Niño puede ser el más severo de la historia y cómo evitar escenarios catastróficos
    2

    Por qué El Niño puede ser el más severo de la historia y cómo evitar escenarios catastróficos

  3. Escala el conflicto universitario: habrá tomas, cortes y clases públicas antes de la marcha del jueves
    3

    Escala el conflicto universitario: habrá tomas, cortes y clases públicas antes de la marcha del jueves

  4. Epicteto, filósofo estoico: “La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no”
    4

    Cita del día, Epicteto, filósofo estoico: “La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no”