“Los héroes del Garrahan”, el sorpresivo documental sobre el conflicto en el hospital pediátrico desde la mirada libertaria

El Gobierno irrumpió hoy por sus canales de redes sociales con un nuevo documental. La producción oficial que se conoció a las 11 repasa el intenso conflicto que atravesó el Hospital Garrahan el año pasado y busca contrarrestar las denuncias públicas de desfinanciamiento del centro pediátrico nacional.

La difusión la anticipó, vía la red X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Hoy se conocerán ‘Los héroes del Garrahan’. Fin”, escribió pasadas las 8, con tiempo suficiente para para generar expectativa y mediante un anticipo del material de apenas 40 segundos.

“El 2025 fue un año sin precedentes para el Garrahan. Los conflictos sindicales escalaron más que nunca, pero también se impulsó una etapa de cambio cultural interno”, difundió el Ministerio de Salud de la Nación, del que depende el hospital.

Hoy se conocerán los “Los héroes del Garrahan”. Fin. pic.twitter.com/FJ9rU03cPF — Manuel Adorni (@madorni) June 4, 2026

Las primeras imágenes son de la toma de la dirección en octubre del año pasado. Un grupo de trabajadores ingresó a esas oficinas en medio de una escalada del conflicto que meses antes había comenzado con un reclamo de los residentes por la mejora de sus ingresos. Con el transcurso de las semanas, terminaron sumándose cada vez más activamente las representaciones gremiales internas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT).

“Más de 40 paros en un año”, dice Mariano Pirozzo, director médico del Garrahan, en el trailer. “Llegué a una inmensa institución, que conocía como ciudadano, no como médico. Fue uno de los años más duros de los últimos 20 para el hospital. Llegué en el momento del clímax del conflicto y de la crisis. Vi mucha gente triste, con caras largas; panfletos por todo el hospital. Me esperaron con cánticos y toda la ‘fanfarria’”, agrega. A la par, se suceden recortes de videos de asambleas, movilizaciones por los pasillos y discursos de los referentes gremiales combativos: Alejandro Lipcovich (ATE) y Norma Lezana (APyT). “Un parásito y un burócrata”, lo definió el representante de ATE en uno de esos recortes que aparecen a medida que avanza el documental.

Son fragmentos de grabaciones realizadas durante 2024 para registrar el estado en el que la gestión libertaria había recibido el Garrahan muestran estructura edilicia sin mantenimiento; camas de internación de accionamiento manual, sin renovar durante años; o una silla de ruedas “remendada” con vendas. “Desde el reclamo salarial, que era lo más visible, nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que faltaba un golpe de eficiencia y de gestión”, continúa Pirozzo.

El documental del Gobierno por el conflicto en el Garrahan

Participan, además, César Avellaneda, integrante del Consejo de Administración; Carlos Cambaceres, director asociado de Docencia e Investigación; Analía Bicego, coordinadora de Calidad del Cuidado de Enfermería; Fabiana Flores, Silvia Cáceres, Blanca Sambrana y Juan Díaz, de las áreas de Enfermería. La filmación estuvo a cargo de Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia, y las grabaciones y entrevistas en el hospital se hicieron entre diciembre y mayo pasado.

En “Los héroes del Garrahan” –que dura poco menos de 15 minutos– destacan la labor del personal que siguió trabajando durante el conflicto, la inversión de $30.000 millones anunciada por el Gobierno, el reinicio de obras para el área de trasplante de médula ósea, la preparación de drogas oncológicas en la farmacia del hospital, la modernización de los quirófanos, la apertura de un sector especializado en estudios del sueño o la incorporación de equipamiento para tratamiento oncológico pediátrico.

Uso político

Apuntan, también, a un uso político del conflicto para contrarrestar las denuncias de vaciamiento, desfinanciamiento y faltante de insumos esenciales para la atención de los pacientes. Ahí aparecen fragmentos de las radios abiertas con los periodistas Julia Mengolini y Ernesto Tenembaum, en el acceso que da a la calle Combate de los Pozos; las marchas que se sucedieron con las banderas en primer plano de agrupaciones de izquierda, videos de apoyo de artistas y políticos de la oposición, o una lista de candidatos para las elecciones legislativas del año pasado entre las que se ve destacado el nombre de Lezana entre los candidatos.

“Esto no es un trampolín político. Es un hospital”, dice Cambaceres.

“Al comienzo del año electoral –señalaron desde el Ministerio de Salud–, la demanda de los gremios era por el salario del personal de salud. El personal de salud históricamente reclamó por mejores sueldos y ningún gobierno los benefició. Los gremios en 2025 tomaron esa bandera y poco a poco la hicieron mutar. Así fue como algo que comenzó como un reclamo genuino término en denuncias de vaciamiento y una sanción de una ley de emergencia pediátrica, para una emergencia que no existía”.

LOS HÉROES DEL GARRAHAN



Durante 2025, la política intentó usar al Garrahan como rehén. Hubo más de 40 medidas de fuerza, paros de hasta 72 horas, bloqueos, protestas dentro y fuera del hospital, una ley de emergencia para una emergencia que no existía y una campaña permanente… https://t.co/tMqFKhRrgs — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) June 4, 2026

Para la cartera sanitaria, a cargo de Mario Lugones, el documental que difundió la Casa Rosada “registra todos esos momentos donde gremios, partidos políticos y medios de comunicación buscaron usar al Garrahan con un objetivo en común: desestabilizar el Gobierno, poniendo en peligro el funcionamiento del hospital”.

“Frente al ruido y la presión política, elegimos hacer lo que había que hacer. Defender el Garrahan es esto: poner orden, mejorar su funcionamiento y brindarles mejores condiciones a quienes todos los días cuidan a los chicos”, escribió el ministro en su cuenta de X, al retuitear el mensaje en el que la Casa Rosada presentó la filmación.

Al momento, no hubo repercusiones de parte de los gremialistas o las agrupaciones apuntados en el documental.

La toma de la dirección

La toma de la dirección del Garrahan el 31 de octubre del año pasado fue, internamente, un antes y un después en la crisis que se había desatado en ese centro pediátrico. Personal agotado por cubrir jornadas cada vez más prolongadas por el cese de actividades que se sucedía sin parar, con audiencias laborales para poner fin a esas medidas. Por la ocupación de la dirección se abrieron unos 40 sumarios y se entrecruzaron denuncias judiciales entre gremios y la conducción del hospital.

En febrero, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32 dictó una medida cautelar para suspender la revisión administrativa de la conducta del grupo que había participado en la ocupación. Se sucedieron apelaciones y el área de instrucción de los sumarios el hospital fijó fecha para los descargos en abril.

APyT presentó una denuncia penal por “hostigamiento a la conducción sindical” de la organización contra la abogada instructora del hospital, que alcanza a Lugones y Adorni. Recayó por sorteo, a mediados del mes pasado, en el Juzgado Federal N° 1 en lo Criminal y Correccional, que está a cargo de la jueza María Romilda Servini.