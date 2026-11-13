Luego de que San Isidro revocara su contrato, el Boulogne Golf Club anticipó que recurrirá a la Justicia

La decisión del Municipio de San Isidro de revocar el permiso de uso y ocupación del Boulogne Golf Club abrió un nuevo capítulo en el conflicto entre la administración local y la institución deportiva. A través de un comunicado difundido este viernes, la comisión directiva rechazó la resolución del intendente y anticipó que recurrirá a la justicia para defender los intereses del club.

La respuesta se conoció un día después de que trascendiera la decisión municipal de recuperar el predio de 16 hectáreas ubicado frente a la Panamericana. La medida, detallaron desde la intendencia, se fundamentó en una deuda cercana a los $400 millones por el incumplimiento del pago del canon mensual desde julio de 2014, además de otras irregularidades vinculadas con la explotación de espacios publicitarios y la realización de obras sin autorización.

La medida, detallaron desde la intendencia, se fundamentó en una deuda cercana a los $400 millones Nicolas Suarez

El terreno municipal estuvo ocupado por el club de golf a título gratuito desde 1962 hasta 2013, cuando el gobierno del intendente Gustavo Posse le otorgó a la asociación civil un permiso oneroso por 20 años. Entre las obligaciones establecidas figuraba el pago de un canon mensual equivalente al 50% del ABL, pero un año más tarde, según fuentes de la gestión de Lanús, el club discontinuó el pago.

“Este predio es de todos los vecinos de San Isidro. Lo tomamos porque el permiso tenía un montón de incumplimientos, pero el que más me interesa rescatar es que en los últimos doce años no pagó un peso de canon”, afirmó el intendente Ramón Lanús en un video que publicó en sus redes sociales, donde dio a conocer la revocación del permiso de uso y ocupación del club de golf.

El comunicado del club

“Ante el video publicado por el Sr. Intendente junto con la cédula de notificación y artículos en diversos diarios, la comisión directiva rechaza enérgicamente y enfáticamente la resolución tomada por el intendente y avanzará con las acciones legales que correspondan para defender los intereses del Club”, expresó la institución en el documento oficial.

El Boulogne Golf Club anticipó que recurrirá a la justicia para defender los intereses de la institución Nicolas Suarez

En su comunicado, la comisión directiva no brindó precisiones sobre los incumplimientos señalados por el Municipio ni hizo referencia al monto de la deuda. Tampoco detalló qué tipo de acciones judiciales prevé iniciar ni cuáles serán los argumentos de su presentación. LA NACION se comunicó con las autoridades del club, quienes afirmaron que no van a dar mayores detalles que los expresados en el comunicado.

Fuentes cercanas al club afirmaron, en tanto, que la institución está al tanto de la deuda y la reconoce, pero que continuará por la vía legal.

El comunicado oficial de la comisión directiva del Boulogne Golf Club Caotura de Pan

Por su parte, desde la Intendencia de San Isidro confirmaron que estaban al tanto del comunicado de la comisión directiva y ratificaron la decisión municipal.

Consultados sobre si durante los años en que el canon permaneció impago el club había recibido las boletas o intimaciones correspondientes, fuentes del municipio aseguraron que las comunicaciones llegaban a la institución. Además, aclararon que el pago del canon no dependía del envío de una boleta: “El canon es obligatorio por contrato. No tiene que llegarles nada”.

Qué pasará con el predio

Tras la restitución de los espacios, la administración y gestión de los predios quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes municipal. Además, la intendencia confirmó que se mantendrán la práctica del golf y el resto de las actividades deportivas y sociales que funcionan en el lugar.

“Quiero mandarles este mensaje para transmitirles, sobre todo, tranquilidad al vecino y al socio que usaba este lugar para actividades deportivas o sociales. Queremos tomar cuanto antes control del predio para asegurar la continuidad de todo lo que ocurría acá”, sostuvo Lanús.

A la vez, en un comunicado de la intendencia se informó que se rediseñará el acceso al complejo para ampliar su uso público y priorizar a los vecinos del partido. En los próximos días abrirán un canal de diálogo con socios y residentes para comunicar los pasos del proceso de transición.