Se robaron 13 patos de los lagos de Palermo y los metieron en cajas: quedaron detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo este viernes por la madrugada a un hombre y a un adolescente de 15 años tras comprobar que llevaban en su vehículo trece patos robados del Lago de Regatas, ubicado en el cruce de Andrés Bello y la avenida Ernesto Tornquist, barrio porteño de Palermo.

Los patos robados en Palermo

El procedimiento empezó alrededor de las 6, cuando un agente de la Comisaría Vecinal 14 C que cumplía funciones en la zona vio a una camioneta que estaba a pocos metros del agua en el Parque 3 de Febrero. En ese momento, notó también como el conductor subía de forma sigilosa cajas de cartón con los animales dentro en una Renault Kangoo.

Ante la situación, el efectivo pidió apoyo a un móvil policial para identificar a los sospechosos y revisar el vehículo. Al inspeccionar el interior, los agentes encontraron tres cajas de cartón en las que estaban escondidos los patos que habían sido robados del espacio verde.

El adulto involucrado en el robo de los patos

Tras encontrar los animales, las autoridades dispusieron la detención inmediata de los dos involucrados. Las aves fueron recuperadas en el lugar del operativo y devueltas al lago.

Un episodio similar que se viralizó en redes

Este episodio tiene un antecedente. A fines de 2025, como informó LA NACION, un joven se llevó dos gansos de los lagos de Palermo para ponerlos en la pileta de su casa. Toda la secuencia fue grabada con un teléfono celular por un amigo del involucrado y se viralizó en redes sociales.

En ese caso, el video mostraba al sospechoso mientras les daba migajas a los animales sobre la avenida Sarmiento, frente al Planetario, antes de agarrarlos del cuello y correr hacia un auto estacionado para escapar.

El robo de dos gansos en Palermo

Más tarde, circuló una segunda grabación donde se veía a las aves dentro de la pileta de su casa, lo que motivó la intervención de oficio de la División de Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. Las autoridades informaron entonces que buscaron actuar con urgencia por el riesgo que representa el agua con cloro para la salud de esa especie.

El ecosistema de los lagos de Palermo tiene una superficie total de casi 92.000 metros cuadrados, alcanza los seis metros de profundidad en alguna de las partes y cuenta con dos islas con árboles y arbustos que funcionan como refugio para distintas colonias. En el lugar habitan cerca de 30 especies de aves —como gansos, caraúes y macáes—, además de fauna acuática con distintas especies como peces dorados, pejerreyes de lomo negro y sábalos.