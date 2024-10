Luna del Cazador: el fenómeno astronómico que se verá hoy desde la Argentina

Escuchar

Ocurre una vez por mes y solo dura dos minutos. Pero de las doce ocasiones que ofrece este 2024, esta será la más espectacular. ¿A qué hora sale hoy la luna llena más grande del año y por qué tiene que ver con el Titanic? Esto se irá revelando en estas líneas con la misma calma con la que un trasatlántico cruza el océano.

El dato puro y duro es que hoy jueves la mayor luna llena del año saldrá a las 19.41 (con salvedades que serán aclaradas). Pero esto es como saber de qué se trata la película Titanic porque al final un barco se hunde. Lo significativo es todo lo que sucede mientras ese gigante de 270 metros de largo se empieza a llenar de agua salada. Al igual que en la obra de James Cameron, un entretejido de historias se cruzan para conectar la salida de la luna llena con el naufragio más famoso de la historia.

Si algo más se le puede agregar a este evento extraordinario es un nombre de combate: la luna llena del cazador. En realidad, la denominación no es tan bélica como suena, más bien tiene que ver con los ciclos naturales de las tribus originarias norteamericanas. Nombraban cada luna llena del año según alguna conexión con las estaciones o las formas de sustento. En octubre, con la cosecha ya realizada, los cazadores pueden buscar sobre los rastrojos y ver más fácilmente al zorro, así como también a otros animales que salen a espigar. De allí proviene su nombre. La luz de una luna llena ayudaría a los cazadores a encontrar sus presas, aunque también a los zorros a anticipar a sus cazadores.

Quizá viajando por la ruta, tal vez en un paseo por el campo, puede que desde una terraza o mirando el infinito del Río de la Plata. Un día cualquiera, sin uno predecirlo, pero siempre al atardecer, la Luna puede sorprender con su magnificencia. Es que al encontrarse tan cerca del horizonte genera una fuerte ilusión óptica: la mente la compara con la silueta de los objetos aledaños, árboles, casas, personas, y parece descomunal.

Es el mismo tamaño que tendrá luego alta en el cielo, aunque allí parezca mucho más pequeña. Hay dos formas de descubrir esa ilusión, se puede medir extendiendo el brazo y poniendo un dedo sobre la Luna como referencia o bien tomándole una foto. Si algunas horas más tarde se repite la medición, el tamaño lunar será idéntico. Pero la aburrida realidad no impide que la mente pueda disfrutar el asombro de una enorme luna llena saliendo por el este.

En la Argentina, la luna llena se verá a las 19.41 Shutterstock

Quienes han tenido la buena fortuna de disfrutar el espectáculo del disco lunar asomando lenta pero visiblemente, saben que es algo impresionante. Quienes nunca se hayan deleitado con esta experiencia hoy tienen una oportunidad única. O al menos la mejor de este año. Porque no solo saldrá la luna llena, a la ya mencionada 19.41, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Mientras más al oeste se esté, más tarde se la verá surgir. Por ejemplo, en la ciudad de Mendoza aparecerá a las 20.22 mientras que en Posadas lo hará a las 19.21.

Para saber la hora exacta en cada lugar, una buena aplicación gratuita es Fases de la Luna, la cual hace buen honor a su nombre. Ya con la hora correcta, el mundo se divide entre quienes ya hayan visto alguna vez salir la luna llena y quienes nunca; ambos grupos no deberían perderse lo que sucederá hoy. ¿Por qué?

Porque más allá de cualquier ilusión óptica, es una verdad a puños que la Luna, igual que cualquier objeto del universo, mientras más cerca lo tengamos, más grande parece. Por eso se sabe, desde hace milenios, que se puede tapar el Sol con un dedo. A pesar del enorme tamaño de nuestro astro, si el dedo se ubica lo suficientemente cerca de los ojos, parecerá más grande. La Luna no escapa a esta ley de la perspectiva y justo hoy, jueves, se luce al estar más cerca de la Tierra que en ninguna otra luna llena del año. Ni de las que hubo ni de las que habrá.

Idea de un astrólogo

Incluso en el eclipse de superluna del mes pasado en la que se la vio inusualmente grande, llegó a estar tan cerca de la Tierra como en esta ocasión especial. Para ser exactos, el eclipse sucedió con nuestro satélite a 363.773 km de la superficie terrestre, y hoy se ubica a 363.763, apenas 10 kilómetros, una nimiedad, pero una nimiedad real. La luna llena de octubre será la más grande del año y tendrá todo el derecho de llamarse superluna.

Esta denominación de superhéroe cósmico, superluna, fue acuñada hace casi medio siglo como un título para grandes catástrofes. No se cumplió esa profecía, pero el nombre trascendió, quizá por ser bien marketinero. La idea fue del astrólogo norteamericano Richard Nolle. Su hipótesis era que las lunas llenas más próximas a la Tierra, y por ende más grandes, anticipaban grandes huracanes, erupciones volcánicas y terremotos. Esto nunca encontró comprobación, como algunas otras predicciones de la astrología.

Pero la que sí anticipa con precisión es la astronomía (y aunque los nombres sean similares, las diferencias entre ambas son enormes). Los astrónomos calculan la ubicación de la Luna en cada momento a pesar de que su órbita en torno a la Tierra no es tan sencilla. Se trata de una elipse, una especie de óvalo, que hace que la distancia y también la velocidad a la que la Luna se desplaza varíen (esto ya lo calculó Johannes Kepler hace más de cuatro siglos). Así, superluna se llama a la luna llena que sucede cuando la distancia a la Tierra está dentro del 10% más cercano de toda la órbita. Dicho de otra forma, de todas las distancias posibles a las que puede estar nuestro satélite, cuando se ubica en el 10% más cercano, y hay luna llena, es una superluna.

La diferencia visual entre las lunas más alejadas y más chicas posibles y las superlunas es que estas llegan a tener un diámetro un 14% mayor y un brillo un 30% superior. ¿Por qué vale la pena verla? Porque la salida de la luna es un espectáculo que dura apenas dos minutos. Desde que asoma el primer atisbo del disco lunar hasta que se luce por completo pasan apenas 120 segundos. La suma de la ilusión óptica del horizonte más la magnitud real de la luna llena más grande del año, darán un espectáculo imponente. Y para llegar al final del viaje, ¿por qué una Luna así hubiese salvado al Titanic?

Porque la noche del 14 de abril de 1912, cuando el RMS Titanic surcaba las frías aguas del Atlántico norte, el firmamento no tenía Luna. Aún no había salido por el horizonte para las 23.40 cuando el vigía Frederick Fleet avistó por proa, una zona de sombra contra el cielo estrellado que no podía corresponder más que a un iceberg. La potente luz de la luna llena seguro hubiese descubierto a la mole de hielo mucho antes, el poco tiempo que le faltó al Titanic para evitar el impacto.

Para cuando una fina luna menguante asomó sobre el mar, antes del amanecer, el RMS Carpathia estaba llegando en auxilio. Ya hacía un par de horas que el Titanic había desaparecido de la superficie y apenas 20 botes salvavidas vagaban azorados. Las poco más de 2200 personas que navegaban en el Titanic no tuvieron la suerte de una luna llena.

Hoy vos tendrás la fortuna de la luna más grande, y podrás invitar a tu Jack, a tu Rose o a quien más quieras a contemplar esos 120 segundos de vértigo que ofrecerá el firmamento hacia el este. Unos instantes como para sentirse en la proa del Titanic y contemplar lo grandiosa que puede ser la naturaleza golpeándonos en la cara.

