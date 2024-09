Mapa del Eclipse lunar de hoy: así se puede ver en la Argentina

Escuchar

Hoy por la noche se alinean los astros. Para algunos será buena fortuna, para otros mala señal, pero lo seguro es que, en la Luna, algo va a pasar. Porque se viene un eclipse parcial de superluna. Una formación astronómica que incluye una línea, casi perfecta, de más de 150 millones de kilómetros y una Luna excepcionalmente cerca de la Tierra. Sucederá casi a la medianoche del martes y se observará a simple vista desde toda la Argentina. Pero con algo más de información se podrá apreciar aún más. Vamos a ver el paso a paso de cómo se está preparando el sistema solar para este evento astronómico, el eclipse parcial de luna.

La luna llena sucede cada poco más de 29 días. Es esa fase en que nuestro satélite muestra su cara completamente iluminada y, si sabemos buscarla, nos sorprende saliendo inmensa por el horizonte al atardecer. Este martes 17 habrá luna llena, saldrá a las 18.29 por el este, por el mismo punto cardinal que asoma el sol cada mañana, y ya el solo hecho de ver esa luna aparecer, vale la pena el momento. Es un suceso fugaz, apenas dos minutos le lleva a nuestro satélite cruzar el horizonte, desde que no se ve hasta que aparece completo. Y si bien es una ilusión óptica ver a la luna tan grande al asomarse, no deja de ser un espectáculo impactante y hermoso para compartir. Pero este mes tendrá un agregado extra, la luna estará inusualmente cerca, y esto se conoce como superluna.

Se suele decir que la Luna está a unos 380.000 kilómetros de la Tierra, pero es una aproximación y más aún, es bastante relativa. Sucede que la órbita de la Luna, el recorrido que hace alrededor de nuestro planeta, no es redondo. Es medio ovalado, para ser más exacto, es una elipse y la Tierra ni siquiera está en el centro. En otras palabras, que la Luna a veces está más cerca y a veces más lejos de la Tierra. La mayor distancia supera los 405.000 kilómetros y cuando se acerca llega a menos de 365.000. Como es lógico, mientras más cerca está, más grande la vemos. Cuando la fase de luna llena se produce en los momentos de mayor cercanía, se la llama superluna, y llega a ser un 14% más grande (comparando su diámetro) y un 30% más brillante, entre las luna más cercana y las más distantes posibles. Este martes, la luna llena la veremos a 363.774 kilómetros y será una superluna. Pero hay más, la Tierra se meterá en el medio.

En realidad la Tierra siempre queda entre el Sol y la Luna en la fase de luna llena. Por eso la vemos toda iluminada, porque observamos como le llega la luz en toda su cara visible. Recordemos que la luna (por algo llamado acople de mareas), siempre le muestra la misma cara a la Tierra. Entonces, si en cada luna llena la Tierra queda entre nuestro satélite y el Sol, ¿Por qué no vemos un eclipse de luna cada 30 días?

Sucede que la órbita de la Luna y la de la Tierra no están en el mismo plano. Es decir, la alineación generalmente no es perfecta, la luna llena queda ubicada un poco más arriba o algo por debajo de la línea que forman la Tierra y el Sol. Pero cada tanto (unos seis meses), el plano de la Luna y el de la Tierra quedan alineados y allí se producen los eclipses, en este caso de luna (pero también de Sol como el que tendremos el 2 de octubre en la Patagonia []). Es este casi la alineación es casi, casi, perfecta, y por eso el eclipse de luna no es total (cuando nuestro satélite se oculta por completo en la sombra de la Tierra), sino parcial.

Esta lineación se produce por dos astros que están en continuo movimiento, la Tierra girando alrededor del Sol y la Luna en la misma danza en torno a nuestro planeta. Mientras lee estas líneas las Luna viaja a casi 28.000 km/h y nuestro planeta a 100.000 km/h, ambos formarán una línea, casi, perfecta con el Sol a 150 millones de kilómetros y la Tierra proyectará parte de más oscura de su sombra sobre la Luna a partir de las 23:13hs del martes. Llegando al punto de mayor ocultamiento a las 23:44hs, tapando el 9% del diámetro lunar. Es cierto, no es mucho, pero será lo suficiente como para ver que a la luna le falta un “mordisco oscuro”.

Ya para los primeros minutos del miércoles, la Luna se saldrá de la sombra de la Tierra y terminará este modesto pero vistoso eclipse parcial de luna.

Cómo verlo

¿Qué se necesita para disfrutarlo? Pocas cosas, un cielo despejado, al menos en su parte central, donde se ubicará la luna. No hace falta ningún tipo de gafas en particular, ya que será la luna que solemos ver y no encandila a nadie. Tampoco una ubicación geográfica muy específica, a diferencia de los eclipses solares, lo de luna se observan en buena parte de la Tierra y, en este caso, toda la Argentina tiene una ubicación ideal para disfrutarlo.

Y por último, siempre puede ser una gran aporte al espectáculo astronómico, una buena compañía. En el formato que el observador prefiera, una buena música, una buena copa, quizás algún chocolate o bien alguien que se quiera mucho para poder compartir y disfrutar este eclipse parcial de luna.