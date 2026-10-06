Luto en el periodismo: murió Carlos Clerici, la voz de la campaña “Luchemos por la vida”

El periodismo atraviesa horas de luto a raíz de la muerte de Carlos Clerici, conductor de radio, docente, locutor y la voz de la famosa campaña “Luchemos por la vida”, impulsada por la asociación civil homónima que se dedica a la prevención de accidentes de tránsito.

“Hace un rato falleció papá, rodeado de familia y seres queridos, muy en paz. Durante toda la semana agradeció cada saludo y cada visita. Gracias a todos por haber estado”, publicó su hija, Lucía, en la cuenta de Instagram de su padre.

En las próximas horas se desarrollará la despedida en la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini. Y, finalmente, el miércoles será enterrado por la mañana en el Cementerio de Flores.

El mensaje de Lucía, una de sus hijas Instagram

A través de las redes también la despidió Mey, otra de sus hijas, quien compartió un dibujo con un texto de la canción “Quizás, porque” de Sui Generis. En la imagen aparece un padre con su niña en una bicicleta.

“Quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrarte mi reina y princesa”, reza la letra. “En la bici de ruedas finitas y largas, como las piernas de mi papá, que es la persona más alta que conozco”, escribió después la joven.

El mensaje de una de sus hijas Instagram

También le dedicó unas palabras su esposa, Alejandra. “Radio. Hijos. Familia. Y tu voz siempre al servicio. ¡Ya te extraño! Descansa en paz amor".

Clerici se recibió de locutor en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) en 1985. Desde entonces comenzó a trabajar en radio y a partir del 2000 se desarrolló como capacitador de empresas e instituciones en calidad de independiente.

Su voz pasó a ser parte de la vida cotidiana de los argentinos por su participación en la campaña “Luchemos por la vida”. La asociación civil lo contrató para los spots que llevóa delante con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito.

El mensaje de su esposa Instagram

En 2009 comenzó con el programa “La Otra Agenda”, que lideró hasta este año en Eco Medios AM 1120. Esa radio lo despidió a través de su sitio web.

“Con una extensa y destacada trayectoria en la radiofonía argentina, Clerici se consolidó como una de las voces y mentes más respetadas y queridas del sector, caracterizado por su compromiso con la información precisa, la cultura y el análisis profundo”, expresó.

Y sumó que “su calidez humana, su lucidez intelectual y su inquebrantable ética profesional quedarán marcadas en cada oyente, alumno y colega que tuvo el honor de conocerlo. Todo el equipo de este medio acompaña a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

Su última foto publicada, junto al escritor Carlos Chernov Carlos Clerici

Clerici también condujo “El Placer de Leerte” en la Radio de la Ciudad y desde 2022 trabajó como docente en el Instituto Universitario de River Plate (IURP) y el Centro de Estudios Terciarios, también del club de Núñez.

“Otra voz icónica que se va. Que en paz descanse”, escribió el conductor de radio y televisión Walter Chas. “Gracias por 40 años de camino periodístico y amistad. Amigo, descansa en paz”, expresó, por su parte, el periodista y abogado Ignacio Riverol.