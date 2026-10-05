Se vienen 7 días sin sol, ráfagas de viento, lluvias y temperaturas de hasta 23°C en la semana: estas son las zonas afectadas

Los primeros días estarán definidos por la nubosidad y las tardes agradables; luego aparecerá el viento y las precipitaciones. Así son las previsiones para los días esta semana.

El clima del lunes: tarde de calor primaveral

La semana comienza con la vuelta de la nubosidad al Río de la Plata. Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, viento leve desde el norte y mínima de 14ºC. Será un día con poco sol, pero a pesar de algunos pasajes bajo un frondoso manto de nubes, no habrá previsión de precipitaciones. No exagere con el abrigo antes de salir de casa, el mercurio irá rumbo a una tarde de calor suave llegando a escalar 23ºC promediando el día, conservando el cielo cubierto y el viento leve o calmo. La noche promete un cierre sin frío, con 17ºC que serán protegidos por la suave circulación de aire templado y la nubosidad.

Las nubes serán una constante durante la semana Fernanda Corbani

El clima del martes: llegan los nubarrones

El martes mantendrá el descenso de aire caliente y húmedo desde el litoral para garantizar otro día lejos del frío, pero también, lejos del sol. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el noreste y mínima de 13ºC. La jornada intercalará algunos tramos soleados con segmentos más nubosos, la tarde promete 22ºC para que la primavera diga presente, manteniendo la cobertura nubosa y el viento templado. Hacia la noche comenzará a rotar la veleta anunciando la llegada de viento desde el este, en un cierre nublado con 16ºC.

El clima del miércoles: probabilidad de precipitaciones

Todo parece indicar que el miércoles marcaría el regreso de las lluvias a la ciudad. Se estima un amanecer con cielo nublado, viento moderado desde el este y el mercurio iniciando la cuenta en 13ºC. La mañana trascurrirá bajo una ligera inestabilidad, donde alguna llovizna o lluvia aislada podría ser parte de la previsión, aunque lo más activo se espera pasando el mediodía. Allí estaremos más expuestos a precipitaciones que no se muestran fuertes, pero si constantes. La tarde mostrará al mercurio retrocediendo a 19ºC, el viento rotando levemente al sudeste y el cielo completamente techado de cúmulos bajos y cargados. La noche no le escapará a la posibilidad de precipitaciones en un cierre con 15ºC y viento frío del sudeste soplando más intensamente, atención los que vuelvan tarde.

El clima del jueves: nublado, ventoso e inestable

Los nubarrones y las ráfagas serán los protagonistas para dejarnos una jornada ventosa, inestable y sin sol. El amanecer mostrará cielo nublado, viento arrachado desde el este y 15ºC de piso térmico. La jornada transcurrirá bajo una permanente amenaza de lloviznas y lluvias aisladas, con las ráfagas llegando desde el este y sudeste, poco podrá hacer el termómetro en un día sin sol y con viento frío por lo que tendremos un día con muy poca amplitud térmica, con el termómetro resignándose en 18ºC. Será una jornada con percepción de temperatura muy diferente entre aquellos que estén a resguardo del viento y a los que les toque patear la calle, a merced de las ráfagas. La noche mantendrá el viento y la nubosidad en un cierre con 15ºC.

El clima del viernes: otro día gris y ventoso

El viernes copiará el patrón sinóptico del día anterior para dejarnos otra jornada gris, ventosa y ligeramente inestable. Se espera cielo nublado, ráfagas del sudeste y mínima de 14ºC en un comienzo de jornada donde alguna llovizna o lluvia débil no estaría fuera de libreto. Será otro día donde el viento fuerte desafíe a todos aquellos que tangan alguna actividad a la intemperie y frene las aspiraciones del mercurio dejando otra jornada sin amplitud térmica con máxima de 18ºC. A esta altura ya habrá un monitoreo del río viendo las consecuencias de tanta ráfaga desde el sudeste. La noche mantendrá el viento con baja probabilidad de precipitaciones.

Desde el miércoles no se descartan lluvias aisladas Aníbal Greco - La Nación

Borrador del fin de semana

El sábado mantendría el cielo mayormente nublado y el viento frío, manteniendo la inestabilidad y la estimación de precipitaciones débiles con máxima de 19ºC. El domingo se proyecta con poco sol, aunque sin viento y mucho más estable con máxima de 19ºC.

Eso es todo, amigos. Comienza una semana que en sus primeros días cumplirá con la afición primaveral entregando tardes templadas para después comenzar una larga hilera de días nublados, ventosos e inestables. El permanente manto de nubes cuidará la temperatura mínima entregando registros mucho más altos, aunque el viento no permitirá disfrutar de la recuperación térmica matinal. La configuración atmosférica nos dejará cierta incertidumbre con respecto a la presencia de precipitaciones, aunque el miércoles parece ser la jornada con probabilidad más certera de precipitaciones. Si bien mejoran las temperaturas matinales la primavera quedará en deuda con el sol y los presentadores del tiempo los estaremos aburriendo con la permanente probabilidad de lloviznas y lluvias débiles que podrían hacer que muchos se enojen por sacar a pasear el paraguas

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli