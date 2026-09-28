Madera, pana blanca y detalles dorados: así es el sillón que usará el Papa en la Argentina y que ya se fabrica en el interior del país

SANTA FE.- Confeccionado en madera de guatambú, con una altura de 1,25 metros, una base con formato de trineo, molduras en las patas inferiores y una pieza tallada a mano sobre el respaldo, así es el sillón que dentro de 10 días estará terminado en la firma Sillas Mehring, de Esperanza, a 45 kilómetros al oeste de la capital santafesina. La pieza será utilizada por el papa León XIV durante la ceremonia prevista para el miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Luján.

“No es un proceso tan complejo, pero todo lo que tiene que ver con el armado de las piezas y el trabajo manual, artesanal, lleva su tiempo”, sostuvo en diálogo con la prensa local el empresario Enrique Mehring, junto a su hermano Gustavo, titulares de la firma.

“La elección del guatambú responde a que se trata de una madera resistente y que permite obtener una muy buena terminación cuando la pieza va a ser pintada posteriormente”, indicó Mehring.

Ante una consulta, admitió que la confección del sillón para el Sumo Pontífice representa “una experiencia inédita”, ya que “es la primera vez que recibimos un pedido de estas características y con una carga simbólica tan importante”, destacó.

Mehring recordó que el trabajo tendrá carácter de donación e indicó que el encargo llegó a través de laicos residentes en Buenos Aires que se contactaron con la empresa de Esperanza para concretar la fabricación del sillón.

Para llevar adelante la tarea, la firma recibió una referencia enviada directamente desde Roma, donde también se explicó que en el mercado argentino no era posible encontrar una pieza de estilo antiguo que respondiera a esas características.

Ese fue el motivo por el cual los artesanos de Esperanza comenzaron a desarrollar el diseño.

Los detalles de un sillón único

La estructura combina maderas de guatambú y paraíso y cuenta con un tapizado especial. Para el exterior y las patas se utilizó guatambú, con un acabado de lustre dorado, mientras que la estructura interna fue realizada en paraíso y revestida con capas graduadas de poliéster de alta densidad.

También se destacó que el sillón será tapizado íntegramente en pana blanca y tendrá detalles dorados.

Para destacar, el diseño incorpora molduras y una cresta superior tallada a mano por un artesano de Luján.

La pieza que se fabrica en Esperanza tendrá aproximadamente 60 centímetros de ancho y 55 centímetros de profundidad, mientras que el respaldo alcanzará cerca de 1,20 metros de altura. Con la incorporación de la cresta tallada, el sillón llegará a medir entre 1,35 y 1,40 metros.

Según el propio empresario, la estructura ya se encuentra muy avanzada, aunque todavía debe atravesar las etapas de lustre y tapicería, además de recibir los detalles finales.

Su terminación está prevista para mediados de octubre. “Es la primera vez que recibimos un pedido de estas características y con una carga simbólica tan importante”, reiteró Mehring, quien resaltó que “como no teníamos los planos, nos vimos obligados a apelar a la experiencia de nuestra gente para resolver cada parte de la estructura. Lo fuimos haciendo tomando como referencia la fotografía que habíamos recibido desde el Vaticano”, aseguró el empresario maderero.

La empresa encargada de confeccionar el sillón que utilizará el Papa en la misa central de la Basílica de Luján tiene 73 años de trayectoria. La fábrica cuenta con unos 5000 metros cuadrados cubiertos y emplea de manera directa a casi 50 personas. Si bien las sillas continúan siendo su principal producto, también fabrica mesas de comedor, aparadores, vajilleros y futones.

Para la familia Mehring, además, el encargo tiene un significado especial vinculado con su tradición religiosa. Uno de los hermanos del padre de Enrique fue sacerdote y actualmente también tienen un sobrino que ejerce el sacerdocio.