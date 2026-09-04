Maestría en Periodismo LN/UTDT 2026: se anunciaron las ganadoras de las Becas Carlos Pagni

Esta semana se conocieron los resultados de la décima edición de las Becas Carlos Pagni, otorgadas todos los años a las dos mejores notas producidas por los estudiantes de la Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella.

Graciela López López y Nadia Luna resultaron las ganadoras según el veredicto de un jurado compuesto por Gail Scriven (prosecretaria general de Redacción de LA NACION), Carlos Pagni (columnista y conductor de LN+) y Carlos Reymundo Roberts (columnista de LA NACION y director adjunto de la Maestría).

Entre los cinco finalistas estuvieron también Carolina María Kramer Rodrigo (“Ser argentina y racializada: la experiencia con el racismo en Argentina”), Josefina Lucero Torres (“¿Quién le contó a usted de Eduardo? El dolor puede silenciar recuerdos y convertirlos en tabúes que viajan a través de las generaciones") y Cristóbal Zeitler (“¿Quién se robó la estatua de la mujer rural?“).

Graciela López López, alumna de la Maestría LN/UTDT 2026. Foto: Gentileza UTDT

La crónica de López López, “Refugio de pecadores. La resistencia y el legado de un oficio que alguna vez marcó el pulso de la ciudad”, revela una mirada periodística atenta y cálidamente humana, capaz de convertir la historia aparentemente modesta y cotidiana de un puesto de diarios en una reflexión detenida sobre la transformación de Buenos Aires, la transmutación de un oficio en extinción y las formas en que nos informamos. La crónica combina con gran naturalidad observación, narración y datos, de modo tal que la información convive en equilibrio con el espesor de la experiencia concreta. Es un gran texto sobre la memoria, los legados y los mundos que desaparecen o cambian.

Nadia Luna, alumna de la Maestría LN/UTDT 2026. Foto: Gentileza UTDT

El trabajo de Luna, “Estudiaron en la cárcel, recuperaron su libertad y hoy impulsan proyectos en barrios populares para que los pibes no terminen presos” es una crónica intensa sobre la exclusión, la violencia y, sobre todo, las posibilidades de transformación. Contiene escenas potentes con todos sus detalles, desde los tiros que reciben a Sabrina el primer día hasta el niño que pregunta si los disparos son “cohetes”, el Mundial en el jardín comunitario o la transformación de un basural en un espacio educativo. La crónica logra alternar esas escenas de gran fuerza emocional con datos y contexto social sin perder nunca el pulso narrativo y la mirada atenta. Deja ver la violencia, la fragilidad y la frustración, incluso cuando el esfuerzo de los protagonistas parece insuficiente. Pero consigue que la educación, el deporte y el arte aparezcan como herramientas concretas de reconstrucción de vidas y comunidades.

El premio, que reconoce la calidad de los trabajos periodísticos, cubre también la matrícula completa de la Maestría durante la segunda mitad del año en el caso de ambos ganadores. Además, los textos elegidos serán publicados en las plataformas de LA NACION.

Las Becas Carlos Pagni, cuya primera edición data de 2017, son posibles gracias al generoso y sostenido aporte de Andrew Cummins, fundador y CIO de Explorador Capital Management MARIANA ARAUJO

Este certamen enorgullece a la Universidad Di Tella y a LA NACION porque la alta calidad de todos los trabajos presentados testimonia un rico proceso de aprendizaje ya recorrido por los alumnos durante la primera mitad del programa. Si bien las crónicas son de producción original, muchas de ellas nacieron como tareas en las diversas materias de la Maestría.

Las Becas Carlos Pagni, cuya primera edición data de 2017, son posibles gracias al generoso y sostenido aporte de Andrew Cummins, fundador y CIO de Explorador Capital Management. El certamen fue creado en homenaje a su madre, Phyllis Blenkin Probst Cummins, quien pasó gran parte de sus últimos 28 años de vida en la Argentina. Andrew Cummins dispuso que la beca llevara el nombre de Carlos Pagni como sinónimo de periodismo de excelencia.