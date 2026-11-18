La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgó la distinción de Interés Cultural a Mafalda Inmersiva, la exhibición interactiva basada en la genial obra del historietista Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. La resolución 453/2026 oficializó este reconocimiento durante una ceremonia formal llevada a cabo en el recinto legislativo, tras una propuesta presentada por el diputado Matías López. La distinción subraya el valor artístico, cultural y la innovación técnica de una propuesta que eligió a Buenos Aires para su debut global antes de iniciar un ambicioso itinerario por el exterior.

Mafalda inmersiva, destacada por la Legislatura

Durante el acto de entrega, el diputado Matías López destacó el consenso logrado en el recinto para premiar esta pieza. “Para la Legislatura es un verdadero placer otorgar este reconocimiento, que fue acompañado con mucho cariño por todos los bloques”, afirmó López. El legislador sostuvo además que el personaje representa una parte fundamental de la identidad porteña, ya que mantiene un vínculo profundo con la ciudad donde nació Mafalda. “Esta muestra permite que algunos revivan momentos de su infancia y que otros descubran por primera vez ese universo maravilloso”, añadió el diputado en su discurso oficial ante los presentes.

Damián Kirzner, director y productor general del proyecto, también participó del evento y celebró la distinción. “Cuando imaginamos esta experiencia, nuestro desafío fue encontrar una nueva forma de acercar su universo a distintas generaciones, respetando siempre la esencia de Quino”, declaró el realizador. Para Kirzner, la iniciativa representa una forma moderna de preservar el legado cultural y la mirada crítica del autor frente al mundo. Por su parte, la familia Lavado, sucesora de los derechos y responsable de la custodia del legado, agradeció el gesto de la Legislatura. Mediante un comunicado, los herederos recordaron una máxima de Quino: “Uno lee la historia de la humanidad y el hombre no cambia, cambia la tecnología pero el comportamiento humano sigue siendo el mismo”. Bajo esta premisa, consideraron un acierto el uso de recursos tecnológicos actuales para divulgar la obra del artista.

El desarrollo de esta experiencia demandó tres años de trabajo y la participación activa de más de 300 profesionales expertos de Argentina, España y el Reino Unido. La muestra ocupa una superficie total de 1.300 metros cuadrados en el Centro Cultural Recoleta, donde los visitantes recorren 14 salas temáticas durante aproximadamente una hora. La propuesta integra herramientas avanzadas como videomapping, animaciones digitales que respetan el trazo original, esculturas, pantallas interactivas y realidad virtual.

Los herederos de Quino supervisaron cada instancia del proceso creativo para asegurar la fidelidad al mensaje original. Ante la positiva respuesta del público desde su apertura en octubre, los organizadores confirmaron que la muestra permanece abierta al público durante el verano, con fecha de finalización prevista para marzo de 2027. La sede se ubica en Junín 1930, con atención de lunes a viernes de 12 a 20 h y fines de semana de 11 a 20 h.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.