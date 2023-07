Mala praxis en Chubut: denunció que tenían que extirparle el riñón izquierdo por un tumor, pero le sacaron el derecho

escuchar

En abril de 2017, Aída Luz Suhurt, una mujer chubutense de entonces 61 años, se sometió a una operación para que le extirparan el riñón izquierdo afectado por un tumor, en una clínica de Puerto Madryn. Sin embargo, los médicos a cargo del procedimiento, Jorge Bresser y Martín Piana, le sacaron el derecho. Tras seis años de haberlos denunciado por mala praxis y padecer hoy graves consecuencias sobre su salud física y anímica, la mujer espera que la Justicia se pronuncie en los próximos meses.

Antes de la operación, Aída manejaba junto a su marido, José Lázaro, y su hijo Camilo, un negocio familiar en su ciudad, Puerto Madryn. Era una mujer activa y pujante. Cuando le detectaron el cáncer en el riñón izquierdo, incluso se mostraba positiva sobre su curación.

Así fue hasta el día en que el urólogo Jorge Bresser y su médico colaborador, Martín Piana, la operaron el 27 de abril de 2017, en la Clínica de la Ciudad de Puerto Madryn. El procedimiento era una nefrectiomía, tal como se denomina la cirugía por la que se extirpa total o parcialmente un riñón.

“A la señora Suhurt se le efectuaron dos operaciones separadas. Evidentemente la cirugía del riñón derecho fue una grave imprudencia . Al operar el órgano sano se motivó un doble acceso quirúrgico, aunque no existía tumor renal del lado derecho. No se intentó reimplantar el órgano inmediatamente cuando los médicos advirtieron el error”, dijo Nicolás Schick, abogado de la familia, al medio local Red43.

Según el letrado que patrocina a la familia denunciante, los doctores Bresser y Piana cometieron “una mala praxis médica” y son “sin lugar a dudas los máximos responsables y deberán responder por los actos propios”. Por ahora, desde la clínica solo hay silencio y Schick anticipó que que antes de fin de año se espera haya una decisión de la Justicia.

“No se puede intervenir ambos riñones en un mismo abordaje quirúrgico”, reforzó el letrado, y aseguró: “[Esto] revela vicios, deficiencias, errores, imprudencia, inobservancias y negligencias no solo en el error de diagnóstico”. Además, destacó que Aída no recibió la información “adecuada y suficiente” sobre lo que había ocurrido en la cirugía: los médicos le explicaron que “habían limpiado el izquierdo y sacado el derecho” argumentando que allí también tenía un tumor, algo que no está refrendado en los estudios.

El relato del hijo

En tanto, Camilo, el hijo Suhurt, explicó cómo cambió la vida de su madre tras la cirugía y el calvario que comenzó a atravesar junto a toda la familia. “Fue más que un baldazo de agua fría. Fue una violación, una violación a la confianza. Se nos complicó la vida, perdimos los sueños. Ahora tenemos que pensar en cuidarla, en los controles, en los medicamentos. Está con controles muy estrictos y muy deprimida cuando se entera de algunos casos que ocurren a nivel nacional y que son semejantes”, dijo a ese medio.

“Mi mamá era una persona activa, trabajaba todo el tiempo. Y ahora solo tiene depresión, que cada vez es más grande. Además, tiene negación en hacerse atender por los médicos. No confía. Es que, de golpe, la persona que vos confías te tira a una camilla como a un cerdo que van a carnear y sale este resultado”, siguió el joven.

Por otra parte, Camilo señaló que antes de la cirugía él confiaba en los médicos y en su decisión de extirpar el riñón y que siente que su familia fue defraudada. Además, señaló que los médicos le ocultaron lo que habían hecho “[Hicieron] un pacto de silencio entre los que intervinieron para defenderse hasta las últimas consecuencias”, denunció.

Y siguió: “El tipo (por el médico) me aseguró en un mensaje de texto: ´Tu vieja se va a morir de cualquier cosa menos de esto’. Después de la operación le pregunté qué había pasado en el quirófano, pero no tuvo los huevos de decirme la verdad. Esto no es joda. Entregas a tu madre a una persona y te la devuelven casi en coma. Me quisieron hacer creer que durante la operación vieron un tumor en el otro riñón. Y el médico forense me dijo que es imposible que puedan verlo. Así, que además te toman por pelotudo”.

Tras darse cuenta de que algo raro había pasado en la cirugía, ya que tenía dolor del lado derecho, además de vendas en ese sector, Aída y su familia presentaron un pedido de explicación e hicieron consultas con otros médicos clínicos, nefrólogos y oncólogos, por lo que fue sometida a distintos estudios y tratamientos. El resultado fue que la nefroctomía derecha fue innecesaria.

En las conclusiones de la pericia presentada en la demanda por mala praxis se afirma que la mujer sufrió “las consecuencias gravísimas de un procedimiento quirúrgico innecesario sobre su riñón derecho en una cirugía programada de nefroctomía total o parcial izquierda con diagnóstico clínico de tumor renal izquierdo, con secuelas gravísimas”. Y se indicó: “Hasta el momento de la cirugía, la mujer gozaba de un óptimo estado aparente de salud psicofísica sin haber con anterioridad enfermedad o episodio traumático”.

LA NACION

Temas ChubutSalud