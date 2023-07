Tragedia en Palermo: un hombre murió tras ser atropellado por un micro

escuchar

Un hombre murió hoy por la tarde tras ser atropellado por un micro en el barrio porteño de Palermo. La víctima cruzó sin mirar y fue arrollado por el rodado cuyo conductor no llegó a verla, informaron fuentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) a LA NACION.

Cerca de las 17 de hoy, en la intersección de la avenida Santa Fe y Carranza, en ese barrio porteño, un hombre, aparentemente en situación de calle y a quien no se pudo identificar, cruzaba Carranza en sentido este-oeste sin mirar hacia adelante cuando fue arrollado por el micro.

Al lugar asistió personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME, cuyos médicos constataron que el hombre había muerto.

El conductor del micro, de la empresa Tienda León, y quien se puso a disposición de los efectivos, declaró que doblaba desde la avenida hacia Carranza cuando notó un ruido en las ruedas traseras y fue cuando se detuvo y se dio cuenta de lo ocurrido.

En la investigación del hecho interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº38 que ante la Secretaría Nº132, del Dr. Romero, inició actuaciones por homicidio.

Otro atropello trágico

En horas de la mañana de hoy, una mujer de 70 años fue atropellada por un automóvil en el límite entre los barrios porteños de Caballito y Flores, según informaron fuentes viales, y murió en el acto.

El incidente ocurrió poco antes de las 8.30, en el cruce de las avenidas Donato Álvarez y Gaona. Por causas que todavía se deben establecer por autoridades, la víctima fue atropellada por un auto modelo Volkswagen Polo.

Según trascendió por testigos del hecho, el vehículo circulaba por la avenida Donato Álvarez cuando dobla por Gaona y se topa con la mujer, que cruzaba por fuera de la senda peatonal. “Uno no toma en cuenta la importancia de cruzar bien”, advirtió Oriana, quien aseguró haber visto el siniestro, en diálogo con Crónica. “La señora cruzó mal, no por la senda peatonal y un auto -que venía bien- dobló y no llegó ver a la mujer. Falleció en el acto”.

LA NACION