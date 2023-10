escuchar

Un conductor imprudente fue captado por otro automovilista en el trayecto que une a Pinamar con General Madariaga mientras manejaba en zigzag y a 140 km/h. El insólito episodio ocurrió este martes por la mañana -precisamente a las 6.40- sobre la Ruta 47 y no fue advertido por las fuerzas de seguridad locales.

Las imágenes del hecho, que se viralizaron en redes sociales, muestran al dueño del Volkswagen Gol blanco en una actitud temeraria, desplazándose entre los dos carriles que conforman el trayecto que va hasta la ciudad del sudeste bonaerense sin manifestar preocupación alguna por los autos que tenía detrás suyo.

En la grabación, puede escucharse como el autor del video -hecha por un especialista en seguridad vial llamado Gerardo- se comunica con el 911.

“Desde Pinamar hasta Madariaga, por Ruta 74, va circulando un vehículo de marca Volkswagen Gol Blanco. El conductor, con un ocupante, posiblemente dos masculinos en estado de ebriedad. El vehículo va de un lado al otro, agarrando la banquina. Circula a velocidad mínima de 50 km/h. De a ratos, 140 o 150 km/h. Por favor, que sea interceptado. Llamé hace un ratito. Por favor les pido que tomen acción. Es un peligro inminente”, relató ante un operador.

Luego, en diálogo con TN, Gerardo develó haberse comunicado con Emergencias un total cinco veces sin éxito y amplió su testimonio.

“Llamé cuatro o cinco veces al 911 para notificar a las autoridades. Y no me prestaron atención. Luego, se contactaron desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia y dijeron que los operadores de turno no pudieron escuchar la dirección en la que se producía el hecho”, detalló el principal testigo.

“Eran las 6.40 de la mañana. Justo había una fiesta de campo llamada El Talar cerca de donde tuvieron lugar los acontecimientos. El conductor aparentemente había salido de ese lugar, de esta fiesta gaucha. Yo me dirigía a una charla de educación vial en Maipú. Transitaba por esa ruta cuando me lo encontré”, relató a continuación.

Al encontrarse con el individuo, decidió seguirlo. “Tenía una cola enorme de autos detrás mío. Les hacía señas a los demás vehículos para que no me sobrepasen, que nadie se ponga en peligro. Más que nada por que el conductor podría haberse hecho para un costado y lastimado a alguien”, sostuvo Gerardo.

La “persecución” finalizó en la casa del automovilista imprudente: “Nadie lo detuvo. Recién paró cuando llegó a su domicilio y yo me desentendí”.

En los últimos tramos de la entrevista, el especialista en seguridad vial citó dos antecedentes del hecho, que tuvieron mayor grado de peligrosidad: “Un hecho similar ocurrió el 30 de abril del 2022. En ese entonces, el automovilista se desplaza en contramano. El vehículo pudo ser interceptado. Y al conductor le sacaron la licencia. Le había dado positivo alcohol en sangre. El 1 de enero de 2021, también pasó. Lamentablemente, fallece un masculino. La situación fue calcada a la actual. Una persona llamó y llamó al 911. Nadie logró interceptar al vehículo y murió una persona. El imputado fue puesto a disposición de la Justicia por homicidio culposo”.

LA NACION