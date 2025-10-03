Manuel Adorni anunció un plan de obras para el Hospital Garrahan

El Gobierno anunció una “inversión sin precedente” para el Hospital Garrahan tras el revés en el Congreso con veto a la ley de emergencia pediátrica y de residencias nacionales.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó hace instantes que destinarán cerca de $30.000 millones a “un plan histórico de obras de modernización” de ese centro nacional para la atención infantil. Alcanzará lo edilicio y el equipamiento.

Conferencia de prensa de medicos y personal de planta permanente del Garrahan Fabián Marelli

“Desde el inicio de la gestión trabajamos para que los hospitales nacionales estén mejor administrados. Porque, como dijimos siempre, la plata está, pero mal distribuida. Hoy estamos dando un paso histórico para el Garrahan con una inversión inédita de casi $30.000 millones de pesos para obras y modernización del equipamiento para convertir al hospital en el mejor de América Latina”, señaló Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.

Algunas de las fotos que difundió el Gobierno sobre el Hospital Garrahan Ministerio de Salud de la Nación

Luego del anuncio, Adorni mostró algunas imágenes del estado del hospital. “Difundimos imágenes del lamentable estado en el que este Gobierno encontró al hospital. Hay habitaciones rebalsadas de cajas, techos destrozados y pérdidas de agua por doquier. Esa era la atención que la política le daba al Garrahan, mientras se llenaban la boca hablando de la salud. Mejor que decir es hacer”, remarcó el vocero presidencial.

Algunas de las fotos que difundió el Gobierno sobre el Hospital Garrahan Ministerio de Salud de la Nación

Los fondos, como también confirmaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, saldrá de los recursos propios del hospital, que se obtienen a través del recupero de prestaciones a las coberturas y por convenios con países.

Con esto, “el Hospital Garrahan busca modernizar la infraestructura, sumar tecnología de última generación y jerarquizar al personal de salud”, indicaron.

“El objetivo es reposicionar al Garrahan como el principal centro pediátrico de alta complejidad de América Latina”, refirió Adorni.

Adorni denunció que en el Garrahan había salas repletas de cajas Ministerio de Salud de la Nación

Todas las obras

El listado oficial de obras que incluye el plan de modernización incluye: