Mapa de cortes de calles por la visita del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires: cierres, desvíos y horarios

Por el avance de los operativos de montaje y las estrictas exigencias de seguridad que lleva adelante la Ciudad en coordinación con el Gobierno nacional por la visita del papa León XIV, ya rige un esquema de cortes de tránsito, desvíos y restricciones vehiculares progresivas que afectará de lleno a la zona de Avenida del Libertador y sus arterias aledañas.

Las afectaciones, que se extenderán durante los próximos días, responden a la instalación de módulos de servicios, gazebos y vallados perimetrales necesarios para recibir las actividades de la comitiva papal y, también, para prepararse para la misa masiva que dará el papa León XIV.

La visita del Papa León XIV paralizará al país Fabián Marelli

Jueves 5 de noviembre: cierres en la zona central de Palermo

Desde las primeras horas de la jornada quedaron establecidos los siguientes cortes y afectaciones:

Corte total en Av. del Libertador: interrumpida la circulación entre Av. Intendente Bullrich y Ortega y Gasset (esta última permanece abierta al tránsito). El tramo que va desde Sarmiento hasta Bullrich ya se encuentra cerrado.

interrumpida la circulación entre Av. Intendente Bullrich y Ortega y Gasset (esta última permanece abierta al tránsito). El tramo que va desde Sarmiento hasta Bullrich ya se encuentra cerrado. Cortes vehiculares restrictivos: cierres totales sobre Av. Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta, sin afectar ambas avenidas) y sobre Av. Int. Bullrich (entre Cerviño y Del Libertador).

cierres totales sobre Av. Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta, sin afectar ambas avenidas) y sobre Av. Int. Bullrich (entre Cerviño y Del Libertador). Módulos de servicio: desde las 8, el personal operativo comenzó la colocación de oficinas, sanitarios químicos y gazebos en carriles linderos de cruces estratégicos, como Teodoro García y Luis María Campos, y Bullrich y Santa Fe.

Viernes 6 de noviembre: el operativo se desplaza hacia el norte

Se restringirá la zona por la llegada del Papa al país

A partir de la medianoche del viernes, las restricciones abarcarán el tramo norte del perímetro perimetrado:

Corte total en Av. del Libertador: la interrupción de la avenida se extenderá desde Ortega y Gasset hasta Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

la interrupción de la avenida se extenderá desde Ortega y Gasset hasta Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros). Cierre de transversales: cortes totales en las intersecciones de Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García, en los tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador (la circulación sobre Migueletes seguirá habilitada).

cortes totales en las intersecciones de Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García, en los tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador (la circulación sobre Migueletes seguirá habilitada). Bloqueo en zona de parques: corte total en Olleros, entre Av. del Libertador y Valentín Alsina.

Contracarril especial en Figueroa Alcorta

Para paliar las demoras provocadas por el cierre de las avenidas Sarmiento y Casares, la Secretaría de Transporte porteña implementó un contracarril de 200 metros sobre la Avenida Figueroa Alcorta, asistido por agentes de tránsito.

El circuito permite circular desde Sarmiento por Figueroa Alcorta hasta Casares, punto en el que los automovilistas pueden retomar el sentido habitual para conectar hacia Avenida del Libertador. La medida busca absorber el flujo vehicular que ingresa a la Ciudad proveniente de la Autopista Lugones.

Recomendaciones para vecinos y conductores

Peatones: el paso peatonal estará permitido por las veredas frentistas y a través de los senderos internos de la Plaza Holanda y el Parque Tres de Febrero, respetando siempre las vallas de seguridad.

el paso peatonal estará permitido por las veredas frentistas y a través de los senderos internos de la Plaza Holanda y el Parque Tres de Febrero, respetando siempre las vallas de seguridad. Cocheras frentistas: se inició el despeje vehicular sobre los carriles afectados de Av. del Libertador. Los frentistas que necesiten ingresar a sus garajes tendrán acceso restringido a través de un carril único habilitado y supervisado por agentes de tránsito.

se inició el despeje vehicular sobre los carriles afectados de Av. del Libertador. Los frentistas que necesiten ingresar a sus garajes tendrán acceso restringido a través de un carril único habilitado y supervisado por agentes de tránsito. Vías alternativas: para desplazarse hacia el Centro y Retiro, se sugiere tomar la Autopista Lugones hacia la Illia o desviar por la colectora de la Illia hacia Salguero para continuar por Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo. Hacia el norte, las mejores alternativas para evitar la zona de conflicto son la Avenida General Paz y los ejes de Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.