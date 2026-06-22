Un colectivo perdió el control frente a la rambla de Mar del Plata y arrolló a varias personas: hay un fallecido

MAR DEL PLATA.- Un colectivo se desvió esta tarde de la dársena donde se encuentran las paradas de transporte público de pasajeros ubicadas frente a la rambla, embistió las estructuras y arrolló a varias personas. Las primeras informaciones brindadas por el Municipio de General Pueyrredon confirman una joven de 18 años fallecida y seis heridos, los cuales fueron trasladados a centros médicos en “código rojo”.

El siniestro ocurrió poco después de las 19, en un momento pico de tránsito en la zona, donde coinciden con sus paradas más de una decena de líneas. La unidad que protagonizó este incidente es el interno número 173 y pertenece a la línea 532.

El siniestro ocurrió poco después de las 19, a metros del Casino Central Mauro V. Rizzi

Equipos médicos del SAME, a los que se sumaron bomberos, policías y agentes de Defensa Civil, participaban del operativo, que requirió atención de las víctimas, de las cuales no se pudieron precisar hasta el momento cantidad ni gravedad de los cuadros. Según pudo saber LA NACION, seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos, una con cuadro más grave.

Las ambulancias partieron desde el lugar con los primeros heridos, que fueron previamente asistidos sobre la vereda que acompaña ese tramo del Boulevard Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, a unos 150 metros del complejo del Casino Central.

Hipótesis

La primera hipótesis se orienta a algún desperfecto mecánico que habría ocurrido cuando el chofer ingresó a esa explanada, ocasión en la que el vehículo se montó sobre la vereda donde están desplegadas las estructuras que ofician como paradas.

La primera hipótesis se orienta a algún desperfecto mecánico que habría ocurrido cuando el chofer ingresó a esa explanada Mauro V. Rizzi

Los bomberos se esfuerzan en particular por acceder al espacio entre el chasis del colectivo y la vereda, frente a la posibilidad de que haya alguna persona atrapada allí.

Testigos revelaron a efectivos policiales que advirtieron que este ómnibus ingresó a importante velocidad a este desvío, exclusivo para este servicio de transporte de pasajeros. Superó el desnivel que existe entre la calle y la vereda dispuesta para quienes esperan los colectivos. Allí embistió a varias personas, los postes que indican las paradas de cada línea y también algunos escaparates.

El sector donde ocurrió el incidente es uno de los puntos neurálgicos del transporte de pasajeros en la ciudad. Por allí pasan la mayoría de las líneas en su recorrido por la zona céntrica. Por eso también es de los más concurridos, sobre todo en el horario en que ocurrió este incidente.

Un colectivo perdió el control en la rambla marplatense

El colectivo en cuestión superó el cordón, que el único desnivel en el lugar, subió la dársena donde se alinean las distintas paradas de colectivos y recién frenó cuando se encontró con un frente de vallas que protege el skate park que se encuentra a menos de diez metros, un espacio donde durante toda la jornada y en especial entre la tarde y primeras horas de la noche coinciden decenas de niños y adolescentes con sus patinetas.

Los heridos

Desde el Hospital Interzonal General de Agudos confirmaron seis ingresos por área de Guardia de heridos trasladados desde ese sector de la rambla.

Fuentes del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) confirman seis ingresos por Guardia derivados del mismo accidente vial: un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; otra con fractura de cadera, otra con fractura de fémur y una más con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis. T

Si bien en principio se aseguró que no había menores entre los heridos, desde el HIGA confirmaron a LA NACION que atendieron a un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura de un miembro superior.

En el caso tomó intervención el fiscal Germán Vera Tapia, que abrió una causa por homicidio culposo y lesiones culposas. La Policía Científica estaba presente en el lugar para el traslado de la víctima fatal. Posteriormente será el turno de los peritos, que se encargarán de los correspondientes análisis de recorrido que hizo el vehículo a los fines de establecer hipótesis del motivo de este siniestro.

El chofer quedó a disposición de la Justicia. Por el momento no se dispuso su detención, pero sí se solicitó que sea sometido a un control de alcoholemia. Este es el primer paso previo a la instancia de declaración que deberá hacer ante el fiscal del caso.