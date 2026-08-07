San Cayetano, en vivo: oraciones, imágenes y el minuto a minuto de la marcha de hoy, 7 de agosto
La convocatoria, que reúne a miles de fieles, se lleva a cabo este viernes en distintas zonas del país; “Es el día de la expresión, una vez más, de la fe profunda de nuestro pueblo”, dijo a LA NACION el arzobispo García Cuerva; horario y cortes en el tránsito
Fe y devoción por San Cayetano
Comienza la misa central
Tras la misa que presidió el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, alrededor de las 8 de la mañana, comienza la misa central que se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube.
La convocatoria, en imágenes
“Tengo trabajo y por eso vine a agradecer”
No todos los que se acercan al santuario llegan con un pedido personal. Laura Valdés, de 24 años, empleada administrativa y vecina de Flores, contó que mantiene una tradición familiar y que este año decidió acercarse principalmente para agradecer.
“Tengo trabajo y sé que hoy poder decir eso no es poca cosa. Por eso vengo a agradecer”, señaló a LA NACION. Su oración, explicó, está enfocada tanto en su familia como en quienes atraviesan dificultades.
“Cuando venís acá ves personas que están atravesando situaciones mucho más difíciles que la tuya y te cambia un poco la perspectiva. Yo agradezco lo que tengo y pido poder conservarlo, pero también que los demás tengan su oportunidad”, afirmó.
Historias detrás de la peregrinación
Petrona Zeballo tiene 40 años, es ama de casa y espera desde las 4.30. Nunca antes había venido un 7 de agosto. Esta vez tuvo un motivo concreto: su marido está desempleado y en su casa hay cuatro hijos. “Tengo cuatro hijos y mi marido está sin trabajo. Es la primera vez que vengo. Quiero que San Cayetano me escuche, que escuche a los que tenemos hambre”, cuenta a LA NACION.
Trabajo, comida y salud son pedidos que se repiten en las conversaciones. Sobre una estructura levantada frente al santuario, una imagen del santo aparece rodeada de flores. Por encima, una bandera celeste lleva el lema elegido para este año: “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo”. Debajo de esas palabras, ese pueblo llega desde distintos puntos del país.
Kicillof fue a la misa por San Cayetano, se refirió a la sesión del Senado y apuntó contra Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió este viernes a la misa por San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y se refirió a la sesión del Senado en la que el oficialismo consiguió media sanción del proyecto de propiedad privada (sin el polémico capítulo de extranjerización de tierras). Además, apuntó contra el presidente Javier Milei por el nivel de los salarios y aseguró que “con tres clics” el Gobierno puede endeudar el país.
Al ser abordado por la prensa, el mandatario bonaerense condenó el operativo policial en el Congreso durante las protestas de distintas organizaciones para manifestarse contra el proyecto libertario. “Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases. Ayer fue una movilización convocada desde muchísimos sectores. Quisieron desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia”, marcó.
La bendición del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva
Mientras algunos levantaban sus herramientas para recibir la bendición, García Cuerva señaló a los trabajadores como “un signo de esperanza” y destacó que habían llegado hasta Liniers “con sus manos, con su corazón”, con la intención de reconstruir la vida de sus familias y también la del país. “Dios hoy está diciendo: ‘Viene por ahí’. Viene por ahí porque siguen creyendo en el trabajo, porque siguen apostando por un futuro mejor”, sostuvo.
El arzobispo también recordó al papa Francisco y su llamado a la “cultura del encuentro”, a construir una sociedad en la que “nadie es descartable” y “nadie es desechable”. Luego mencionó la próxima visita de León XIV y vinculó su mensaje con otro de los pedidos de la jornada: la paz. “San Cayetano, te pedimos por más y mejor trabajo, te pedimos por el pan para todas las familias y te pedimos por la paz en nuestro corazón”, expresó.
Finalmente llegó la bendición. Frente a una multitud que alzaba los elementos con los que se gana la vida, García Cuerva pronunció: “Bendice, Señor, estas manos. Bendice, Señor, estas herramientas. Bendice, Señor, a todos estos trabajadores que hoy se acercan”. Poco después comenzaría la misa.
El encuentro entre los fieles, a la espera de la misa
Antes de la misa, la actividad se concentró alrededor de la tradicional bendición de las herramientas. Entre los presentes estuvieron Axel Kicillof, Juan Grabois, Leonardo Grosso y otros dirigentes políticos, sociales y sindicales, que se mezclaron entre los fieles y trabajadores que habían llegado con panes, espigas, imágenes de San Cayetano y elementos de sus oficios.
Frente a ellos, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, puso el trabajo en el centro de su mensaje. “Seguimos creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas, que el trabajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida”, dijo antes de pedirle a San Cayetano “más y mejor trabajo” y fuerzas para “seguir adelante y no bajar los brazos”.
La palabra de García Cuerva
Previo al comienzo de la Misa de los Trabajadores, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se detuvo unos minutos para hablar con LA NACION. Frente al santuario de San Cayetano, mientras los peregrinos seguían llegando y las filas crecían detrás de las vallas, puso el foco menos en quienes encabezaban la celebración religiosa que en aquellos que habían llegado a Liniers desde la madrugada.
“Es el día de la expresión, una vez más, de la fe profunda de nuestro pueblo, que viene a pedir trabajo y también a agradecer”, dijo García Cuerva. Para el arzobispo, sin embargo, la dimensión religiosa de la jornada también permite observar la realidad que atraviesan quienes se acercan al santuario. “En realidad, hoy el que tiene que hablar es nuestra gente. Tienen que preguntarle a la gente, porque creo que ahí está realmente el termómetro social de lo que estamos viviendo”, sostuvo en diálogo con este medio.
La frase adquiere otra dimensión a pocos metros de las filas, donde desde las primeras horas de la mañana LA NACION recogió historias atravesadas por la falta de empleo, las dificultades económicas y los pedidos de comida, pero también por el agradecimiento y las promesas cumplidas. “Escuchen a la gente y van a ver que ahí está el termómetro de lo que está pasando”, insistió García Cuerva antes de la misa.
Miles de fieles se congregan en Liniers por San Cayetano
Como cada 7 de agosto, miles de personas se acercaron a Liniers para celebrar a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.
Qué se le pide a San Cayetano
San Cayetano es venerado por ser un intercesor en cuestiones relacionadas con el trabajo, el sustento diario y las necesidades materiales. Muchas personas recurren a él para pedir empleo, estabilidad laboral, mejores oportunidades económicas o ayuda en momentos de incertidumbre.
Su patronazgo refiere a su propia historia de vida. Durante su trayectoria, se dedicó a asistir a los pobres, los enfermos y quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Contribuyó con la fundación de hospitales, hospicios y obras de beneficencia en las que continuó participando en búsqueda de acompañar a aquellos que lo necesitaban. Es por ello que se convirtió en un símbolo de solidaridad y compromiso.
La oración a San Cayetano para pedir trabajo
¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.
Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.
Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.
Horarios, recorrido y cortes de tránsito en la Ciudad por la marcha de San Cayetano
De acuerdo a la información provista por el Gobierno porteño a LA NACION, las siguientes son las intersecciones y trayectos que estarán cortados al tránsito para facilitar la circulación de los manifestantes.
Cortes totales:
- Cuzco e/ Amadeo Jacques y F. de Viedma
- Bueras e/ Amadeo Jacques y F. de Viedma
- Gana e/ F. de Viedma y Av. Juan B. Justo
- Pje. Casco e/ Viedma y Amadeo Jacques
- Bynon e/ Cuzco y Barragán
- F. de Viedma e/ Cuzco y Madero
- Madero e/ F de Viedma y Amadeo Jacques
- Gallardo e/ Vías del FFCC y Fragueiro
- Barragán e/ Av. Rivadavia y Av. Reservistas Argentinos
- Av. Reservistas Argentinos e/ Barragán y vías del FFCC
- Barragán e/ Av. Juan B. Justo y Av. Álvarez Jonte
- Av. Álvarez Jonte e/ Av. Juan B. Justo y Av. Reservistas Argentinos
Vallados:
- Riobamba y Bme. Mitre
- H. Yrigoyen y Sarandí
- Av. Entre Ríos y A. Alsina
- H. Yrigoyen y Solís
- Av. Callao y Bme. Mitre
- Av. Rivadavia y Sarandí
- Combate de los Pozos y A. Alsina
Desvíos:
- Av. Rivadavia y Solís
- Entre Ríos y Av. Belgrano
- Rivadavia y Lima
- Bme. Mitre y R. Peña
- Bme. Mitre y Montevideo
- Rivadavia y Paraná
- Pte. L. S. Peña y A. Alsina
El Santuario de Liniers, el punto central de la devoción
Ubicado en la calle Cuzco 150 del barrio porteño de Liniers, el templo fue fundado en 1875. Cada 7 de agosto, miles de fieles procedentes de todo el país y de naciones limítrofes se concentran allí para agradecer, renovar sus promesas y pedir por prosperidad económica y pan para sus hogares.
¿Por qué es el patrono del pan y del trabajo en la Argentina?
Su figura como protector del empleo cobró fuerza en la década de 1930. En medio de la crisis económica tras el crack financiero de 1929, el párroco Domingo Falgioni impulsó la devoción al santo e incorporó en su estampa la tradicional espiga de trigo con la imagen del Niño Jesús para pedir por alimentos y trabajo.
La renuncia a la riqueza y la fundación de su orden
Con el objetivo de fomentar la oración y una vida austera, Cayetano impulsó el Oratorio del Amor Divino y la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. Bajo el lema de reformarse a uno mismo para reformar a la Iglesia, instruyó a otros religiosos a rechazar las riquezas y mantenerse al margen de las limosnas personales.
Austeridad hasta sus últimos días y el camino a la santidad
San Cayetano falleció el 7 de agosto de 1547 a los 66 años. Incluso durante su enfermedad, rechazó descansar sobre un colchón como gesto de humildad. A partir de los milagros atribuidos a su intercesión, fue beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII y finalmente canonizado en 1671 por Clemente X.
¿Quién fue San Cayetano? De abogado en Italia a presbítero de los pobres
Nacido el 1° de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, Cayetano de Thiene estudió Derecho en Padua antes de mudarse a Roma. Aunque provenía de una familia con un alto poder adquisitivo, donó todos sus bienes individuales y decidió convertirse en sacerdote en 1516 para dedicarse por completo a la asistencia de los enfermos y necesitados.
Los detalles de la convocatoria
La tradicional ceremonia en la que miles de fieles veneran a San Cayetano, cada 7 de agosto, cuenta hace más de 10 años con una marcha masiva hacia el centro de la Ciudad. La convocatoria principal se realiza en el barrio de Liniers y en la jornada es importante considerar los horarios, recorrido y cortes de tránsito que implica esta movilización. Vale recordar que la Iglesia de San Cayetano está ubicada Cuzco 150, en Liniers. Previamente, habrá una misa a las 8 de la mañana, que estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; luego, la misa central será a las 11 horas y se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube. Por su parte, desde la CGT convocan a las 12 horas en Diagonal Sur y Bolívar.
Quiénes convocan a la marcha de San Cayetano
La UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), la CGT (Confederación General del Trabajo), la CTA, organismos de Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, son algunas de las entidades que convocan a la marcha de San Cayetano.
“A 10 años de San Cayetano seguimos caminando por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo!”, dice la publicación de UTEP en su cuenta de Instagram.
- 1
La Anmat retiró del mercado un producto de una reconocida marca de crema antiinflamatoria tras un robo
- 2
Patagonia: un centro de rescate de fauna silvestre consolida un proyecto clave para preservar una especie en extinción
- 3
Qué hay detrás: el centro de Rafaela se llenó de aves, los vecinos dicen no poder caminar y el municipio puso en marcha un plan de emergencia
- 4
Adiós a Carlos Comesaña, el montañista incansable