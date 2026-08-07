San Cayetano, en vivo: oraciones, imágenes y el minuto a minuto de la marcha de hoy, 7 de agosto

García Cuerva en San Cayetano

Previo al comienzo de la Misa de los Trabajadores, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se detuvo unos minutos para hablar con LA NACION. Frente al santuario de San Cayetano, mientras los peregrinos seguían llegando y las filas crecían detrás de las vallas, puso el foco menos en quienes encabezaban la celebración religiosa que en aquellos que habían llegado a Liniers desde la madrugada.

“Es el día de la expresión, una vez más, de la fe profunda de nuestro pueblo, que viene a pedir trabajo y también a agradecer”, dijo García Cuerva. Para el arzobispo, sin embargo, la dimensión religiosa de la jornada también permite observar la realidad que atraviesan quienes se acercan al santuario. “En realidad, hoy el que tiene que hablar es nuestra gente. Tienen que preguntarle a la gente, porque creo que ahí está realmente el termómetro social de lo que estamos viviendo”, sostuvo en diálogo con este medio.