Marcha en el Centro: manifestantes agredieron a un conductor y rompieron un parabrisas

En el marco de una escena caótica en el centro porteño, un grupo de manifestantes rompió el parabrisas de un auto con dos personas a bordo. Según trascendió, el auto se coche se cruzó con la columna de organizaciones sociales en la esquina de Lima y Belgrano.

“Vino uno, me pegó una trompada y me rompió todo”, relató el automovilista, en diálogo con TN. Mientras se disponía a dar detalles del intercambio que derivó en la acción violenta de manifestantes, una militante irrumpió su testimonio. “No fue así”, reprochó la mujer, con el dedo índice apuntando a las cámaras. “El señor me tiró el auto encima cuando le estaba pidiendo por favor que se corriera”, aseguró.

“¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira!”, exclamó ofuscada la mujer del conductor, con los brazos al aire. “Encima mienten”, refunfuñó.

“Su marido me levantó la mano. Los compañeros saltaron porque él me tiró el auto encima”, retrucó la militante en las calles porteñas. “¡Estaba yendo para atrás”!”, reprochó el hombre, en el cruce televisivo.

“Estaba haciendo marcha atrás, vino uno con barba y me golpeó”, aseguró el automovilista, indignado.

El conductor -cuyo nombre no fue revelado- se fue manejando el auto insultando a los manifestantes.

Otro día de protestas

Organizaciones piqueteras y movimientos sociales se concentraron frente al ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y en todas las zonas cercanas. El reclamo principal fue en reclamo de nuevos planes sociales, así como el acceso a empleo genuino.

Las corrientes sociales también expresaron su rechazo al principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del Gobierno nacional. Los manifestantes se congregaron desde las 10 en las inmediaciones de las estaciones ferroviarias de Retiro y Constitución y, desde esos puntos, comenzaron la movilización hacia la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

”Ante la grave situación que vivimos en las barriadas populares, con falta de trabajo genuino, exigimos que el Ministerio [de Desarrollo Social] cumpla los acuerdos con los trabajadores desocupados” , señaló el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) Teresa Vive, una de las organizaciones convocantes, a través de un comunicado.

Cortes de calle realizados por grupos de izquierda provocó embotellamientos y un incidente con un conductor Gerardo Viercovich - LA NACION

Por su parte, la dirigente del MST-FIT Unidad, Celeste Fierro, explicó que desde el Frente de Izquierda se movilizan “en rechazo al acuerdo con el FMI”. ”Esta movilización es el reflejo de que la juventud y los trabajadores tienen en claro las consecuencias desastrosas del sometimiento que significa este acuerdo, que nos trae más ajuste, precarización y extractivismo”, expuso.

En este contexto, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni señaló: “No hay asistencia alimentaria a los sectores populares de cantidad y calidad y se han cerrado a los programas sociales cuando vemos un ajuste, necesitamos que nos den los recursos y que nos den una respuesta sobre el trabajo genuino”.

Desde ese ministerio de Desarrollo Social indicaron que representantes de la Unidad Piquetera mantuvieron ayer un encuentro con el viceministro Gustavo Aguilera, quien les ofreció financiamiento para la compra de herramientas y materiales para la producción, pero “la oferta fue rechazada”.

Asimismo, desde la cartera que preside Juan Zabaleta advirtieron: ”No hay ningún ajuste. Estamos reorientando la política social”.

Con información de la agencia Télam