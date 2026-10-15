Marcha universitaria hoy: qué calles están cortadas en el centro porteño este 15 de octubre

La Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina implementan este jueves 15 de octubre un operativo de seguridad con vallados y desvíos en el centro porteño por el desarrollo de la Quinta Marcha Universitaria Federal, que convoca a sus asistentes frente al Congreso de la Nación.

El operativo de tránsito dispuesto en las inmediaciones del palacio legislativo incluye cortes totales por vallados en las siguientes esquinas:

Avenida Rivadavia y Avenida Entre Ríos

y Avenida Entre Ríos y Alsina

y Hipólito Yrigoyen y 10 de diciembre

y Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos

Operativo de seguridad en los alrededores del Congreso y Plaza de Mayo antes de la Marcha Universitaria. Hipólito Yrigoyen al 1400 Soledad Aznarez

Por otro lado, las autoridades estipularon desvíos vehiculares en distintas intersecciones:

Avenida Rivadavia y 10 de diciembre

Avenida Entre Ríos y Avenida Belgrano

Combate de los Pozos y Avenida Rivadavia

En el lugar trabajan de manera conjunta efectivos de la Policía de la Ciudad, de la Policía Federal y agentes de la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Tránsito (DGCATRA).

La movilización central convoca a agrupaciones estudiantiles, docentes y autoridades universitarias en reclamo de la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. La Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a concentrar desde las 13 en Plaza Houssay, para marchar a partir de las 14 desde Córdoba y Junín hasta el Congreso, donde a las 16 se desarrollará el acto principal.

La marcha sostiene el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento

En esta línea, en la previa de la marcha, distintas facultades cortaron calles y dictaron clases públicas. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hubo protestas con interrupción del tránsito en Puan y Rivadavia, mientras que para la tarde se prevén protestas en Paseo Colón, Callao y Corrientes.

En paralelo, provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, San Luis, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Salta y Jujuy organizaron concentraciones locales durante la tarde para acompañar el reclamo federal.

Por otro lado, tal como informó LA NACION, el conflicto recrudeció en la previa de la movilización, cuando el juez Martín Cormick aplicó sanciones económicas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la medida cautelar que obliga a actualizar salarios y becas universitarias.

Cormick fijó un apercibimiento de $100.000 diarios para el funcionario. “Atento el incumplimiento verificado”, resolvió el magistrado en el fallo al que accedió este medio. La medida judicial se suma a la declaración de inconstitucionalidad del tramo del Decreto N.º 759/2025 con el que el Poder Ejecutivo frenó la aplicación de la ley sancionada por el Congreso.