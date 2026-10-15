Marcha universitaria de hoy: Córdoba, Santa Fe y todos los puntos de concentración de este 15 de octubre

La Quinta Marcha Universitaria Federal, convocada por estudiantes, docentes, no docentes, rectores y con el aval de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tendrá lugar este jueves 15 de octubre en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Al ser un evento multitudinario, la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las principales instituciones educativas del país, convocó a una marcha a partir de las 13.30 frente al Congreso de la Nación. Por otra parte, el acto central está pactado para las 16.

Este jueves es la Quinta Marcha Universitaria Marcelo Aguilar - La Nación

Además de Buenos Aires, otras provincias se adhieren a la convocatoria y se reunirán en diferentes puntos neurálgicos para acompañar, a la distancia, lo que promete ser una jornada de mucha tensión.

Los otros puntos de concentración en el país

Provincia/Ciudad Lugar Horario Córdoba Monumento del Centenario de la Reforma Universitaria 15.00 Rosario Plaza San Martín (Santa Fe y Dorrego) 15.30 La Pampa Plaza San Martín 16.00 Mendoza Parque General San Martín 15.00 San Luis Plaza San Martín 17.00 Neuquén Universidad Nacional del Comahue 17.00 Río Gallegos Plaza de los Leones (Av. San Martín y Mendioroz) 17.00 Chaco Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 17.30 Salta Monumento 20 de Febrero 17.00 Jujuy Universidad Nacional de Jujuy 17.00

Qué se reclama

Uno de los puntos centrales de la marcha es la Ley de Presupuesto 2027, que destinaría, aproximadamente, $7,3 billones a las universidades. En contraposición, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicita que las partidas sean de un monto superior a los $11 billones.

Mientras en el Congreso se aguarda por el posible quórum de la oposición para poder sesionar y así derogar el DNU 70/2023, uno de los bastiones de la actual gestión de Javier Milei.

Qué se reclama en la Marcha Universitaria Diego Aráoz/La Gaceta

El decreto, que se sancionó el 20 de diciembre de 2023, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. El mismo fue creado para sentar las bases de la “reconstrucción de la economía argentina”.

Otras consignas que también están en la agenda son la protesta por la emergencia en discapacidad y el reclamo por la decisión que se tomó por eliminar los límites establecidos por la Ley de Tierras para la adquisición de territorio argentino por parte de extranjeros.

La repercusión en redes sociales

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó un comunicado oficial para convocar a los estudiantes, docentes y rectores, como así también a otras organizaciones sociales, para que estén presentes este jueves en el Congreso de la Nación.

El comunicado de la UBA

“El jueves 15 de octubre marchamos al Congreso de la Nación para exigir que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario y para defender la salud, la ciencia y la educación pública. Ya van 352 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación. La Justicia ya ordenó que el Gobierno Nacional debe cumplir con la ley”, expresó la institución educativa. Acto seguido, afirmó: “Las leyes se cumplen. Siempre”.

Por otra parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), vía Instagram, se sumó a la UBA y remarcó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional”, subrayó.