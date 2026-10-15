Marcha universitaria de hoy: Córdoba, Santa Fe y todos los puntos de concentración de este 15 de octubre
Distintas provincias se suman a la quinta edición de la Marcha Universitaria; cuáles son los puntos de encuentro
- 3 minutos de lectura'
La Quinta Marcha Universitaria Federal, convocada por estudiantes, docentes, no docentes, rectores y con el aval de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tendrá lugar este jueves 15 de octubre en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
Al ser un evento multitudinario, la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las principales instituciones educativas del país, convocó a una marcha a partir de las 13.30 frente al Congreso de la Nación. Por otra parte, el acto central está pactado para las 16.
Además de Buenos Aires, otras provincias se adhieren a la convocatoria y se reunirán en diferentes puntos neurálgicos para acompañar, a la distancia, lo que promete ser una jornada de mucha tensión.
Los otros puntos de concentración en el país
|Provincia/Ciudad
|Lugar
|Horario
Córdoba
Monumento del Centenario de la Reforma Universitaria
15.00
Rosario
Plaza San Martín (Santa Fe y Dorrego)
15.30
La Pampa
Plaza San Martín
16.00
Mendoza
Parque General San Martín
15.00
San Luis
Plaza San Martín
17.00
Neuquén
Universidad Nacional del Comahue
17.00
Río Gallegos
Plaza de los Leones (Av. San Martín y Mendioroz)
17.00
Chaco
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
17.30
Salta
Monumento 20 de Febrero
17.00
Jujuy
Universidad Nacional de Jujuy
17.00
Qué se reclama
Uno de los puntos centrales de la marcha es la Ley de Presupuesto 2027, que destinaría, aproximadamente, $7,3 billones a las universidades. En contraposición, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicita que las partidas sean de un monto superior a los $11 billones.
Mientras en el Congreso se aguarda por el posible quórum de la oposición para poder sesionar y así derogar el DNU 70/2023, uno de los bastiones de la actual gestión de Javier Milei.
El decreto, que se sancionó el 20 de diciembre de 2023, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. El mismo fue creado para sentar las bases de la “reconstrucción de la economía argentina”.
Otras consignas que también están en la agenda son la protesta por la emergencia en discapacidad y el reclamo por la decisión que se tomó por eliminar los límites establecidos por la Ley de Tierras para la adquisición de territorio argentino por parte de extranjeros.
La repercusión en redes sociales
La Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó un comunicado oficial para convocar a los estudiantes, docentes y rectores, como así también a otras organizaciones sociales, para que estén presentes este jueves en el Congreso de la Nación.
“El jueves 15 de octubre marchamos al Congreso de la Nación para exigir que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario y para defender la salud, la ciencia y la educación pública. Ya van 352 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación. La Justicia ya ordenó que el Gobierno Nacional debe cumplir con la ley”, expresó la institución educativa. Acto seguido, afirmó: “Las leyes se cumplen. Siempre”.
Por otra parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), vía Instagram, se sumó a la UBA y remarcó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional”, subrayó.
- 1
- 2
Una temporada atípica: la mortandad de ballenas francas en Chubut podría ser la peor de la historia
- 3
Convocatoria récord: la innovadora iniciativa que enseña a cuidar la salud cardiovascular desde jardín de infantes
- 4
El Gran Meliá Iguazú fue elegido por cuarta vez como el mejor hotel de la Argentina