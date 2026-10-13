Escala el conflicto universitario: habrá tomas, cortes y clases públicas antes de la marcha del jueves

Con clases públicas, cortes, tomas, asambleas y vigilias, estudiantes universitarios anunciaron una serie de medidas para este martes y miércoles como antesala de la Quinta Marcha Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre a las 13 frente al Congreso.

“Frente al ajuste y el desfinanciamiento, las comunidades universitarias redoblan la apuesta con clases públicas, cortes, tomas, asambleas y vigilias en distintas facultades, como antesala de la movilización al Congreso”, señalaron los estudiantes en un comunicado en el que detallaron las actividades previstas.

Las actividades comenzarán este martes 13 con clases públicas durante toda la jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A las 18.30 habrá un corte en la intersección de Puan y Rivadavia y está previsto el inicio de una toma de esa facultad. A la misma hora, también se realizarán un corte y clases públicas en la Facultad de Derecho.

El cronograma continuará el miércoles 14. A las 17, estudiantes y trabajadores de Ingeniería realizarán un semaforazo, mientras que a la misma hora habrá un corte en Plaza Houssay y una asamblea en Exactas. A las 18 se llevará a cabo otra asamblea en Psicología, y estudiantes de profesorados convocaron a un corte en Callao y Corrientes.

Para las 19 está prevista una asamblea y vigilia en Sociales. También se anunció un corte con vigilia en la sede de Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en La Boca.

“Saquemos la bronca a las calles. Por la universidad pública, la tierra y la emergencia en discapacidad. Abajo todo el DNU 70/23. ¡Paro general ya!”, concluye la convocatoria.

A esas consignas se suma el reclamo por la emergencia en discapacidad. Tras modificar el punto de concentración, originalmente previsto en Tribunales, la quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con la fecha en la que sectores de la oposición buscan impulsar en la Cámara de Diputados una sesión para intentar derogar el DNU 70/2023, que, entre otros puntos, eliminó los límites establecidos por la Ley de Tierras para la adquisición de territorio argentino por parte de extranjeros.

La convocatoria reúne a distintos espacios políticos, sindicales y sociales. El peronismo, el radicalismo, el Frente de Izquierda, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) anunciaron su participación en la movilización.

El viernes pasado, la Corte Suprema repuso su vigencia mediante una medida cautelar interina, luego de una resolución anterior que había dejado vigente el artículo 154 del decreto presidencial que derogaba esa normativa.

En el plano universitario, la nueva convocatoria vuelve a reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente tras el veto presidencial.

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento.

El Gobierno apeló y el magistrado concedió el recurso, por lo que quedó suspendido el fallo que había declarado inconstitucional el decreto, aunque continúa vigente la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas.

En su presentación judicial, el Gobierno reiteró que el Congreso debe especificar de dónde surgirán los recursos necesarios para afrontar el incremento del gasto público.

La semana pasada, además, cientos de estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno, y realizaron una sentada para reclamar el cumplimiento de la ley. Participaron alumnos de la UBA, la UNA y las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín.

Los manifestantes reclamaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Según difundieron posteriormente, mantuvieron un encuentro con el funcionario, aunque aseguraron que no obtuvieron respuestas concretas.

Pasadas las 20, efectivos de la Policía Federal desalojaron el edificio. El Ministerio de Capital Humano sostuvo que se había producido una toma violenta y anunció la presentación de una denuncia para investigar los hechos y los presuntos daños ocasionados.