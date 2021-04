Marty Baron, exdirector de The Washington Post: “El periodismo tiene que hacer que el poder rinda cuentas”

Con la misma serenidad y firmeza con las que condujo medios de prestigio mundial como el Boston Globe o The Washington Post, el periodista Martin “Marty” Baron dio su visión sobre la actualidad de la profesión de prensa en el marco del Simposio Internacional de Periodismo Online (ISOJ), un programa educativo organizado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y la Universidad de Texas en modalidad videoconferencia.

Baron -que fue protagonista de la reciente era dorada del Post en la que la familia Graham, dueña histórica del diario, vendió sus acciones al magnate de Amazon, Jeff Bezos- investigó al poder político, incrementó sus ventas, logró un alcance planetario y ganó diez premios Pulitzer, mientras que su redacción pasó de 580 redactores a superar los 1000. En enero de este año anunció su retiro.

El exdirector del Post, que está trabajando en un libro sobre su liderazgo en el periódico durante la administración de Donald Trump, recordó los años de sus inicios en la profesión: “En aquel entonces había que comenzar en un diario pequeño o agencia local. Yo empecé en Stuart, Florida, trabajando para el Miami Herald. Éramos dos que hacíamos todo. Pero ahora hay más avenidas disponibles y lo que yo hice ya no existe”. Y agregó: “En Stuart solo me sentía afortunado de tener trabajo, no sabía dónde quería ir. Soñaba en ser jefe de redacción, pero no sabía si lo iba a lograr”.

Martin Baron, el exdirector de The Washington Post EFE

A diferencia de esa primera época, Baron dice que los jóvenes profesionales ahora tienen la ventaja -gracias a la explosión digital- de contar con medios nativos como Politico o Axios, que abren nuevas oportunidades: “Ahora si a algún periodista le interesa la política de Washington puede llegar a contar buenas historias a partir de ellos”.

También se refirió a la necesidad de que los medios sigan enfocándose a la producción de historias relevantes: “En el Post siempre confiamos en la importancia de contar con un equipo de editores para controlar y proteger estos estándares, tanto al nivel de los contenidos como de las argumentaciones. Es nuestra última línea de defensa y nos ha salvado muchas veces. Me da mucho orgullo tenerlo en el diario”.

Marty Baron entrevistado en zoom por Kathleen McElroy, directora de la Escuela de Periodismo y Medios de la Universidad de Texas Redacción LA NACION

Las salas de redacción de muchos medios se están transformando a la luz de un mundo cada vez más diverso e inclusivo. En este punto, Baron contó que después de la muerte de George Floyd -cuya muerte en manos de cuatro policías generó una ola de reacciones contra el racismo, la xenofobia y los abusos de las fuerzas de seguridad- tuvieron que reconocer que no eran un equipo capaz de abordar historias de comunidades que no habían sido reflejadas anteriormente: “Nos miramos al espejo y nos autoanalizamos. Nos dejamos de hablar del tema e hicimos cambios: abrimos diez puestos nuevos para enfocarnos en las relaciones raciales y étnicas y eso significaba nombrar un nuevo jefe que armara un equipo más diverso. Empezamos a mirar con lupa nuestras notas sobre el tema”.

El rol del periodismo

“Tenemos la obligación, la misión, de proporcionar a la población la información que necesitan para ser buenos ciudadanos, de manera honesta, y hacer que el poder rinda cuentas para apoyar ciertos valores. Tenemos que tener más empatía y escuchar a la gente, no solo oírla. Es clave tener en cuenta todo esto cuando abordamos nuestras notas”, expresó Baron durante el seminario, y aseguró que el periodismo no es perfecto, pero su rol es clave en el mundo actual: “Por supuesto que hemos fallado, pero el periodismo también ha hecho mucho bien, ha tenido un impacto positivo para apoyar la democracia y alumbrado ciertos problemas”.

"Un buen corresponsal tiene que tener mucha curiosidad, y capacidad de observación y aprendizaje, además de habilidad para escuchar a los demás" Marty Baron

De qué manera se expresa ese rol, de acuerdo a la visión del periodista: “Nosotros nos enfocamos en el Post en ser más parte de la vida diaria de las personas. Reconocemos la importancia de esto. Por eso ampliamos la cobertura de recetas y gastronomía y otros contenidos de la vida cotidiana. Empezamos una sección de videojuegos. Tenemos que reconocer que la vida de la gente aborda mucho más que la política y la economía, o el gobernante de turno”.

Marty Baron: "En el WP siempre creimos en la importancia de tener un equipo para controlar la calidad de los contenidos" JUSTIN T. GELLERSON - NYTNS

Revalorizó el rol de los corresponsales, que se convierten en los ojos presentes del medio en los lugares donde ocurren los acontecimientos que valen la pena ser narrados: “Un buen corresponsal tiene que tener mucha curiosidad, y capacidad de observación y aprendizaje, además de habilidad para escuchar a los demás”. Y agregó condimentos al perfil: “Tiene que ser atrevido, muy flexible y reconocer bien quién es su público. Es importante que se dirijan no solo al público del país, sino también a audiencias más amplias. Tienen que dar contexto y ser muy humanos con los temas que cubren”.

La necesidad de contar con cronistas en el lugar de los hechos, dice Baron, es una tendencia que se va a prolongar en el futuro: “Hay que reconocer que no se puede enfocar la producción solo en una región porque formamos parte de un mundo mucho más amplio”.

Sobre la particular -y muchas veces traumática- relación de los medios y el poder, el periodista sostuvo que “en muchos lugares hay represión de la prensa y en otros lugares hay acciones más indirectas”, pero que hay que estar alerta y “tener mucho cuidado” con la posibilidad de que “los gobiernos puedan decidir qué es cierto y qué no”.

"Hay que reconocer que no se puede enfocar la producción solo en una región porque formamos parte de un mundo mucho más amplio" Marty Baron

Esta situación de tensión fue evidente en la relación del expresidente norteamericano Donald Trump con medios críticos a su gestión como The New York Times o el mismo Post dirigido por Baron: “Cumplimos con nuestra misión de decirle al público lo que estaba sucediendo con ese gobierno. Y gran parte de lo que supo la ciudadanía sobre esa gestión fue por el trabajo de investigación de los medios. Esa administración estaba incumpliendo las normas de la democracia y era nuestra obligación señalarlo. No fue un delito hacerlo, era nuestra obligación como periodistas. Mantener al ciudadano informado para que después decida”.

Su relación con Jeff Bezos

Baron describió con mucho nivel de detalle cómo fue su vínculo laboral con el propietario del WP durante su gestión al frente de la redacción: “Mi relación con Jeff Bezos fue muy profesional. Él era el dueño y era importante mantener una buena relación. Nunca interfirió en nuestro contenido, incluso al escribir sobre Amazon. Bezos estaba bajo mucha presión porque decían que le iban a aumentar los costos de correo o negar contratos con el gobierno. Pero mi relación con él fue increíble. Ayudó a transformar al WP, no hubiésemos tenido el éxito que tuvimos sin sus ideas, nos dio tecnología e inversión. Nos dio una perspectiva diferente en el negocio y siempre apoyó nuestra misión”.

Jeff Bezos, el fundador de Amazon y propietario de The Washington Post. Marty Baron destacó su decisión clave en la transformación del medio Reuters

El periodista afirmó que no hay muchos hombres de negocios como el fundador de Amazon, es decir empresarios con la decisión y la convicción de querer comprar un medio de comunicación: “Nosotros no fuimos una operación de caridad, él quería un negocio rentable. Y pudimos reinvertir las utilidades en la empresa, lo que nos permitió cambiar todo. Bezos nos pidió tener un foco de cobertura nacional. No solo nos dio dinero, estoy muy agradecido porque aprovechamos la oportunidad de crear un sistema que no dependiera de él”.

Nuevos retos y redes sociales

“Creo que hay un segmento muy grande de la población que busca información fiable y, a medida que proliferan las fake news en las redes sociales es cuando adquiere una mayor dimensión el rol de los medios”, expresó. “Sobrevivimos haciendo lo que tenemos que hacer, sin perder de vista nuestra misión. Obtener los hechos, publicarlos en contexto y decirle al público lo que hemos aprendido”, completó.

¿Cuáles son según Baron los máximos desafíos para medios y periodistas en los próximos meses? “Tenemos que trabajar más rápido, ser más precisos y aprender nuevas métricas de consumo de las audiencias. También tener políticas claras para la interacción en las redes sociales y asegurarnos de tener en el radar a todas las comunidades de manera equitativa”. Por último, Baron reflejó su satisfacción por haber logrado que el Post ampliara su equipo de periodistas de investigación a áreas como deportes y negocios, además de las habituales en política y sociedad.