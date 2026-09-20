Más de dos millones de personas afectadas: revelaron cuál fue el origen del masivo apagón en el AMBA

Un apagón afectó anoche a distintos barrios de la ciudad y el conurbano bonaerense. Según cálculos estimativos, el masivo corte de luz habría alcanzado en su pico a más de 2 millones de personas. Comenzó alrededor de las 19.45 y dejó edificios completos a oscuras, calles sin alumbrado público y semáforos fuera de servicio. A partir de las 21.30 el servicio empezó a normalizarse progresivamente y fue restablecido en su totalidad antes de terminar el día.

Usuarios de Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Recoleta, Colegiales, Villa Crespo, La Paternal, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Vicente López, San Isidro, San Martín y Tres de Febrero, en el área de concesión de Edenor, informaron la interrupción del suministro en redes sociales. En el área de Edesur, hubo reportes desde Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre, Villa Santa Rita, Flores, Caballito, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Presidente Perón.

De acuerdo con los datos publicados por el Enrege- Sector Electricidad (ex ENRE) en distintos momentos de la noche, en la red de Edenor llegaron a registrarse casi 520.000 clientes sin luz y en la de Edesur, casi 78.000.

Una vista panorámica del gran apagón de luz en Vicente López y aledaños Ricardo Pristupluk

Según informó anoche Edesur en un comunicado al que accedió LA NACION, una falla en el sistema ajena a la compañía afectó a un grupo de sus clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “El servicio se restituirá en etapas apenas esté subsanado el inconveniente. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, indicó la empresa alrededor de las 21.40.

Para la misma hora, Edenor también anunció que había comenzado a restablecer progresivamente el suministro. “Estamos empezando a normalizar”, indicaron desde la empresa, pero no ahondaron sobre los motivos que habían ocasionado el apagón.

Esta tarde, finalmente, la compañía que abastece electricidad al norte de la Capital y del Gran Buenos Aires reveló las causas detrás del masivo corte. “La interrupción producida el día de ayer fue consecuencia de una falla en un interruptor de 220 Kilovolts en la subestación Malaver de Edenor. Se continúa con el análisis e investigación de los detalles que originaron esa falla”, detallaron. La instalación referida está ubicada en el partido bonaerense de San Martín.

También confirmaron que “el servicio fue restablecido en su totalidad anoche” a los clientes afectados.

Desde los balcones, la ciudad se veía a oscuras X.com

Tras el apagón, comenzaron a circular en las redes sociales imágenes y videos de los lugares afectados. Uno de los registros mostró al shopping DOT a oscuras, al igual que al Metrobús de la avenida Cabildo y la General Paz.

Mariana, una vecina de Palermo de 47 años, contó a LA NACION que observó el apagón desde el piso 12 de un edificio situado en la zona de las avenidas Santa Fe y Bulnes, y describió la escena como una verdadera “boca de lobo”. “Nunca había visto algo así. Se veía todo oscuro de punta a punta, Santa Fe estaba negra y todo lo que nos daba la vista se veía negro”, relató.

Según explicó, incluso las torres de gran altura ubicadas a la distancia habían quedado completamente a oscuras. “Fue tremendo”, señaló. Además, aseguró que el corte alcanzaba distintos barrios: “Nos comunicamos con amigos y familiares porque fue impresionante, y nos dijeron que hasta Belgrano y más adelante tampoco había luz. O sea, muy extendido”.

Cabildo y Virrey del Pino, uno de los puntos afectados anoche

“Se escuchó como un ruido fuerte y automáticamente nos quedamos a oscuras en la calle”, le contó a LA NACION Diego, de 40 años, un puestero de flores que atiende en Virrey del Pino, casi Cabildo, Belgrano. “Me iba a quedar hasta las 22, pero ya no se puede trabajar así. Por eso puse la luz del celular en el techo y empecé a guardar”, expresó.

“La luz va y viene desde las 20.45; se cortó media hora. Es muy raro. Se escuchaban muchas sirenas”, dijo Victoria André, de 25 años, estudiante de medicina, vecina de Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero.