Masivo apagón en la ciudad de Buenos Aires: miles de usuarios sin luz

Un amplio corte de luz afecta este sábado a distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y también a zonas del conurbano bonaerense. Según reportaron usuarios en las redes sociales, la interrupción del suministro alcanza sectores del área de concesión de Edenor.

Entre los barrios afectados se encuentran Belgrano, Palermo, Las Cañitas, Villa Urquiza, Villa Crespo y La Paternal, en el sector norte de la Ciudad. También se registraron reclamos de usuarios que viven en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó un mapa que muestra la zona que sigue afectada por el apagón ENRE

El desperfecto se produjo alrededor de las 19.47 y dejó edificios completos a oscuras, calles sin alumbrado público y semáforos fuera de servicio en la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Tras el apagón, comenzaron a circular en las redes sociales imágenes y videos de los lugares afectados. Uno de los registros muestra al shopping DOT a oscuras como consecuencia del corte de energía.

Gran apagón de luz en vicente López y aledaños Ricardo Pristupluk

“Se escuchó como un ruido fuerte y automáticamente nos quedamos a oscuras en la calle”, le contó a LA NACIÓN, Diego, 40 años, un puestero de flores ubicado sobre Virrey del Pino, casi Cabildo. “Me iba a quedar hasta las 10, pero ya no se puede trabajar así. Por eso puse la luz del celular en el techo y empecé a guardar”, explicó.

Varios barrios de la Ciudad y del conurbano bonaerense se encuentran afectados por un corte de luz

Unos 30 minutos después del inicio del corte, Edenor anunció que había comenzado a restablecer progresivamente el suministro. “Estamos empezando a normalizar”, indicaron desde la empresa a LA NACION.

En paralelo, varios usuarios informaron en las redes sociales que el servicio había comenzado a regresar. Para las 21.15, buena parte de los barrios afectados ya había recuperado la luz.

El corte de luz también afecta al barrio de Palermo JUAN MABROMATA - AFP

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Con la colaboración de Manuel Casado