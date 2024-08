Más vuelos afectados: dónde será y en qué horario la nueva asamblea de los aeronáuticos mañana

Escuchar

La segunda mitad de agosto estuvo marcada en materia de viajes y aeronáutica por las medidas gremiales, que comenzaron el lunes 19 en el aeroparque Jorge Newbery y se extenderán, según lo informado, al menos hasta mañana en la misma terminal aérea. En todas las ocasiones se paralizaron salidas y entradas de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, con los pasajeros como rehenes, a causa de las asambleas sindicales. Estas se desarrollaron en el contexto del pedido de recomposición salarial por parte de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), mientras que también se vieron afectadas las empresas Flybondi, JetSmart y Latam por la adhesión de personal de Intercargo, que maneja las plataformas y el servicio de handling en la mencionada aeroestación.

La medida que según la compañía de bandera y el Gobierno es un “paro encubierto” –en medio de un conflicto entre la empresa y los gremialistas– también se concretó en los aeropuertos de Córdoba, Mendoza y Ezeiza en diferentes días. De hecho, en esta terminal internacional anoche se adelantó la reunión de trabajadores, que había sido anunciada para las 21, lo que terminó afectando vuelos que ya habían sido reprogramados (Cancún, Miami, Punta Cana y Madrid) en vistas del cronograma que los propios gremios hicieron circular, notificando los lugares, días y horarios de cada asamblea.

Ante la asamblea del viernes en el Aeroparque, Aerolíneas Argentinas anunció que algunos vuelos serán trasladados a Ezeiza Pilar Camacho - LA NACION

La próxima y última del mes se realizará mañana; según confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas, el horario preestablecido es de 6 a 9 con el Aeroparque como escenario. Esto también fue confirmado por Juan Pablo Brey, secretario general de la AAA, quien dijo en diálogo con LA NACION: “El viernes seguimos por la mañana con el cronograma de asambleas en Aeroparque. Después de la asamblea, seguramente nos vamos a juntar con los otros gremios para analizar y ver cómo continuamos. Todavía no tenemos nada determinado, pero si no hay una oferta coherente por parte de la empresa, vamos a continuar seguramente con un nuevo cronograma de asambleas”.

La empresa es la estatal Aerolíneas Argentinas, con quienes los sindicatos aeronáuticos se vienen enfrentando y posiblemente continúen haciéndolo durante septiembre, según las previsiones de Brey. En medio de esta puja, el Gobierno se había expresado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte, el jueves 22 de agosto: “Las asambleas en los aeropuertos impiden que miles de pasajeros puedan volar por razones de trabajo, turismo y salud; desde el Gobierno nacional no vamos a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas, que en muchos casos se transforman en paros encubiertos”, y concluyeron que las compañías afectadas descontarán del sueldo las horas no trabajadas.

ASAMBLEAS EN EZEIZA. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el compromiso demostrado durante las asambleas llevadas a cabo ayer miércoles por la noche y en la madrugada del jueves, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 👇 pic.twitter.com/uOMWlSbhxA — APLA (@aplapilotos) August 29, 2024

Como se comentó previamente, la aerolínea de bandera también catalogó a las asambleas como un “paro encubierto” hoy, a través de un comunicado luego de los inconvenientes por demoras y cancelaciones en Ezeiza anoche. “Como respuesta a estas acciones, que la compañía considera paros encubiertos, se denunció ante la Secretaría de Trabajo la paralización total de la actividad durante las franjas [de estas reuniones]”, indicó la empresa estatal. A la vez, sostuvo que “se amplió la presentación para informar también su corrimiento horario con la evidente intención de atacar cualquier medida paliativa posible” y remarcó que la actitud “demuestra la incuestionable intención de los gremios de causar un daño directo a los pasajeros”.

Ante esto, Brey sostuvo que los sindicatos están analizando una posible respuesta, pero también alguna movilización. “O sea, vamos a seguir adelante hasta que nos hagan una oferta digna. Lo que digan nos tiene sin cuidado, porque los responsables de garantizar el servicio tienen que ser la empresa y el Gobierno, y no lo están haciendo. Nosotros estamos usando el derecho que tenemos como trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la responsabilidad para nosotros es 100% de ellos. Además, están precarizando trabajadores y trabajadoras en una actividad que es muy sensible, y esa precarización se paga, y se paga caro”, remarcó.

Por su parte, la APLA, a cargo de Pablo Biró, quien no respondió las consultas de este medio, compartió a través de X un agradecimiento por “el compromiso demostrado durante las asambleas” y sostuvo que “la participación activa y la conducta sindical demostrada fueron fundamentales en este contexto de lucha en defensa de nuestros derechos”.

‎Aerolíneas Argentinas y el Gobierno anunciaron que las horas de asamblea serán descontadas de los sueldos de los trabajadores archivo - xh

Dado que la medida de mañana se mantiene en pie pese a todos los intentos de la compañía y de las autoridades nacionales por morigerar los daños a los pasajeros, la postura de la Secretaría de Transporte es, según fuentes de esa cartera: “Se sancionará a los trabajadores que causen daños a la empresa y demoras”.

De hecho, Franco Mogetta, responsable del área, publicó en sus redes sociales esta mañana: “Con nosotros, el que no trabaja, no cobra. Aerolíneas continuará realizando multas y sanciones, como ya hizo con 200 empleados la semana pasada, descontando parte del salario a los que no cumplan sus funciones por adherirse a estas medidas extorsivas”.

Por último, desde la compañía comentaron al ser consultados por las medidas de prevención para mañana: “Se van a cambiar vuelos para que salgan desde Ezeiza y otros se van a correr a un horario fuera de la ventana de la asamblea. Se está trabajando. Naturalmente, no van a ser todos los vuelos, la mayoría va a tener algún tipo de afectación”.